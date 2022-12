Les travailleurs de l’éducation de l’Ontario votent oui à la nouvelle entente

Les travailleurs de soutien à l’éducation de l’Ontario ont voté en faveur d’une nouvelle entente avec le gouvernement provincial, mettant fin à un processus de négociation long et controversé.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente environ 55 000 travailleurs, a annoncé la ratification de la convention lundi matin.

Selon le comité de négociation, environ 73 % des membres ont voté en faveur de l’entente de principe.

“Pour la première fois en une décennie, les travailleurs de l’éducation ont conclu une convention collective qui n’impose pas de conditions par voie législative”, a déclaré le syndicat dans un communiqué.

Le syndicat a déclaré avoir « un engagement sans précédent des membres », avec environ 76 % de ses membres participant au vote de ratification.

En vertu de la nouvelle convention, tous les travailleurs recevraient une augmentation de salaire horaire forfaitaire de 1 $, soit environ 3,59 % par année. Le gouvernement a déclaré que cela se traduirait par une “augmentation significative des salaires” pour les membres les moins bien payés du syndicat.

Le comité de négociation a également obtenu le remboursement des deux jours où les travailleurs ont participé à une manifestation politique en raison du projet de loi 28, une loi qui imposait un contrat moindre aux travailleurs et leur interdisait de faire grève.

Une entente de principe n’a été conclue que lorsque les travailleurs de l’éducation ont accepté de mettre fin à leur grève provinciale en échange de l’annulation de la loi par le gouvernement.

Laura Walton, présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario du SCFP, a déclaré qu’elle était fière que ses membres aient tenu bon.

« Nous avons dévisagé ce gouvernement. Après une décennie de dictatures, nous avons refusé de reculer même lorsque nos droits de négociation et de grève nous ont été retirés », a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse tenue lundi.

« Nous avons secoué cette province avec nos protestations. Nous avons montré aux Ontariens qu’on peut tenir tête à un intimidateur pour ce qui est juste et juste. Et nous nous sommes retrouvés avec un accord qui a plus que doublé l’augmentation de salaire que le gouvernement a essayé de nous imposer.

Walton, qui avait précédemment déclaré qu’elle n’était pas satisfaite du contrat car il n’incluait pas de nouveaux fonds pour les services ou la dotation en personnel, a déclaré qu’elle était l’une des personnes qui ont voté pour accepter l’accord.

“On m’a dit une fois dans mes premières années que de bonnes négociations signifient que les deux parties repartent déçues”, a-t-elle déclaré aux journalistes lundi, ajoutant qu’elle s’attendait à ce que les résultats soient “plus serrés” qu’ils ne l’étaient.

“Je pense que cela a montré que nous avons fait le bon choix en tant que comité de négociation pour ramener l’accord aux travailleurs.”

Walton a fait remarquer que les membres du SCFP « donnent le ton » aux autres syndicats qui mènent actuellement leurs propres négociations publiques, y compris ceux qui représentent les enseignantes et enseignants de l’Ontario.

“Nous nous tiendrons à leurs côtés et nous continuerons à nous battre.”

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, n’a pas voulu dire s’ils égaleraient ce niveau d’augmentation de salaire avec d’autres syndicats, affirmant que ces discussions se déroulaient « de bonne foi à la table ».

“Nous sommes ravis d’avoir pu conclure une entente qui a été ratifiée à une écrasante majorité par les membres, qui maintient les enfants dans la salle de classe et préserve l’expérience d’apprentissage des enfants”, a-t-il déclaré aux journalistes après la période des questions.

Cependant, lorsque des journalistes lui ont demandé à plusieurs reprises si son gouvernement utiliserait la clause dérogatoire en réponse aux négociations menées par d’autres syndicats, Lecce a refusé de répondre par oui ou par non.

“Nous avons clairement indiqué que nous allions négocier de bonne foi pour un accord ultérieur”, a-t-il déclaré. “Notre préférence et je pense que notre engagement est très clairement de négocier de bonne foi à la table.”

“Nous avons toujours dit que nous n’allions pas ramener une facture comme 23.”

Les membres avaient jusqu’au 4 décembre pour choisir d’accepter ou de rejeter l’accord.