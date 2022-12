Les travailleurs de l’usine de batteries GM votent pour se syndiquer dans une victoire syndicale pour l’industrie des véhicules électriques

S’exprimant devant un fond de véhicules fabriqués aux États-Unis et une pancarte United Auto Workers (UAW), le candidat démocrate à la présidentielle américaine et ancien vice-président Joe Biden parle de nouvelles propositions pour protéger les emplois américains lors d’un arrêt de campagne à Warren, Michigan, États-Unis, 9 septembre 2020.

DETROIT — Travailleurs d’un Moteurs généraux L’usine de batteries de coentreprise de l’Ohio a voté à une écrasante majorité en faveur d’une représentation avec les Travailleurs unis de l’automobile, a déclaré le syndicat tôt vendredi.

Le vote était surveillé de près car ces usines de batteries sont considérées comme essentielles pour que les constructeurs automobiles passent des véhicules traditionnels à moteur à combustion interne aux voitures et camions tout électriques. Plusieurs autres usines de plusieurs milliards de dollars de GM et d’autres constructeurs automobiles sont en construction aux États-Unis

L’UAW rapporte qu’environ 98% des suffrages exprimés étaient en faveur du syndicat. Le décompte était de 710 voix en faveur de la représentation de l’UAW; 16 contre ; et une était nulle. Le Conseil national des relations de travail, qui supervisait l’élection, n’a pas immédiatement répondu aux commentaires.

Porté par un mouvement ouvrier national et le BjeSelon les commentaires pro-syndicaux de l’administration, les experts du travail et de l’industrie s’attendaient en grande partie à ce que les travailleurs de l’usine de l’Ohio d’Ultium Cells LLC – une coentreprise entre GM et LG Energy Solution – votent en faveur de la représentation de l’UAW.

Le vote d’organisation intervient après qu’Ultium a refusé de reconnaître le syndicat par le biais d’un processus d’organisation accéléré appelé “vérification de carte”, malgré les commentaires de la PDG de GM, Mary Barra, exprimant son soutien au droit des employés de se syndiquer.

Selon les règles du NLRB, les deux parties disposent de cinq jours ouvrables pour soumettre des objections afin de contester les résultats.