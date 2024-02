Les travailleurs de l’ONU appellent Israël à rétablir l’ordre alors que le chaos entrave l’aide à Gaza

Les travailleurs des Nations Unies appellent Israël à rétablir l’ordre public des deux côtés de la frontière dans le sud de Gaza, alors que les manifestants et les pilleurs ont entravé l’acheminement d’une aide humanitaire cruciale.

Pendant ce temps, les responsables israéliens ont accusé l’ONU et d’autres organisations internationales de ne pas être à la hauteur de leurs propres responsabilités en garantissant qu’une aide cruciale parvienne à ceux qui en ont besoin dans le contexte de la guerre en cours.

Alors que les inquiétudes internationales s’accentuent quant au niveau de secours dans le contexte de la crise entourant le conflit, Jonathan Fowler, porte-parole de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), a déclaré : Semaine d’actualités que la situation au point de passage de Kerem Shalom, également connu sous le nom de Karem Abu Salem, entre Israël et Gaza et au point de passage de Rafah entre l’Égypte et Gaza, était « imprévisible ».

Du côté israélien de la frontière entre Israël et Gaza, a déclaré Fowler, « des manifestants israéliens ont fait obstacle au passage des camions », ce qui a conduit à des fermetures du 8 au 10 février et également du 15 au 17 février. Le passage, selon Fowler, a également « été fermé par intermittence, et les flux de fournitures ont été faibles les jours où il a été ouvert ce mois-ci ».

« L’effondrement de l’ordre public est également dû à la crise humanitaire », a-t-il déclaré. “Dans la plupart des cas, lorsque de la nourriture est retirée directement des convois, c’est par désespoir total, les gens la mangeant même sur place.”

“Après quatre mois de guerre et de siège, les habitants de la bande de Gaza”, a-t-il ajouté, “la majorité étant des femmes et des enfants, dépendent de l’aide pour leur simple survie face à la famine imminente”.

Citant l’ordonnance récemment rendue le mois dernier par la plus haute juridiction de l’ONU, la Cour internationale de Justice, Fowler a affirmé que « les forces israéliennes ont la responsabilité de permettre les opérations humanitaires à travers Gaza en assurant la sécurité, en facilitant l’accès à toutes les zones qui en ont besoin, y compris le nord ». , préservant la loi et l’ordre et permettant les besoins opérationnels de base des humanitaires comme les équipements de communication.

Des manifestants bloquent les camions d’aide entrant dans la bande de Gaza au point de passage de Nitzana, le 14 février, à Nitzana, en Israël. Les manifestants israéliens, notamment des militants de droite et des colons, ont appelé à la fin de l’assistance aux Palestiniens vivant dans la bande de Gaza déchirée par la guerre, dans le contexte du conflit en cours entre Israël et le mouvement palestinien Hamas.

Ces remarques interviennent un jour après que le colonel Moshe Tetro, chef de l’administration de coordination et de liaison des Forces de défense israéliennes (FDI) pour Gaza, a affirmé que l’ONU avait été absente dans son rôle de fourniture d’aide.

S’adressant aux journalistes lors d’une conférence de presse mardi, Tetro a affirmé que jusqu’à 450 camions remplis de marchandises s’étaient accumulés du côté palestinien du passage de Kerem Shalom/Karem Abu Salem et “attendaient que les organisations de la communauté internationale prennent les marchandises en charge”. distribué à l’intérieur de Gaza.”

“Nous sommes prêts et disposés à faciliter l’entrée de dizaines, voire de centaines de camions chaque jour, mais le côté palestinien de Kerem Shalom est entièrement chargé”, a déclaré Tetro. “Malheureusement, aujourd’hui et hier, l’ONU ne s’est pas présentée au travail.”

Fowler, pour sa part, a affirmé que « l’UNRWA continue d’être présent aux points de passage chaque jour » et que son personnel « s’engage avec tous les acteurs pour trouver des solutions afin d’améliorer et d’augmenter le flux de fournitures humanitaires vers Gaza et de l’intensifier. pour vraiment répondre aux besoins aigus.

Répondant à Semaine d’information’Interrogé à l’époque sur la responsabilité de Tsahal et sur la garantie de l’acheminement et de la distribution de l’aide à Gaza, Tetro a affirmé que « de nombreuses parties prenantes et organisations sont responsables » de la situation actuelle qui sévit dans le territoire, y compris le Hamas, qu’il a comparé à le groupe militant État islamique (ISIS).

“Le premier responsable de la situation à Gaza est l’EI et le Hamas et nous ne devons pas l’oublier”, a déclaré Tetro. “Ils ont pris la décision de lancer une attaque terroriste brutale contre l’Etat d’Israël et ils sont les premiers à rendre des comptes et à être responsables de la situation à Gaza.”

“L’armée israélienne fait tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter l’entrée de l’aide humanitaire et pour faciliter les conditions dans lesquelles cette aide humanitaire parviendra à la population de Gaza”, a-t-il ajouté. “Nous ne le faisons pas seuls et il existe de nombreuses autres organisations concernées par cette question.”

Tetro a reconnu que les organisations internationales qui tentent de fournir l’aide “sont confrontées à certains défis” à la lumière des informations faisant état de scènes de chaos consumant les convois d’aide, mais a souligné que la propre force de sécurité civile du Hamas, connue sous le nom de “police bleue”, est l’une des forces de sécurité civile du Hamas, connue sous le nom de “police bleue”. les parties sont également responsables du maintien de l’ordre public.

Un travailleur transporte des sacs d’aide humanitaire qui sont entrés samedi à Gaza par camion par le poste frontière de Kerem Shalom/Karam Abu Salem, dans la partie sud du territoire palestinien, à Rafah, dans le sud…

Un travailleur transporte des sacs d’aide humanitaire entrés à Gaza par camion par le poste frontière de Kerem Shalom/Karam Abu Salem, dans la partie sud du territoire palestinien, samedi, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, dans le contexte du conflit en cours entre Israël et les Palestiniens. Mouvement Hamas.

L’armée israélienne a intensifié ses opérations dans le sud de Gaza dans le cadre de l’offensive militaire lancée en réponse à l’attaque surprise menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre. Environ la moitié des 2,2 millions d’habitants de Gaza auraient fui vers le sud depuis qu’Israël a appelé à l’évacuation. du nord en vue d’étendre les opérations terrestres de Tsahal dans les premiers stades du conflit.

Les problèmes de sécurité ont également entravé l’acheminement de l’aide dans le nord de Gaza.

“Acheminer des fournitures aux personnes dans le besoin dans toute la bande de Gaza est également extrêmement difficile”, a déclaré Fowler. Semaine d’actualités. “Entre le 1er janvier et le 12 février, sur 77 missions prévues pour acheminer de l’aide au nord de Wadi Gaza ou évaluer la situation là-bas, la moitié ont été refusées et 12 seulement ont été facilitées par les autorités israéliennes.”

“L’UNRWA n’est pas en mesure de livrer de la nourriture au nord depuis le 23 janvier”, a-t-il ajouté.

Mardi, le Programme alimentaire mondial (PAM) de l’ONU a annoncé qu’il « suspendait les livraisons d’aide alimentaire vitale au nord de Gaza jusqu’à ce que les conditions soient réunies pour permettre des distributions sûres ». Dans son communiqué, le PAM a également noté des scènes de pillage, ainsi que « un chaos total et des violences dues à l’effondrement de l’ordre civil » lorsque des convois ont tenté d’acheminer de l’aide après une suspension des opérations de trois semaines.

Le PAM avait précédemment suspendu ses opérations en raison de préoccupations antérieures concernant ce qu’il a appelé « l’absence d’un système de notification humanitaire fonctionnel par les responsables de l’ONU » ainsi qu’un incident survenu au début du mois au cours duquel un camion de l’UNRWA a été heurté par ce que l’agence des Nations Unies a identifié comme étant israélien. tirs navals.

Dans un communiqué publié mercredi, le Hamas a qualifié la nouvelle pause du PAM de “développement dangereux qui doublera les souffrances humaines de notre peuple palestinien dans la bande de Gaza et dans les gouvernorats du nord sous le siège étouffant de l’armée criminelle d’occupation sioniste, et une reconnaissance du réalité imposée par l’ennemi nazi à notre peuple, dans le but de l’affamer et de l’exterminer. »

Le groupe a appelé toutes les agences des Nations Unies, y compris le PAM et l’UNRWA, « à faire pression sur l’occupation, en annonçant un retour au travail dans le nord de la bande de Gaza, conformément à leurs mandats internationaux pour soulager notre peuple de la menace dangereusement croissante de famine ». , dans le respect de leurs responsabilités juridiques et humanitaires.

Le Hamas a également appelé les nations arabes et musulmanes « à prendre des mesures urgentes et efficaces pour briser le siège et soulager notre peuple palestinien de la menace de famine et d’extermination », ainsi qu’à adopter une position plus ferme contre Israël et à exercer une plus grande pression sur la communauté internationale. communauté internationale pour pousser Israël « à respecter les règles minimales du droit humanitaire international en n’obstruant pas l’accès des secours et des médicaments aux enfants et aux civils sans défense dans la bande de Gaza ».