Les travailleurs de l’automobile peuvent-ils alimenter une renaissance du travail ? | Actualités sur les droits du travail

Vers la fin de 1936, les travailleurs de l’automobile de Flint, dans le Michigan, ont défilé dans le centre névralgique de General Motors et ont déclenché un match qui a allumé une flamme d’organisation collective.

Leur occupation des principales usines Chevrolet et Buick pendant la Grande Dépression est devenue connue sous le nom de « grève d’occupation » en raison de la façon dont les travailleurs mettaient leur corps en jeu, occupant physiquement les bâtiments à l’intérieur et neutralisant les vulnérabilités d’une ligne de piquetage.

Après quelques mois de tension, les grévistes de l’automobile sont sortis victorieux, avec des salaires plus élevés et un nouveau syndicat United Auto Workers, inspirant une vague d’autres grèves à travers le pays.

Plus de huit décennies plus tard, les travailleurs américains de l’automobile cherchent à déclencher un mouvement similaire, avec une « grève debout » qui a captivé l’imagination du pays à une époque de soutien croissant aux syndicats et de mobilisation des travailleurs.

« Il s’agit d’une grève qui commence modestement et s’intensifie au fil du temps, à mesure que nous sommes de plus en plus nombreux à nous lever pour rejoindre le combat », a déclaré le président de l’UAW, Shawn Fain, alors que le syndicat lançait des grèves ciblées et simultanées le 15 septembre contre les trois grands constructeurs automobiles de Détroit. : Ford, General Motors et Stellantis, qui possède Jeep et Chrysler.

Jusqu’à présent, près de 20 000 travailleurs de l’automobile dans 20 États ont été appelés à faire grève, et une nouvelle série de débrayages a été annoncée aujourd’hui.

Quelques jours après que les travailleurs de l’automobile ont manifesté sur les piquets de grève, la grève des écrivains d’Hollywood, qui durait depuis cinq mois, a pris fin avec l’obtention d’un nouveau contrat, mettant fin à « l’été chaud du travail » qui s’est propagé à travers l’Amérique du Nord. Des infirmières aux commis d’épicerie, des postiers aux scénaristes en passant par les employés des chemins de fer, de plus en plus de travailleurs aux États-Unis et au Canada ont quitté leur travail ou ont menacé de le faire, la solidarité s’exprimant également au Mexique.

«Ils se nourrissent en quelque sorte les uns des autres», a déclaré Barry Eidlin, professeur de sociologie à l’Université McGill de Montréal qui étudie les mouvements ouvriers.

« Nous n’avons pas vu autant de grèves de grande envergure se produire en même temps », a reconnu Hayley Brown, chercheuse associée au centre de réflexion Center for Economic and Policy Research, basé à Washington, DC. « Il y a certainement des choses qui suggèrent que c’est nouveau », a-t-elle noté, mais « il reste à voir à quel point ce sera un moment décisif ».

Que se passe-t-il avec le mouvement syndical ?

L’intensification des grèves est généralement un signe de puissance syndicale. Selon le National Labor Relations Board, la représentation syndicale a augmenté de 14 % aux États-Unis au cours des six premiers mois de l’exercice 2023, par rapport à la même période de l’année dernière. Un récent sondage Gallup a également évalué l’approbation des syndicats à 67 pour cent dans le pays cette année, ce qui en fait la cinquième année consécutive qu’elle dépasse sa moyenne à long terme.

Mais ces indicateurs positifs démentent le fait que le taux de syndicalisation est à son plus bas niveau – à peine 10 pour cent de la part des salariés aux États-Unis, et 6 pour cent si l’on considère uniquement le secteur privé.

« Si je dois mettre le doigt dessus, il y a bien davantage dans ce qui se passe un caractère d’organisation dirigé par les travailleurs indépendants », a déclaré Eidlin. Il a souligné la récente syndicalisation chez Starbucks et Amazon comme preuve d’une campagne populaire, ainsi que l’émergence de mouvements de réforme de la base au sein de l’UAW et des UPS Teamsters qui ont poussé à une approche plus conflictuelle.

Qu’est-ce qui nous a amené ici ?

Eidlin a vu une confluence de facteurs qui ont conduit à ce point, à commencer par au moins 40 ans d’érosion de la qualité du travail, de stagnation des salaires et d’inégalités croissantes. Les salaires des ouvriers de l’automobile, par exemple, ont diminué de 30 pour cent au cours des 20 dernières années si l’on tient compte de l’inflation, tandis que les salaires des PDG ont augmenté de 40 pour cent au cours des quatre dernières années.

Cela mis à part, l’emploi est moins stable. Les gens doivent travailler plus d’heures. Le travail à la demande est devenu normal et les retraites s’effilochent.

À cela s’ajoute la pandémie, qui a contribué à cristalliser ces points de pression et, dans certains cas – comme ceux des épiciers qui ont été salués comme des héros et des essentiels, pour ensuite voir leur salaire pandémique supprimé – a ajouté l’insulte à l’injure.

« Je pense qu’avoir un marché du travail plus tendu rend les gens plus ambitieux quant à ce pour quoi ils peuvent se battre », a ajouté Brown. Plus les travailleurs sont difficiles à remplacer, plus ils se sentent à l’aise en exigeant de meilleures conditions de travail.

« Cela a donné un certain levier structurel aux travailleurs en termes de pouvoir de négociation », a déclaré Eidlin.

Le résultat n’est pas seulement le licenciement, mais les travailleurs votent contre les contrats. «C’est certainement une chose importante ici au Canada», a déclaré Eidlin. Les travailleurs de Metro, une importante chaîne d’épiceries, ont rejeté un contrat en juillet, tout comme les travailleurs de la mine de sel de Windsor, en Ontario.

« Les contrats ne sont pas rejetés parce qu’ils sont mauvais, mais parce qu’ils ne sont pas assez bons », a déclaré Eidlin. Même le contrat récemment ratifié des travailleurs de l’automobile de Ford au Canada, qui, selon lui, « était considéré à juste titre comme l’un des contrats les plus riches » négocié par le syndicat Unifor, n’a reçu que 54 pour cent d’approbation.

Pourquoi les travailleurs de l’automobile sont-ils si importants ?

Les travailleurs de l’automobile incarnent l’image d’un travailleur syndiqué aux États-Unis. Et ils ont historiquement été, en particulier avec le syndicat United Auto Workers, à l’avant-garde des gains du travail.

Cela s’est dilué au fil des décennies, aboutissant à un scandale qui a commencé à éclater en 2015, révélant des niveaux flagrants de corruption au sein de la direction de l’UAW, les dirigeants syndicaux acceptant des pots-de-vin, volant l’argent des syndicats et obtenant des pots-de-vin en échange de concessions contractuelles. Quinze membres de la direction de l’UAW, dont deux anciens présidents, ont été reconnus coupables de fraude et de corruption et ont été incarcérés.

En 2020, l’UAW a accepté un référendum qui a changé la façon dont les hauts dirigeants étaient élus, passant d’une convention qui avait étouffé la capacité des travailleurs à faire entendre leur voix, à un système de vote direct.

Cela a ouvert la voie à un groupe plus dur de réformateurs syndicaux aux États-Unis, connu sous le nom de United All Workers for Democracy, qui s’était organisé en marge pour remporter des sièges à l’exécutif – y compris à la présidence, avec Shawn Fain.

« Vous n’auriez pas eu cette grève que vous voyez en ce moment » sans eux, a déclaré Eidlin.

Le résultat est un autre type de stratégie de frappe. Le syndicat utilise l’élément de surprise avec des débrayages ciblés dans certaines usines, ce qui lui donne une marge d’escalade et préserve également son fonds de grève afin de pouvoir négocier plus longtemps, a déclaré Brown.

« C’est une grève qui a le potentiel de remettre l’UAW aux commandes de l’ensemble du mouvement syndical », a déclaré Eidlin.

Quelles sont les conséquences politiques ?

Il y en a beaucoup, comme l’ont clairement montré les visites en duel des hommes politiquement les plus puissants des États-Unis cette semaine au point zéro des travailleurs de l’automobile.

Portant une casquette de l’UAW et flanqué de dirigeants syndicaux, le président Joe Biden s’est rendu mardi sur la ligne de piquetage dans le comté de Wayne, dans le Michigan, le premier président en exercice à le faire « dans les temps modernes », selon la Maison Blanche.

« Tenez-vous-y parce que vous méritez l’augmentation significative dont vous avez besoin et d’autres avantages », a déclaré le président Biden, s’exprimant à travers un porte-voix, en soulignant les « sacrifices » que les travailleurs ont consentis en 2008, lorsque les constructeurs automobiles étaient en difficulté et dont ils avaient besoin. un plan de sauvetage du gouvernement de 17,4 milliards de dollars. « Récupérons ce que nous avons perdu. »

Donald Trump, qui, au milieu de scandales juridiques, se bat toujours pour un retour au pouvoir en 2024, a organisé mercredi un rassemblement dans une usine non syndiquée du Michigan pour courtiser le vote de la classe ouvrière qui l’a propulsé à la présidence en 2016.

Trump a adopté une approche combative avec les syndicats, cherchant à semer la division entre les dirigeants et la base en exhortant les travailleurs à ne pas payer les cotisations syndicales et en affirmant que les dirigeants syndicaux ont des « accords » en cours.

Sous Biden, le Conseil national des relations du travail a « rempli plus activement son rôle » au nom des travailleurs, avec de nouvelles personnes nommées qui réforment les règles afin qu’il soit plus facile pour les travailleurs de se syndiquer, a déclaré Brown.

Mais l’administration Biden est également intervenue l’année dernière dans un conflit de travail impliquant des cheminots, en imposant un contrat qui a évité une grève et qui ne répondait pas aux revendications des travailleurs, comme les congés de maladie payés.

Quelles sont les conséquences économiques ?

Selon les économistes, cela a été important. Une analyse publiée par l’Anderson Economic Group, une organisation basée dans le Michigan qui suit les grèves, évalue les pertes économiques totales au cours de la première semaine suite à la grève de l’UAW à plus de 1,6 milliard de dollars.

L’industrie automobile représente 3 à 3,5 pour cent du produit intérieur brut américain, ce qui soulève des questions sur les retombées économiques plus larges. Les travailleurs en grève ont également été présentés par certains observateurs comme un obstacle au progrès environnemental, soulignant que la grève pourrait affecter le déploiement des véhicules électriques, même si l’UAW a déclaré à plusieurs reprises qu’il soutenait la transition verte.

Dans un éditorial paru dans le Detroit Free Press la semaine dernière, Mark Reuss, le président de GM, a pris pour cible la « désinformation » qui, selon lui, émanait du syndicat, et a défendu ce qu’il a qualifié d’offre « historique » sur la table qui comprenait une augmentation de salaire de 20 pour cent sur quatre ans, qui, selon lui, garantirait que 85 pour cent des employés actuellement représentés gagneraient un salaire de base d’environ 82 000 dollars par an.

Il a qualifié les revendications du syndicat d’« intenables » et a rejeté les affirmations selon lesquelles « des profits records servent à alimenter la cupidité des entreprises » en les qualifiant de « mythe ». Le syndicat réclame une augmentation de salaire de 36 pour cent sur quatre ans.

Mais Brown et Eidlin affirment que les travailleurs de l’automobile tentent en réalité de se sortir d’un gouffre financier qui ne cesse de s’aggraver depuis des années.

« Le coût économique de ne pas faire grève est que nous avons une économie qui n’a pas fonctionné pour la plupart des travailleurs au cours des 50 dernières années », a déclaré Eidlin. « Ce que nous avons ici, c’est un effort pour réparer ces dégâts. »