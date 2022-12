Les travailleurs de l’Université de Californie parviennent à un accord pour mettre fin à la grève

LOS ANGELES (AP) – L’Université de Californie a conclu un accord vendredi avec quelque 36 000 assistants d’enseignement diplômés et autres travailleurs universitaires pour une augmentation des salaires et des avantages qui pourraient potentiellement mettre fin à une grève d’un mois dans le prestigieux système d’État.

La grève a interrompu les cours dans les 10 campus du système universitaire et a été la plus grande grève de travailleurs universitaires du pays. L’accord doit encore être ratifié avant la fin officielle de la grève.

Les unités de négociation ont déclaré que certains travailleurs pourraient voir des augmentations allant jusqu’à 66 % au cours des deux prochaines années. Les contrats iraient jusqu’au 31 mai 2025.

“En plus d’incroyables augmentations de salaire, les accords de principe incluent également des avantages élargis pour les travailleurs parents, de plus grands droits pour les travailleurs internationaux, des protections contre l’intimidation et le harcèlement, des améliorations de l’accessibilité, des protections sur le lieu de travail et des avantages de transport en commun durable”, Tarini Hardikar, membre de l’équipe de négociation syndicale de l’UC Berkeley, a déclaré vendredi dans un communiqué de presse.

Les augmentations de salaire et l’augmentation des avantages sociaux pourraient avoir un impact au-delà de la Californie. Depuis plusieurs décennies, les collèges et les universités comptent de plus en plus sur les professeurs et les étudiants diplômés pour faire de l’enseignement et de la recherche qui étaient auparavant gérés par des professeurs titulaires – mais sans le même salaire et les mêmes avantages.

“Ces accords placeront nos employés étudiants diplômés parmi les mieux soutenus dans l’enseignement supérieur public”, a déclaré Michael V. Drake, président de l’Université de Californie, dans un communiqué de presse vendredi. “S’ils sont approuvés, ces contrats honoreront leur travail essentiel et nous permettront de continuer à attirer les meilleurs talents universitaires de toute la Californie et du monde entier.”

La grève de 32 jours de l’UC était étroitement surveillée dans tout le pays, en partie parce qu’il s’agit de la plus grande grève des travailleurs universitaires de l’enseignement supérieur, a déclaré William A. Herbert, directeur exécutif du Centre national pour l’étude de la négociation collective dans l’enseignement supérieur. et les professions au Hunter College de New York.

La grève à l’UC, comme les autres, “fournit des indications pour indiquer que les grèves sont des moyens très puissants d’atteindre des objectifs”, a-t-il déclaré.

L’accord intervient des semaines après que le système UC a conclu un accord similaire avec des employés postdoctoraux et des chercheurs universitaires qui représentent environ 12 000 des 48 000 membres syndicaux qui ont quitté le travail et se sont rendus sur les lignes de piquetage le 14 novembre. Cet accord augmentera le salaire jusqu’à 29 % et accorder des congés familiaux accrus, des subventions pour la garde d’enfants et des rendez-vous prolongés pour assurer la sécurité de l’emploi, selon un communiqué de United Auto Workers Local 5810.

Les universitaires avaient fait valoir qu’ils ne pouvaient pas se permettre de vivre dans des villes comme Los Angeles, San Diego et Berkeley, où les prix du logement montent en flèche, avec les salaires actuels.

La grève était remarquable par sa taille et son ampleur, mais aussi par ce qu’elle pourrait signifier pour d’autres universités, a déclaré Tim Cain, professeur agrégé d’enseignement supérieur à l’Université de Géorgie. Si les employés diplômés et les chercheurs ratifient les contrats, cela pourrait entraîner des changements similaires dans les collèges qui sont en concurrence avec l’UC ou lorsque les diplômés organisent des syndicats.

L’organisation syndicale à l’échelle nationale découle également de changements à long terme dans les universités américaines, qui en sont venues de plus en plus à compter sur des étudiants diplômés pour enseigner des cours et s’acquitter d’autres tâches traditionnellement effectuées par des professeurs titulaires.

“Il y a un changement fondamental dans qui fait le travail académique dans l’enseignement supérieur”, a déclaré Cain. Les salaires des étudiants diplômés n’ont pas suivi au fil du temps, a-t-il ajouté, et nombre d’entre eux sont confrontés à une concurrence de plus en plus rude pour les emplois de professeur à temps plein.

La grève est survenue à un moment d’intensification de l’action syndicale dans tout le pays, non seulement dans l’enseignement supérieur, mais parmi les travailleurs de Starbucks, d’Amazon et d’ailleurs, et d’une vague d’efforts de syndicalisation parmi les étudiants diplômés d’autres universités.

Cette année encore, les employés étudiants diplômés du Massachusetts Institute of Technology, de l’Université Clark, de l’Université Fordham, de l’Université de l’État du Nouveau-Mexique, de l’Université de l’État de Washington et de l’Institut polytechnique de Worcester ont tous voté en faveur de la syndicalisation.

___

Watson a rapporté de San Diego. Les rédacteurs d’Associated Press Jocelyn Gecker à San Francisco et Collin Binkley à Washington ont contribué.

Julie Watson et Stefanie Dazio, l’Associated Press