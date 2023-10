Les travailleurs de l’automobile au Canada acceptent un accord avec GM

New York

CNN

—



Les travailleurs de l’automobile au Canada ont ratifié dimanche un nouveau contrat de travail avec General Motors, évitant ainsi la reprise d’une grève qui avait duré environ 13 heures mardi.

Les membres d’Unifor, le syndicat canadien qui représente 4 300 travailleurs de GM, ont voté à 80 % en faveur du nouvel accord, qui leur accorde des augmentations de salaire de base de près de 20 % pendant la durée de l’accord et améliore leurs pensions. En septembre, les membres du même syndicat chez Ford avaient n’a voté qu’à 54% pour d’un contrat similaire.

La grève menaçait de perturber les opérations des usines américaines de GM qui dépendent de moteurs et de transmissions construits par les membres d’Unifor dans certaines usines canadiennes de GM.

Si la base du directeur général d’Unifor avait voté contre l’accord de principe, le syndicat était prêt à reprendre immédiatement la grève. Compte tenu du vote serré chez Ford, une nouvelle grève chez GM était une réelle possibilité. La semaine dernière, les membres de la base du syndicat United Auto Workers ont voté contre un accord de travail provisoire avec le constructeur de camions lourds Mack Trucks et a fait la grève par conséquent. Cette grève continue.

Les membres d’Unifor dans trois villes de l’Ontario se sont mis en grève chez GM juste après la date limite de 23 h 59 lundi. Le grève terminée peu après 13 heures mardi, lorsque les deux parties ont annoncé un accord de principe.

« Je suis fier de nos membres chez General Motors pour leur solidarité tout au long de leur action de grève brève mais décisive et pour avoir ratifié cette convention collective qui contient des améliorations qui changent la vie », a déclaré Lana Payne, présidente nationale d’Unifor. « Cet accord reflète une véritable négociation collective. Notre objectif était d’apporter plus de justice et d’équité dans les lieux de travail de l’automobile et d’élever tout le monde. Nous l’avons fait.

« Rien de valable n’est jamais facile – et les négociations collectives ne font pas exception », a déclaré Marissa West, présidente et directrice générale de GM Canada, dans un communiqué. « Ensemble, nous avons conclu une entente qui reconnaît les nombreuses contributions des 4 200 membres de notre équipe représentée par des augmentations significatives des salaires, des avantages sociaux et de la sécurité d’emploi, tout en positionnant GM Canada pour rester compétitif à l’avenir.

Unifor va maintenant se concentrer sur l’obtention d’un contrat similaire pour ses membres chez Stellantis, qui fabrique des véhicules pour le marché nord-américain sous les marques Jeep, Ram, Dodge et Chrysler.

Les deux accords au Canada contrastent avec la grève contre les activités américaines de GM, Ford et Stellantis.

Le syndicat United Auto Workers compte plus de 33 000 membres en grève contre les trois entreprises. Le la grève a commencé le 15 septembre et a ciblé une usine d’assemblage de chacun des constructeurs automobiles. C’était la première fois que l’UAW se mettait en grève simultanément contre les trois entreprises. L’UAW a depuis élargi la grève à deux autres usines d’assemblage chez Ford et une chez GM, ainsi qu’à des réseaux de 38 centres de distribution de pièces exploités par GM et Stellantis.

Les commentaires publics des deux parties suggèrent que les négociations sont très éloignées, et aucune des deux parties n’a fourni d’indication quant à l’imminence d’un accord.

Shawn Fain, président de l’UAW a déclaré vendredi aux membres que le syndicat était prêt à continuer d’étendre la grève sans avertissement préalable si les négociateurs de l’entreprise n’amélioraient pas leurs offres. Les dirigeants de Ford ont déclaré la semaine dernière qu’ils avaient atteint les limites des fonds supplémentaires qu’ils pouvaient offrir pour parvenir à un accord.