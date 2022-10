Les travailleurs de l’éducation de l’Ontario pourraient faire la grève vendredi si l’accord n’est pas conclu

Les 55 000 travailleurs de l’éducation de l’Ontario pourraient quitter le travail vendredi, si une nouvelle convention collective n’est pas négociée avec la province.

Dimanche, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a donné son préavis de grève de cinq jours.



Dans un tweetle syndicat a déclaré qu’il avait l’intention d’entreprendre un “retrait complet des services le vendredi 4 novembre 2022 si un accord n’était pas conclu”.

« Nous considérons les trois prochains jours de médiation – les 1er, 2 et 3 novembre – comme une occasion pour ce gouvernement de venir à la table pour négocier un accord qui reconnaît les travailleurs en éducation et les services vitaux que nous fournissons aux étudiants, aux familles et aux nos communautés », a déclaré le SCFP.

Au départ, il n’était pas clair si les travailleurs de l’éducation allaient déclencher une grève totale ou partielle, se mettre au pouvoir ou suivre d’autres voies d’action.

Bien qu’ils ne sachent pas ce qui se passerait, les conseils scolaires du district de Kawartha Pine Ridge et du district catholique de Peterborough Victoria Northumberland et Clarington (PVNC) ont déjà annoncé qu’ils prévoyaient de fermer leurs bâtiments en cas de grève totale.

Les travailleurs touchés, qui comprennent des concierges, des éducateurs de la petite enfance, des aides-enseignants et du personnel d’administration scolaire des conseils scolaires publics, catholiques, anglophones et francophones de la province, sont sans contrat depuis le 31 août.

Entre autres choses, le SCFP demande une augmentation salariale annuelle de 3,25 $/heure (11,7 %), des éducatrices et éducateurs de la petite enfance dans chaque classe de maternelle, cinq jours supplémentaires payés avant le début de l’année scolaire, 30 minutes de temps de préparation quotidien payé, une augmentation en heures supplémentaires et un investissement de 100 millions de dollars dans la création de nouveaux emplois.

Le gouvernement Ford, quant à lui, a proposé un accord de quatre ans qui comprend une augmentation annuelle de 2 % pour les travailleurs qui gagnent moins de 40 000 $ et une augmentation de salaire annuelle de 1,25 % pour ceux qui gagnent plus.

Malgré plusieurs rondes de pourparlers, une nouvelle convention collective n’a toujours pas été négociée.

Actuellement, des négociations par médiation sont en cours, mais elles ont échoué après seulement deux jours. La province et le syndicat doivent retourner à la table de négociation mardi.

« Nous sommes ici pour obtenir une entente négociée qui répond aux besoins des étudiants et des travailleurs de première ligne. Personne ne veut faire la grève, encore moins les travailleurs de l’éducation les moins bien payés qui peuvent à peine payer nos factures », a déclaré Laura Walton, une assistante en éducation de Belleville qui est présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario du SCFP. 30 communiqué de presse.

« Pourtant, nous avons besoin d’une augmentation de salaire significative et nous la méritons. Les élèves et les parents méritent des garanties de niveaux de service et une amélioration du personnel dans les écoles. Doug Ford est le premier ministre de la province la plus riche du Canada et il a clairement le pouvoir et les ressources nécessaires pour accepter nos propositions raisonnables, abordables et absolument nécessaires. Ce serait populaire et la bonne chose pour lui de le faire aujourd’hui.

Qualifiant le préavis de grève de « décision malheureuse » du SCFP, le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a déclaré que la province continuerait de travailler pour parvenir à une entente.

“Dans l’intérêt des élèves et des parents, nous n’abandonnons pas un accord qui protège l’apprentissage en personne des enfants, après deux ans de perturbations qui ont entraîné une perte d’apprentissage et une adversité en matière de santé mentale. Nous avons demandé au SCFP de nous retrouver à la table aujourd’hui et espérons qu’ils renonceront à leur demande d’une augmentation de près de 50 % de la rémunération, ce qu’ils ont jusqu’à présent refusé de faire », a-t-il déclaré dans un communiqué fourni à CTV News Toronto. .

«Nous sommes à la table avec une offre équitable qui comprend une augmentation de salaire et maintient le régime de retraite et d’avantages sociaux le plus généreux, mais le plus important, cela permet aux enfants de rester en classe. Si le SCFP va de l’avant avec des grèves et des perturbations, nous agirons pour garder les élèves en classe afin qu’ils puissent continuer à rattraper leur retard.

Lecce a précédemment qualifié les offres de son gouvernement de «raisonnables» et a exhorté le syndicat à présenter une contre-proposition plus «abordable et équitable» que celle qu’il a soumise à ce jour.

Dans une déclaration fournie au CP24 vendredi, il a accusé le SCFP de tout sauf de confirmer “qu’ils feront grève s’ils n’obtiennent pas une augmentation de près de 50% de leur rémunération”.

“Bien que ce syndicat fasse passer ses propres intérêts avant ceux des enfants, nous veillerons à ce que les élèves de l’Ontario restent en classe”, a déclaré Lecce.

Le syndicat a légalement signifié un premier avis de négociation le 3 juin, le lendemain des élections provinciales.

“Nous exhortons le gouvernement Ford à conclure un accord avec nous depuis 150 jours, mais jusqu’à présent, ils continuent de dire” non “même s’ils pourraient facilement se permettre de dire” oui “étant donné leur excédent de 2,1 milliards de dollars”, a déclaré Walton, ajoutant des étudiants. sont renvoyés de l’école parce qu’il n’y a pas assez de personnel disponible, tandis que de nombreux travailleurs de l’éducation comptent sur les banques alimentaires.

Plus tôt ce mois-ci, le SCFP a annoncé que ses membres avaient voté à 96,5 % en faveur d’un arrêt de travail si une entente contractuelle ne pouvait être conclue avec le gouvernement provincial.

Le syndicat a ensuite demandé au ministère du Travail de l’Ontario d’accorder ce qu’on appelle un rapport de non-commission, ce qui signifie qu’une commission de conciliation ne sera pas nommée. Ce feu vert, qui permet aux travailleurs de quitter légalement le travail dans 17 jours (le 3 novembre), a été donné le 17 octobre. Le syndicat est tenu de donner un préavis de cinq jours s’il veut se mettre en grève.

Les cinq principaux syndicats de l’éducation de l’Ontario sont actuellement en pleine négociation avec la province après l’expiration de leurs contrats le 31 août.



Avec des fichiers de Chris Fox et de La Presse canadienne.