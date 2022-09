Les travailleurs de Liverpool feront à nouveau grève en l’absence d’accord sur les salaires et l’inflation

Un docker en grève sur une ligne de piquetage à l’extérieur du port de Liverpool lors d’une grève à Liverpool, au Royaume-Uni, le mardi 20 septembre 2022. Les dockers du quatrième plus grand port à conteneurs de Grande-Bretagne ont voté à l’unanimité pour rejeter la dernière offre salariale de leur employeur – et marcher en arrêt de travail pendant deux semaines dans une grève qui bat son plein mardi. Photographe : Anthony Devlin/Bloomberg via Getty Images

Les délégués syndicaux qui représentent les travailleurs syndiqués ont accepté la demande de Peel Ports pour une réunion au bureau du syndicat mardi. David Huck, COO de Peel Ports, a informé les travailleurs des dommages causés au port de Liverpool par la grève et a demandé aux grévistes de reprendre le travail pendant quelques semaines afin de parvenir à un accord. Les travailleurs syndiqués n’ont pas arrêté la grève et celle-ci devrait se poursuivre jusqu’à sa fin prévue dimanche. Le temps entre les grèves sera utilisé pour essayer de trouver une solution.

“Contrairement à la première grève où il y avait suffisamment de temps de préparation pour dévier vers des ports alternatifs, les compagnies maritimes et les expéditeurs vont maintenant essayer de dévier à nouveau des ports vers Hambourg et Rotterdam, augmentant le temps de trajet vers le nouveau port de 12 à 14 jours. Puis vous avez cinq jours supplémentaires de transport terrestre ou ferroviaire, ce qui pourrait prendre plus de cinq jours », a-t-il déclaré.

MDS Transmodal calcule la valeur du commerce traité au port de Liverpool à environ 1 milliard de dollars par semaine, 30 % du trafic traité à Liverpool provenant ou à destination des États-Unis.

“Cela arrive à un moment charnière pour les vacances, lorsque les produits doivent arriver tôt pour être placés dans les rayons des magasins”, a déclaré à CNBC Antonella Teodoro, consultante principale en transport chez MDS Transmodal, plus tôt cette semaine.

Selon les données douanières, les exportations récentes des États-Unis vers Liverpool comprennent des Ford Mustang, des Chrysler Jeep Cherokees, des véhicules Dodge, Ghirardelli Chocolate, qui appartient à Lindt & Sprüngli, du bois de chêne rouge, des produits Vitamix, une lotion pour le corps de Great American Beauty et des vêtements.

“Les ports de Felixstowe et de Liverpool verront les dernières commandes de Noël être déchargées, donc les retards causeront maintenant des difficultés aux exportateurs américains essayant de faire entrer leurs marchandises et aux détaillants britanniques essayant de les faire sortir à temps pour la saison des fêtes”, a déclaré Simon. Geale, vice-président exécutif des achats de la société de conseil Proxima. “Le climat économique et politique au Royaume-Uni est instable et cette perturbation prolongée commencera à causer des problèmes durables à un moment où les importations deviennent très chères en raison de la faiblesse de la livre et où certains exportateurs américains commenceront à réintégrer le risque dans leurs contrats. “

CNBC a également examiné les connaissements pour les articles quittant Liverpool à destination des États-Unis Gamme de produits allant des pièces automobiles pour Ford – qui a récemment cité des problèmes de chaîne d’approvisionnement pour un coût supplémentaire de 1 milliard de dollars – des meubles de Raymour & Flanigan, du whisky et de la bière de Diageo, encre de copieur , et des pièces pour Xerox et Donaldson.

La chaîne d’approvisionnement CNBC Heat Munp les fournisseurs de données sont la société d’intelligence artificielle et d’analyse prédictive Everstream Analytics ; la plateforme mondiale de réservation de fret Freightos, créateur du Freightos Baltic Dry Index ; le prestataire logistique OL USA ; la plate-forme d’intelligence de la chaîne d’approvisionnement FreightWaves ; la plate-forme de chaîne d’approvisionnement Blume Global ; le prestataire logistique tiers Orient Star Group ; la société d’analyse marine MarineTraffic ; la société de données de visibilité maritime Project44 ; la société de données de transport maritime MDS Transmodal UK ; plate-forme d’analyse comparative et d’analyse du marché des taux de fret maritime et aérien Xeneta ; principal fournisseur de recherche et d’analyse Sea-Intelligence ApS ; logistique mondiale de grue ; et aérien, DHL Global Forwarding ; le fournisseur de logistique de fret Seko Logistics ; et Planète, fournisseur d’images satellites quotidiennes et de solutions géospatiales mondiales.