Les travailleurs de l’automobile ont encore la possibilité d’étendre leur grève contre les constructeurs automobiles. Mais ils sont également confrontés à des risques

Même après avoir intensifié sa grève contre les constructeurs automobiles de Détroit vendredi, le syndicat United Auto Workers dispose encore de nombreux moyens de pression pour forcer les entreprises à accepter des augmentations significatives des salaires et des avantages sociaux.

Jusqu’à présent, seuls 12 % environ des membres du syndicat ont pris part au débrayage. L’UAW pourrait, s’il le souhaitait, augmenter considérablement le nombre de grévistes qui pourraient frapper les usines d’assemblage et les installations de pièces détachées de General Motors, Ford et Stellantis, propriétaire des marques Jeep et Ram.

Pourtant, la stratégie émergente de l’UAW comporte également des risques potentiellement importants pour le syndicat. En élargissant sa grève vendredi de trois grandes usines d’assemblage automobile aux 38 centres de distribution de pièces détachées de GM et Ford, l’UAW risque de provoquer la colère des personnes qui pourraient ne pas pouvoir faire réparer leurs véhicules dans des centres de service manquant de pièces.

L’idée du syndicat semble être qu’en faisant grève à la fois dans les usines de production de véhicules et dans les usines de pièces détachées, il forcera les constructeurs automobiles à négocier une fin relativement rapide à la grève, qui en est maintenant à sa deuxième semaine. Mais pour y parvenir, certains analystes estiment que le syndicat pourrait devoir agir de manière encore plus agressive.

« Nous pensons que la prochaine étape pour l’UAW est l’option plus nucléaire – opter pour une frappe beaucoup plus large sur les centrales nucléaires de Détroit et de ses environs », a déclaré Daniel Ives, analyste chez Wedbush Securities. « Ce serait une torpille. »

Les trois entreprises ont déclaré que les négociations avec le syndicat se poursuivaient samedi, même si les responsables ont déclaré qu’ils n’attendaient aucune annonce majeure.

Le syndicat a commencé sa grève il y a deux semaines en faisant grève dans trois usines d’assemblage – une chez GM, une chez Ford et une chez Stellantis. En élargissant la grève vendredi, l’UAW a frappé uniquement les centres de distribution de pièces détachées de GM et Stellantis. Ford a été épargné par les derniers débrayages en raison des progrès réalisés par l’entreprise dans les négociations avec le syndicat, a déclaré le président de l’UAW, Shawn Fain.

La grève des centres de pièces détachées vise à accroître la pression sur les entreprises en nuisant aux concessionnaires qui entretiennent les véhicules fabriqués par GM et Stellantis, le successeur de Fiat Chrysler. Les ateliers de services constituent un centre de profit pour les concessionnaires, cette stratégie pourrait donc s’avérer efficace. Des millions d’automobilistes dépendent de ces ateliers pour entretenir et réparer leurs voitures et camions.

« Cela frappe gravement les concessionnaires et cela nuit aux clients qui ont acheté de bonne foi ces véhicules très chers », a déclaré Art Wheaton, un expert du travail à l’Université Cornell. « Vous venez de dire à tous vos clients : « Hé, nous ne pouvons pas réparer ces voitures de 50 000 à 70 000 $ que nous venons de vous vendre parce que nous ne pouvons pas vous fournir les pièces. » »

Le syndicat a refusé de discuter publiquement de sa stratégie de grève. Fain a répété à plusieurs reprises qu’une partie essentielle de son plan était de laisser les entreprises dans l’incertitude quant à la prochaine action de l’UAW. En effet, le syndicat a fait preuve d’une discipline inhabituelle en s’en tenant à ses arguments.

Vendredi, lors d’un piquet de grève, on a demandé à Fain si une grève contre les centres de pièces détachées nuirait – et potentiellement aliénerait – les consommateurs.

« Ce qui a nui aux consommateurs à long terme, c’est le fait que les constructeurs ont augmenté les prix des véhicules de 35 % au cours des quatre dernières années », a-t-il rétorqué. « Ce n’est pas à cause de nos salaires. Nos salaires ont augmenté de 6%, le PDG paie a augmenté de 40%. «

Vendre des pièces et effectuer un service est très rentable pour les concessionnaires automobiles. AutoNation a déclaré l’année dernière une marge bénéficiaire brute de 46 % dans les ateliers de service de ses concessionnaires.

Pour compenser la perte de grévistes, les entreprises évaluent leurs options, notamment en dotant les entrepôts de pièces détachées de salariés.

« Nous avons des plans d’urgence pour différents scénarios et sommes prêts à faire ce qui est le mieux pour notre entreprise et nos clients », a déclaré David Barnas, porte-parole de GM. « Nous évaluons si et quand mettre en œuvre ces plans. »

De même, Jodi Tinson, porte-parole de Stellantis, a déclaré : « Nous avons mis en place un plan d’urgence pour garantir que nous respectons nos engagements envers nos concessionnaires et nos clients. » Elle a refusé de fournir des détails supplémentaires.

Dans ses négociations avec les entreprises, le syndicat souligne les énormes bénéfices récents des constructeurs automobiles et la rémunération élevée des PDG, alors qu’il cherche à augmenter les salaires d’environ 36 % sur quatre ans. Les entreprises ont offert un peu plus de la moitié de ce montant.

Les entreprises ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas se permettre de répondre aux revendications du syndicat car elles devaient investir leurs bénéfices dans une transition coûteuse des voitures à essence vers les véhicules électriques. Ils ont rejeté d’emblée certaines revendications, notamment celle de 40 heures de salaire pour une semaine de travail de 32 heures.

