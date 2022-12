Les travailleurs de l’Université de Californie mettent fin à la grève et ratifient le contrat

LOS ANGELES (AP) – Des étudiants diplômés en grève de l’Université de Californie ont approuvé vendredi un accord de négociation, mettant fin à une grève sans précédent de 40 jours qui a bloqué les cours du prestigieux système universitaire.

Les représentants syndicaux ont déclaré vendredi qu’une majorité d’étudiants diplômés et d’assistants d’enseignement en grève avaient approuvé deux contrats pour mettre officiellement fin à l’arrêt de travail.

Les salaires augmenteront jusqu’à 80% pour certains des travailleurs les moins bien payés, tous les travailleurs bénéficiant d’une augmentation de salaire, ont déclaré des représentants syndicaux. Les contrats améliorent également les prestations pour aider les travailleurs à couvrir les frais de garde d’enfants et les frais de santé et aideront les étudiants intentionnels, ont-ils déclaré.

Les unités de négociation étaient représentées par les Travailleurs unis de l’automobile.

“Les améliorations spectaculaires de nos salaires et de nos conditions de travail sont le résultat de dizaines de milliers de travailleurs qui ont fait la grève dans l’unité”, a déclaré Rafael Jaime, président de l’UAW 2865, dans un communiqué. “Ces accords redéfinissent ce qui est possible en termes de soutien des universités à leurs travailleurs, qui sont l’épine dorsale de leur entreprise de recherche et d’enseignement.”

Les accords couvrent environ 36 000 travailleurs, dont beaucoup ne gagnent que 24 000 dollars par an, un salaire dérisoire pour vivre dans des villes comme Los Angeles, San Diego et Berkeley, où le système universitaire a des campus.

Le syndicat a déclaré que la grève, qui a débuté à la mi-novembre, était la plus importante jamais enregistrée parmi les travailleurs universitaires. Il était surveillé de près par d’autres campus universitaires à travers le pays.

Environ 12 000 autres grévistes, principalement des étudiants postdoctoraux et des chercheurs universitaires, ont déjà ratifié une entente qui augmentera leur salaire de 29 %. Ils bénéficieront également de meilleurs congés familiaux, de subventions pour la garde d’enfants et de la sécurité d’emploi.

La grève a duré un mois avant qu’un accord de principe ne soit conclu vendredi dernier. Le maire de Sacramento, Darrell Steinberg, a servi de médiateur après plusieurs tentatives infructueuses pour parvenir à un accord.

D’ici la fin de 2024, le salaire minimum des assistants d’enseignement sera d’au moins 36 000 $, avec un salaire plus élevé pour les étudiants sur les campus des villes particulièrement chères. Les chercheurs étudiants diplômés gagneront au moins 40 000 $, selon les représentants syndicaux.

Les travailleurs peuvent obtenir des subventions de garde d’enfants de plus de 2 000 $ par semestre.

Un groupe de travailleurs sous le nom de «Strike to Win» a exhorté les travailleurs à voter contre l’accord de principe, affirmant qu’il ne répondait pas aux exigences d’un salaire de base de 54 000 $, d’un soutien financier accru pour les étudiants internationaux, de 2 000 $ par mois pour les subventions de garde d’enfants et de protections étendues pour les personnes handicapés.

The Associated Press