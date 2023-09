Les travailleurs de l’automobile de Ford au Canada font la queue pour une augmentation de salaire d’au moins 15 % sur 3 ans, selon le syndicat

La Ford Motor Co. du Canada a offert une augmentation salariale de 10 pour cent au cours de la première année de son entente de principe avec Unifor, suivie d’augmentations de 2 pour cent et de 3 pour cent pour les deuxième et troisième années, a annoncé samedi le syndicat canadien.

L’accord comprend également une prime de productivité et de qualité de 10 000 $ CA à tous les employés actifs de l’entreprise, ainsi qu’une augmentation de la prestation de base mensuelle et de l’allocation spéciale dans tous les codes de classe des régimes de retraite à prestations définies et hybrides.

Les travailleurs de Ford au Canada voteront ce week-end sur l’accord de travail conclu mardi soir. L’entreprise compte environ 5 600 employés syndiqués au Canada, principalement à Oakville, en Ontario, et à Windsor, en Ontario. Les résultats du vote de ratification sont attendus dimanche.

Pour certains employés seniors, les augmentations de salaire pendant la durée du contrat varient de 19 pour cent à 25 pour cent, selon le type d’emploi, selon les détails du contrat dévoilés par Unifor.

Unifor a déclaré vendredi que son groupe dirigeant de Ford avait voté à l’unanimité en faveur de l’accord de principe.

Ford est également confronté à des problèmes de travail aux États-Unis avec une grève lancée le 15 septembre par le syndicat United Auto Workers (UAW), qui a étendu vendredi la grève contre General Motors et Stellantis à leurs centres de distribution de pièces détachées.

De « graves problèmes » demeurent aux États-Unis

Le président de l’UAW, Shawn Fain, a déclaré vendredi que Ford avait amélioré son offre contractuelle, notamment en augmentant la participation aux bénéfices et en acceptant de laisser les travailleurs faire grève contre les fermetures d’usines, mais que le syndicat avait toujours de « sérieux problèmes » avec l’entreprise et que ses travailleurs resteraient en poste. grève à l’usine d’assemblage du constructeur automobile de Wayne, Michigan.

Fain a déclaré qu’il s’attendait à ce que les négociations se poursuivent tout au long du week-end.

Contrairement à l’UAW, Unifor a choisi l’un des Trois de Détroit comme « cible » avec qui négocier en premier — dans ce cas, Ford — dans le cadre d’une tactique de négociation type utilisée pour donner le ton aux accords ultérieurs avec d’autres entreprises.

Unifor avait demandé une amélioration des salaires et des retraites, un soutien dans la transition vers les véhicules électriques et des engagements d’investissement supplémentaires de la part de Ford. Le syndicat n’a pas encore conclu d’accord avec Stellantis et General Motors pour éviter des débrayages dans leurs installations canadiennes.

L’UAW a lancé vendredi des grèves contre 38 centres de distribution de pièces détachées à travers les États-Unis chez GM et Stellantis, prolongeant ainsi ses grèves simultanées sans précédent qui ont commencé dans une usine d’assemblage dans chacun des Trois de Détroit. Les installations supplémentaires ont ajouté environ 5 600 travailleurs aux 12 700 déjà sur les lignes de piquetage.