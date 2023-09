Les travailleurs de l’automobile de 3 grandes usines devraient faire grève à partir de minuit, sauf accord de dernière minute

Le syndicat United Auto Workers a annoncé qu’il déclencherait une grève dans trois usines pour faire pression sur les entreprises de Détroit afin qu’elles proposent de meilleures offres de salaires et d’avantages sociaux.

Les usines comprennent une usine d’assemblage de General Motors à Wentzville, dans le Missouri, une usine Ford à Wayne, dans le Michigan, et une usine Stellantis Jeep à Toledo, dans l’Ohio.

Les contrats entre 146 000 travailleurs de l’automobile et les entreprises devraient expirer jeudi à 23 h 59 HE.

Malgré l’augmentation des offres de Ford et GM, il semble qu’aucun accord ne sera conclu avant la date limite.

Le président de l’UAW, Shawn Fain, a déclaré jeudi soir que davantage d’usines pourraient être ajoutées à la liste de grève si les négociations n’aboutissaient pas dans le sens du syndicat.

Le gouffre entre les deux parties menaçait de déclencher la première grève simultanée de l’UAW contre les trois entreprises de Détroit au cours des 80 ans d’histoire du syndicat, un choc potentiel pour une économie déjà mise à rude épreuve par une inflation élevée. C’est également un test de l’affirmation précieuse du président Joe Biden selon laquelle il est le président le plus pro-syndical de l’histoire des États-Unis.

Le syndicat a une liste de revendications comprenant des augmentations de salaire de 36 pour cent sur quatre ans, une augmentation du coût de la vie et la fin des différents niveaux de salaire pour les travailleurs. Ford et GM proposent 20 pour cent lors du prochain contrat, tandis que la dernière offre connue de Stellantis était de 17,5 pour cent.

Le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré mercredi soir que l’entreprise avait fait quatre offres au syndicat sans obtenir de « véritable contre-offre ».

« Il est difficile de négocier un contrat quand il n’y a personne avec qui négocier », a-t-il déclaré, se demandant à voix haute si Fain était trop occupé à planifier des grèves ou des événements destinés à faire de la publicité.

Peu de progrès ont été réalisés

L’entreprise, a déclaré Farley, a fait une offre salariale généreuse, éliminé les niveaux de salaire, rétabli les augmentations de salaire liées au coût de la vie et augmenté les vacances. Le syndicat conteste son affirmation selon laquelle les niveaux ont été supprimés.

Ford a déclaré jeudi midi qu’il n’avait toujours pas reçu de réponse à sa quatrième offre. GM, cependant, a déclaré avoir fait une autre offre.

Les constructeurs automobiles affirment qu’ils doivent réaliser d’énormes investissements pour développer et construire des véhicules électriques tout en continuant à construire et à concevoir des véhicules à combustion interne. Ils affirment qu’un accord de travail coûteux pourrait leur imposer des coûts qui les obligeraient à augmenter leurs prix au-dessus de ceux de leurs concurrents étrangers non syndiqués. Et ils disent avoir fait des propositions équitables au syndicat.

REGARDER | Les syndiqués défilent lors du défilé de la fête du Travail après un été de grèves sans précédent : Les syndicats célèbrent la fête du Travail après un été de moyens de pression Le mouvement syndical au Canada a marqué la fête du Travail et de nombreux syndiqués ont eu le courage de s’organiser après un été de moyens de pression.

Le président du syndicat a déclaré qu’il était encore possible que l’ensemble des 146 000 membres de l’UAW se retirent, mais que le syndicat commencerait par faire grève dans un nombre limité d’usines.

« Si les entreprises continuent de négocier de mauvaise foi, ou continuent de stagner ou continuent de nous faire des offres insultantes, alors notre grève va continuer à s’étendre », a déclaré Fain. Il a déclaré que les frappes ciblées, avec la menace d’une escalade, « laisseront les entreprises dans l’incertitude ».

S’il n’y a pas d’accord d’ici la fin de jeudi, les responsables syndicaux ne négocieront pas vendredi et rejoindront les travailleurs sur les lignes de piquetage, a-t-il déclaré.

En plus des augmentations générales de salaires, le syndicat demande le rétablissement des augmentations de salaire liées au coût de la vie, la fin des différents niveaux de salaire pour les emplois en usine, une semaine de 32 heures avec 40 heures de salaire, le rétablissement des prestations traditionnelles à prestations définies. les pensions pour les nouveaux employés qui ne bénéficient désormais que de régimes de retraite de type 401(k), les augmentations de pension pour les retraités et d’autres éléments.

Dans un accord de 2019, le syndicat a obtenu des augmentations de salaire de 6 pour cent sur quatre ans, avec des sommes forfaitaires certaines années ainsi que des chèques de participation aux bénéfices.

Le salaire maximum d’un ouvrier d’une usine d’assemblage est désormais de 32 $ US de l’heure.

Si des travailleurs comme celui-ci dans une usine Ford débrayaient, ce serait la plus grande action collective pour l’industrie automobile américaine depuis 80 ans. (Krisztian Bocsi/Bloomberg)

Les offres des trois sociétés concernant l’ajustement du coût de la vie étaient déficientes, a déclaré Fain, n’offrant que peu ou pas de protection contre l’inflation.

Les entreprises ont rejeté les augmentations de salaire des retraités qui n’en ont pas reçu depuis plus d’une décennie, a déclaré Fain, et elles cherchent à obtenir des concessions sur les chèques annuels de participation aux bénéfices, qui dépassent souvent 10 000 $ US.

Stellantis a déclaré avoir soumis au syndicat une troisième offre de salaires et d’avantages sociaux et attendre une réponse.

« Notre objectif reste de négocier de bonne foi pour parvenir à un accord de principe avant la date limite de demain », a déclaré Tobin Williams, responsable des ressources humaines de l’entreprise en Amérique du Nord, dans un communiqué. « L’avenir de nos employés représentés et de leurs familles ne mérite rien de moins. »

GM a déclaré qu’il continue de négocier de bonne foi, en faisant « des offres supplémentaires fortes ».

Farley, le PDG de Ford, a déclaré que son entreprise avait fait quatre offres « de plus en plus généreuses » depuis le 29 août.

Farley a déclaré que Ford avait augmenté son offre salariale, éliminé les niveaux de salaire et réduit de huit à quatre ans le temps qu’il faudrait aux travailleurs horaires pour atteindre le niveau le plus élevé, et ajouté davantage de congés.

Un juste milieu difficile à trouver

Thomas Kochan, professeur de travail et d’emploi au Massachusetts Institute of Technology, a déclaré que les deux parties vont devoir faire rapidement de gros compromis afin de régler les différends avant la date limite de jeudi.

« Cela se jouera jusqu’au bout, et il n’y aura pas d’accord avant le dernier moment, s’il y en a un », a-t-il déclaré.

Le syndicat, a-t-il déclaré, sait que ses propositions initiales n’étaient réalistes pour aucune des entreprises, mais les entreprises savent qu’elles vont devoir conclure un accord très coûteux, notamment en abordant des salaires échelonnés pour les personnes effectuant le même travail.