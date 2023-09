Les travailleurs de l’automobile inquiets sont prêts à faire grève alors qu’Unifor et Ford prolongent leurs négociations

Darby McCloskey était assis dans la salle syndicale d’Unifor aux côtés de travailleurs de l’automobile anxieux, prêts à manifester devant les usines de Ford à Windsor, en Ontario, alors que la date limite de grève de minuit passait.

Plus tôt lundi soir, la présidente nationale d’Unifor, Lana Payne, a déclaré à près de 5 700 membres qui travaillent chez Ford qu’ils feraient tous grève dans chaque site si un accord ne pouvait être conclu.

Mais une offre de dernière minute de Ford s’est avérée suffisamment substantielle pour que Payne annonce une prolongation de 24 heures du délai de grève, poussant les négociations vers une date limite de 23 h 59 pour mardi.

McCloskey, qui a des piles de pancartes de grève emballées dans le plateau de sa camionnette, a déclaré que l’on s’attend beaucoup à ce que l’accord sur lequel les membres votent soit l’un des meilleurs qu’ils aient vu.

« J’ai tellement confiance en notre équipe de négociation qu’ils vont nous ramener un sacré contrat », a déclaré McCloskey, qui a participé à la table de négociation pour conclure des accords pour les constructeurs automobiles de Windsor et qui est maintenant secrétaire financier. pour la section locale 200 d’Unifor.

Unifor présente ses plans avant une éventuelle grève

McCloskey ne prend pas ce genre de moyens de pression à la légère. Il faisait partie de la dernière ligne de piquetage à l’extérieur de Ford, lorsque les membres se sont mis en grève en 1990.

« Si nous étions éloignés les uns des autres, nous serions en grève », a-t-il déclaré.

McCloskey a noté la déception de certains membres après avoir entendu parler de la prolongation convenue.

« Pour être honnête avec vous, ils étaient un peu contrariés de ne pas sortir », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que cela montre que les membres, qui ont voté presque à l’unanimité en faveur d’un mandat de grève, souhaitent sérieusement obtenir un contrat qui améliore les priorités énumérées par Unifor : de meilleurs régimes de retraite, des salaires plus élevés, la sécurité d’emploi alors que l’industrie passe aux véhicules électriques et plus encore. investissements.

Darby McCloskey entre dans la salle syndicale de Windsor avec une pancarte qu’il est prêt à remettre aux membres de Ford en cas de grève. (Chris Ensing/CBC)

« Si nous sommes si proches et qu’ils prolongent, nous devons avoir quelque chose qui soit bon pour tout le monde. »

Payne a déclaré lundi soir que si un accord n’était pas conclu avant la date limite, les membres seraient sur des lignes de piquetage dans toutes les opérations de Ford Canada.

« S’il y a une grève, ce sera une grève totale. »

Cela contraste avec la stratégie de grève adoptée par les Travailleurs unis de l’automobile aux États-Unis. L’UAW compte 13 000 membres en grève dans trois usines de trois États exploitées par la société mère de Chrysler, Stellantis, General Motors et Ford, depuis le 15 septembre.

La plus grande main-d’œuvre canadienne de Ford se trouve à Oakville, en Ontario, dans la région du Grand Toronto, où sont fabriqués les VUS Ford Edge et Lincoln Nautilus, et dans la région de Windsor, où l’entreprise possède deux usines de moteurs.

Les usines fabriquent des moteurs pour les camions de la série F et l’une d’entre elles fabrique le moteur Ford Mustang.

L’entreprise a également une petite présence à Leduc, en Alberta, ainsi qu’à Casselman, à Paris et à Bramalea, en Ontario.

« Notre empreinte est petite mais très importante pour les opérations de Ford en Amérique du Nord », a déclaré Payne. « Et c’est notre levier et nous l’utiliserons. »

Pendant que des négociations sont en cours avec Ford, Unifor cherche à terme de nouvelles conventions collectives pour les membres employés par chacun des trois constructeurs automobiles de Détroit. Un accord avec Ford deviendra le modèle des négociations avec les deux autres dans le cadre de ce que l’on appelle les négociations types.

La grève de l’UAW ajoute une nouvelle dynamique aux négociations d’Unifor

L’UAW a déclaré qu’elle étendrait sa stratégie de grève si de sérieuses améliorations n’étaient pas apportées aux offres envoyées par les trois sociétés de Détroit d’ici vendredi midi.

Selon un expert en droit du travail de l’Université York à Toronto, le fait que la grève se déroule aux États-Unis en même temps que les négociations au Canada pourrait créer des attentes plus élevées chez les membres d’Unifor.

« Je pense qu’il est très peu probable que les travailleurs de l’automobile au Canada acceptent un accord qui n’entraîne pas également des gains salariaux significatifs si l’UAW est déjà sur la bonne voie pour réaliser des gains significatifs », a déclaré Steven Tufts.

Même si Unifor a refusé d’entrer dans les détails précis des négociations, l’UAW a clairement exprimé sa volonté d’obtenir une augmentation salariale de 36 pour cent sur quatre ans pour ses membres.

« Vous avez une direction américaine très militante qui a travaillé et organisé ses membres pour faire de cet accord presque une génération », a déclaré Tufts.

Il est peu probable que les travailleurs canadiens de l’automobile acceptent l’accord sans des gains « significatifs », selon un expert Steven Tufts, de l’Université York, parle du paysage qui entoure le mouvement syndical à l’heure actuelle, affirmant qu’il existe une tendance vers davantage de moyens de pression et de meilleures conditions pour les travailleurs.

Stephanie Ross, directrice de l’École d’études sociales de l’Université McMaster, a déclaré qu’Unifor dispose d’un levier important, mais qu’il n’est pas clair si cela sera suffisant pour faire avancer Ford sur les priorités définies.

Ross, comme Tufts, pense que les membres pourraient y voir le moment d’utiliser cet effet de levier pour réaliser de grandes améliorations.

« Certains peuvent penser que c’est le moment de se battre, une ouverture qu’ils n’ont pas eue depuis au moins deux décennies », a déclaré Ross.

Ross a également souligné la pression que subit désormais Unifor après avoir prolongé les négociations pour ramener un accord que les membres ratifieront.

« Les membres d’Unifor en général sont énervés, avec trois ententes de principe rejetées au cours des derniers mois (Windsor Salt, Metro et St. Lawrence Seaway). Cela, ajouté au rôle que joue le militantisme de l’UAW, signifie qu’au moins les attentes de certains membres pourraient être assez haut. »