Les travailleurs de l’AAP dansent sur Rinkiya ke Papa de Manoj Tiwari pour célébrer la victoire

Le parti Aam Aadmi (AAP) a remporté les élections du MCD après avoir remporté 134 sièges, ce qui dépasse la moitié du corps civique de 250 membres. Il a mis fin au pouvoir de 15 ans du BJP au sein de la Municipal Corporation de Delhi après la fermeture du parti à 104 sièges. Pendant ce temps, les partisans de l’AAP ne pouvaient pas garder leur calme alors qu’ils commençaient à danser au siège du parti à Delhi. Ce qui a attiré l’attention des utilisateurs, c’est la façon dont les partisans du parti dirigé par Arvind Kejriwal ont profité de Manoj Tiwari ‘Rinkiya Ke Papa‘ chanson. La chanson Bhojpuri était une interprétation populaire donnée par l’ancien chef Tiwari du BJP de Delhi.

Dans la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on pouvait voir des membres de l’AAP danser et hurler sur la chanson populaire du chef du BJP, Manoj Tiwari. Les travailleurs ont dansé, applaudi et chanté avec des guirlandes autour du cou qui dépeignaient leur bonheur après la victoire du parti à Delhi. ‘Rinkiya ke Papa’ joué sur l’écran de fond alors que les travailleurs de l’AAP fouillaient Manoj Tiwari qui était le président du BJP de Delhi jusqu’en 2020. Il était également à l’avant-garde des sondages MCD cette année. C’est au cours de son mandat que le parti BJP, riche en liquidités, a enregistré une victoire record aux élections du MCD de 2017.

Pendant ce temps, les travailleurs de l’AAP dansent sur la chanson Rinkiya Ke Papa de Manoj Tiwari au siège du parti après avoir arraché MCD au BJP après 15 ans ! pic.twitter.com/OK9VIbOgtv– Prashant Kumar (@scribe_prashant) 7 décembre 2022

Alors que les supporters de l’AAP ont maintenant un moyen de partager la joie de leur victoire, plusieurs utilisateurs ont commencé à réagir au clip où ils ont dansé sur la piste Bhojpuri. Des mèmes et des blagues amusantes ont repris la vidéo qui a amassé plus de 200 000 vues sur Twitter.

Pendant ce temps, les célébrations ont commencé au bureau de l’AAP dans la capitale nationale juste après que les tendances aient montré que le parti était sur le point de prendre le contrôle du MCD en battant le BJP. Au moment où le parti a remporté 78 sièges et en a mené 56 autres, les partisans ont commencé à célébrer en scandant les slogans «AAP hi aayegi». Ainsi, il a pris une ultime avance par la suite et a mis fin au long sprint de BJP en MCD.

