Les travailleurs de l’Université d’État de Californie mettent fin à leur grève après avoir conclu un accord de principe

Les professeurs, bibliothécaires et autres employés du système universitaire de l’État de Californie ont mis fin à la grève qu’ils avaient entamée lundi après avoir conclu un accord de principe avec la direction du système universitaire lundi soir.

« L’action collective de tant de conférenciers, professeurs, conseillers, bibliothécaires et coachs au cours de ces huit derniers mois a forcé la direction de la CSU à prendre nos revendications au sérieux. Cet accord de principe apporte des gains majeurs à tous les professeurs de la CSU », a déclaré le président de la CFA, Charles Toombs, dans un communiqué annonçant la nouvelle.

La CSU a également confirmé qu’un accord avait été conclu par le CFA, la chancelière Mildred García déclarant dans un communiqué qu’elle était « profondément reconnaissante » que les deux parties « soient parvenues à un terrain d’entente ».

« L’accord permet à la CSU de rémunérer équitablement ses professeurs appréciés et de classe mondiale tout en protégeant la viabilité financière à long terme du système universitaire », poursuit la déclaration de García. « Avec l’accord en place, j’ai hâte de faire progresser notre travail centré sur les étudiants – ensemble – en tant que plus grand moteur de mobilité sociale du pays et pipeline alimentant la main-d’œuvre diversifiée et instruite de la Californie. »

Les salariés de la CSU ont entamé leur grève lundi. Cela fait suite à des négociations contractuelles de plusieurs mois centrées sur des augmentations de salaire et d’autres améliorations du lieu de travail pour les employés du plus grand système universitaire public du pays, qui accueille environ 460 000 étudiants répartis sur 23 campus.

Ashley Landis/AP

Selon le CFA, l’accord de principe comprend une augmentation salariale générale de 5 % pour tous les professeurs, rétroactive au 1er juillet de l’année dernière. Le contrat verra également les salaires des travailleurs augmenter à nouveau en juillet 2024, a indiqué le CFA. Les travailleurs les moins bien payés bénéficieront d’une augmentation de salaire et le congé parental passera de six à dix semaines, a annoncé l’organisation.

CSU n’a pas annoncé ni confirmé les détails du contrat. Il a précisé que l’enseignement « reprendrait immédiatement ». Il a été conseillé aux étudiants de rechercher les messages des instructeurs du CSU concernant tout ajustement de l’horaire des cours.

Quatre-vingt-quinze pour cent des membres du syndicat ont voté en octobre pour autoriser une grève, après que la CSU ait maintenu son offre d’augmentation de salaire de 5 % pour les professeurs, qui entrerait en vigueur le 31 janvier.

Le mois dernier, certains professeurs ont participé à des grèves d’une journée sur quatre campus de la CSU en réponse à l’impasse.

Université d’État de Californie/AP

Vendredi, la CSU a conclu un accord de principe avec plus de 1 000 plombiers, électriciens et autres travailleurs qualifiés qui avaient autrement prévu de participer à la grève cette semaine.

L’accord de principe prévoyait des augmentations de salaire annuelles garanties et le retour d’un système d’échelons salariaux qui codifie les promotions, selon un communiqué de la section locale 2010 des Teamsters, qui représente les travailleurs.

“Nous avons conclu cet accord historique en nous unissant en tant que Teamsters — et en solidarité avec nos syndicats frères à la CSU — pour prendre des mesures puissantes comme la CSU n’en a jamais vu auparavant”, a déclaré Jason Rabinowitz, secrétaire-trésorier de la section locale 2010 des Teamsters. dit dans un communiqué vendredi, encourageant les membres du syndicat à se joindre aux piquets de grève pour soutenir les professeurs en grève.

Dans un communiqué, García a applaudi l’accord.

“Le travail de nos employés représentés par les Teamsters est inestimable, offrant à nos étudiants un environnement qui favorise leur réussite”, a déclaré García. dit.

“Je suis reconnaissante et reconnaissante que nous ayons pu parvenir à un accord budgétairement viable qui les rémunère équitablement pour leur travail compétent et dévoué”, a-t-elle ajouté.

Marilyn Heck d’ABC News a contribué à ce rapport.