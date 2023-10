Les travailleurs de l’automobile non syndiqués surveillent l’UAW – et décident s’ils veulent y participer.

Il n’y a pas que les membres titulaires d’une carte des Travailleurs unis de l’automobile qui surveillent de près l’évolution de la situation. extension des grèves dans les usines de General Motors, Ford et Stellantis – les travailleurs de l’automobile non syndiqués des entreprises rivales y prêtent également attention.

Certains aiment ce qu’ils voient ; d’autres n’en sont pas si sûrs.

James Bryant, inspecteur automobile dans une usine Nissan à Canton, dans le Mississippi, a déclaré que lui et ses collègues discutaient des derniers développements de la grève avant le travail et pendant leurs pauses, espérant qu’un nombre suffisant de coéquipiers seraient galvanisés pour se syndiquer dans leur propre usine.

« Je pense qu’ils font la bonne chose », a déclaré Bryant, 51 ans, à propos des attaquants. « Si elles ne le font pas, ces entreprises continueront à faire ce qu’elles veulent. »

Le président de l’UAW, Shawn Fain, avait appelé à propos 25 000 membres répartis dans cinq usines et près de 40 emplacements de pièces et de distributeurs sur les lignes de piquetage à partir de la mi-septembre. Depuis lors, de nombreux travailleurs non syndiqués de l’automobile ont déclaré avoir été inspirés par les revendications du syndicat, notamment de fortes augmentations et la fin des salaires progressifs.

Les Trois Grands sont les seuls constructeurs automobiles à employer des travailleurs syndiqués aux États-Unis. Mais l’attitude des employés de leurs rivaux importe non seulement à des constructeurs comme Tesla, Nissan, Hyundai et Toyota – dont la main-d’œuvre à moindres coûts constitue un avantage concurrentiel – mais aussi aux constructeurs automobiles. Les ambitions de l’UAW de développer ses rangs sur un terrain moins favorable.

« La réponse des travailleurs de l’automobile des entreprises non syndiquées a été écrasante », a déclaré Fain dans un communiqué à NBC News. « Des centaines de travailleurs à travers le pays, de l’Ouest au Midwest et surtout au Sud, se mobilisent pour rejoindre notre mouvement et rejoindre l’UAW. »

L’industrie automobile est se déplaçant vers le sud depuis Détroit, avec de nouvelles usines de véhicules électriques et de batteries en expansion dans la Sun Belt et dans le bas Midwest. Une grande partie des nouveaux développements se produisent dans des États conservateurs avec une faible représentation syndicale et des protections du travail plus faibles, telles que les lois sur le « droit au travail » qui permettent aux travailleurs de se retirer de la participation syndicale.

Les constructeurs automobiles non syndiqués repoussent les efforts des syndicats aux États-Unis depuis des années, a déclaré Kate Bronfenbrenner, directrice de la recherche sur l’éducation ouvrière à l’École des relations industrielles et du travail de l’Université Cornell. Mais la grève en cours donne aux travailleurs de l’ensemble du secteur une occasion très médiatisée de reconsidérer ce que l’UAW pourrait être en mesure d’accomplir.

« Et s’ils voyaient les gains que le syndicat a pu obtenir ? Ce genre de chose change l’avis des gens », a-t-elle déclaré.

Fain a déclaré que l’UAW « envisage de recruter une demi-douzaine de constructeurs automobiles dans les années à venir », ajoutant : « Très bientôt, nous ne parlerons plus seulement des Big Three – plutôt des Big Five, Big Seven, Big Ten, constructeurs automobiles syndiqués. . Nous ne faisons que commencer.

Jusqu’à présent, cependant, il y a beaucoup de scepticisme.

Bryant, qui travaille depuis 20 ans à l’usine Nissan de Canton, qui emploie environ 5 000 personnes, a déclaré que nombre de ses collègues « se figent et ont peur » à l’idée de se syndiquer. La dernière tentative, en 2017, a été largement rejetée.

« On leur a dit que si nous obtenions un syndicat, l’usine fermerait ses portes et déménagerait au Mexique et toutes ces choses », a-t-il déclaré. « Nous avons essayé, nous avons perdu et nous avons simplement avancé. »

Un porte-parole de Nissan a déclaré que l’entreprise « respecte le droit des employés de déterminer qui doit représenter leurs intérêts sur le lieu de travail. Cependant, nous pensons que notre lieu de travail est plus fort sans la participation de syndicats tiers.

Falid Vongasa, ouvrier de l’usine Honda. Avec l’aimable autorisation de Falid Vongasa

Falid Vongasa, qui travaille pour le groupe de stabilité de la chaîne d’approvisionnement de Honda dans son usine de Marysville, dans l’Ohio, a déclaré avoir entendu des rumeurs concernant l’organisation, notamment lorsque le logiciel de l’entreprise aurait heures supplémentaires raccourcies des travailleurs en 2021.

Mais Vongasa, 32 ans, a déclaré qu’il bénéficiait d’une grande stabilité d’emploi chez Honda, surtout après avoir travaillé dans des restaurants. Il a déclaré qu’il avait été promu il y a près d’un an de la chaîne de montage à un poste de bureau avec une augmentation de salaire importante.

« Si vous êtes familier avec le milieu de la restauration, vous n’avez pas de week-end, vous n’avez pas d’assurance médicale la plupart du temps, 401(k) et tout ça », a-t-il déclaré. « Je suis reconnaissant pour tout cela, et je n’en attends pas vraiment davantage », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il soutenait néanmoins les grévistes de l’UAW.

Même les travailleurs qui n’ont pas connu d’augmentations salariales majeures ont exprimé leur hésitation à se syndiquer. Omari Roundtree, 33 ans, est un collègue de Vongasa à l’usine de Maryville. Il a déclaré que son salaire, qui plafonne à 30 dollars de l’heure, n’a pas suivi le rythme de l’inflation et des trois années consécutives d’augmentation des loyers de 100 dollars par mois.

« C’est vraiment déconcertant de construire un SUV à 60 000 $ et de ne pas pouvoir se le permettre », a-t-il déclaré. Ce prix est à peu près comparable à sa dette de prêt étudiant, pour laquelle il est de nouveau obligé d’effectuer des paiements après l’expiration d’une pause pandémique au cours du week-end.

Pourtant, Roundtree – un spécialiste de l’habillage qui installe des airbags et des ceintures de sécurité – se méfie des syndicats, un sentiment qu’il a hérité de son père, qui travaillait pour un fournisseur de GM dans les années 1990.

« Je me souviens qu’il m’a dit que c’était un peu comme si vous étiez le petit gars qui était dans l’arène avec deux vipères, et que vous essayiez essentiellement de sortir de là sans vous faire mordre ou tuer », se souvient-il.

Honda n’a pas commenté.

Déjà, plusieurs milliers de licenciements et de mises au chômage ont été annoncés chez les Trois Grands et chez leurs fournisseurs depuis le début de la grève de l’UAW. Les analystes du secteur ont averti que d’autres suppressions d’emplois pourraient suivre, en particulier si les éventuels contrats de travail exigent des augmentations de salaire qui, selon les constructeurs automobiles, menaceraient leurs investissements dans les véhicules électriques.

Alors que les travailleurs de l’automobile non syndiqués évaluent ces risques, nombreux sont ceux qui se méfient également des un UAW dont Fain a tenté de reconstruire la réputation après un scandale de corruption qui a duré des années.

D’un autre côté, les récentes victoires syndicales ont placé les syndicats sous les projecteurs.

Certains travailleurs de l’automobile, dont Bryant, ont déclaré avoir suivi de près les négociations UPS-Teamsters cet été et avoir été encouragés par les victoires du syndicat. Après une grève de plusieurs mois, la Writers Guild of America a obtenu des conditions qui ont surpris même certains observateurs de l’industrie. L’attitude des Américains à l’égard des syndicats s’est améliorée, les deux tiers d’entre eux les considérant favorablement et un une part croissante s’attend à ce que le mouvement syndical se renforceselon un sondage Gallup réalisé en août.

Conbralius Thomas a déclaré que lui et certains de ses collègues « essayaient d’amener » l’UAW à l’usine d’assemblage Hyundai de Montgomery, en Alabama, où il travaille depuis 11 ans. Il a critiqué les règles de l’usine concernant les congés payés et a déclaré que l’entreprise n’avait pas suffisamment augmenté les salaires pour assumer de nouvelles responsabilités.

« J’aurais aimé que nous soyons dans une position où nous pourrions faire grève maintenant », a déclaré Thomas, qui a ajouté qu’il a été impliqué dans la syndicalisation de l’UAW dans le cadre de la restructuration du syndicat après le scandale.

Hyundai n’a pas commenté directement les efforts de syndicalisation, mais un porte-parole a déclaré que « la priorité absolue de l’entreprise est la sécurité et le bien-être des plus de 114 000 personnes que nous employons » et a vanté ses investissements de plus de 12 milliards de dollars dans de nouvelles usines de véhicules électriques en Alabama et Géorgie.

Selon Thomas, « dans le Sud, il y a beaucoup de gens effrayés qui ne savent pas grand-chose sur un syndicat parce qu’ils ont été élevés pour être contre un syndicat. » Mais il a déclaré que les trois grandes grèves constituent désormais un « moment idéal » pour l’UAW d’intensifier la syndicalisation, y compris dans les usines non syndiquées.

« L’UAW passe inaperçu, de manière vraiment furtive. Ils le font au point que cela leur fait mal », a-t-il déclaré. « S’ils faisaient plus de bruit, je pense que cela encouragerait les gens. »