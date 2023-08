Les travailleurs de la ville de Los Angeles entament une journée de grève : ce que vous devez savoir

Plus de 11 000 travailleurs des services à Los Angeles sont parmi les derniers employés à se mettre en grève cet été alors que des personnes de secteurs aussi divers que le théâtre et les soins infirmiers ont exigé un salaire équitable, une meilleure dotation en personnel et des avantages sociaux plus complets.

Lors de la grève des travailleurs des services de Los Angeles – qui comprend des travailleurs de l’assainissement, des employés de l’aéroport, des agents de la circulation et des ingénieurs – un problème central concerne des centaines de postes vacants qui sont restés vacants depuis longtemps. Les travailleurs syndiqués disent qu’ils ont dû assumer des tâches supplémentaires en raison de ces pénuries de personnel, ce qui a laissé les gens extrêmement surmenés et obligés de faire des heures supplémentaires récurrentes. Ces facteurs de stress ont conduit les travailleurs syndiqués de la ville de Los Angeles à autoriser la première grève qu’ils ont organisée en plus de 40 ans.

Le plan, selon la direction du syndicat SEIU Local 721, auquel appartiennent les travailleurs des services de la ville, est de piqueter et de se rassembler devant l’hôtel de ville et à l’aéroport international de Los Angeles pendant une journée dans le but de « fermer » Los Angeles et obliger la ville à répondre à leurs préoccupations. Les travailleurs des services font partie intégrante des fonctions quotidiennes de la ville, y compris tout, des navettes au ramassage des ordures aux opérations aéroportuaires, et des perturbations sont attendues dans tous ces domaines.

Ce qui se passe maintenant : les employés de LA City se rassemblent devant l’hôtel de ville parce que nous en avons marre du manque de respect flagrant de la ville. Nous avons risqué notre santé et notre sécurité pour travailler en première ligne de la crise du COVID. Nous méritons le respect – LA City, négociez de bonne foi. #SolidaritySummer pic.twitter.com/DPoDlsrxKE — SEIU 721 (@ SEIU721) 8 août 2023

« Le message que nous envoyons est que nos travailleurs en ont juste marre. Ils ont atteint un point de rupture. Et nous avons besoin que ces gens de la ville reviennent à la table pour le bien de la ville », a déclaré David Green, directeur exécutif et président de la section locale 721 du SEIU, au Washington Post.

Le syndicat dénonce spécifiquement la ville pour ses pratiques de travail déloyales et accuse les dirigeants de Los Angeles de ne pas négocier de bonne foi. Le syndicat affirme que la ville n’a pas correctement négocié sur un certain nombre de questions après avoir déclaré qu’elle le ferait à la suite d’un accord d’un an conclu entre les deux parties en 2022.

La ville, quant à elle, a affirmé dans un communiqué au New York Times qu’elle était engagée dans des négociations depuis janvier. « La ville sera toujours disponible pour progresser 24 heures sur 24, sept jours sur sept », a déclaré la maire de Los Angeles, Karen Bass, au Times.

Le syndicat et la ville sont sur le point de s’asseoir à nouveau pour des pourparlers la semaine prochaine.

La grève des travailleurs des services de Los Angeles s’ajoute à une vague de grèves qui ont eu lieu cet été au milieu d’une résurgence du mouvement ouvrier alimentée par la hausse du coût de la vie, un marché du travail plus tendu et des inégalités rendues plus claires par la pandémie. Rien qu’à LA, il y a une grève en cours de la Screen Actors Guild et de la Writers Guild of America alors que leurs membres font pression pour une meilleure rémunération et des paiements résiduels plus équitables. De plus, les membres du syndicat hôtelier de Unite Here Local 11 ont fait grève à Los Angeles par intermittence tout au long de l’été pour réclamer des salaires plus élevés et de meilleurs avantages sociaux.

Pourquoi cela a été un été de grèves

La grève des travailleurs des services de Los Angeles fait partie d’une augmentation de ces actions au cours des deux dernières années. Comme l’a rapporté Rani Molla de Vox, 2022 et 2023 ont vu un nombre particulièrement élevé d’arrêts de travail par rapport aux années précédentes, et ils ont vu à la fois des grèves et une organisation accrue dans un large éventail d’industries.

« Toutes ces différentes luttes, toutes se déroulant en même temps, dans toutes ces différentes industries, impliquant tous ces différents groupes de travailleurs, établissant tous ces liens entre leurs luttes », a déclaré Barry Eidlin, professeur agrégé de sociologie à l’Université McGill, à Molla. . « Vous voyez cela d’une manière que je n’ai pas vue de ma vie. »

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous assistons à cette recrudescence des grèves et à un renforcement du mouvement ouvrier, explique Molla. D’une part, l’inflation a entraîné des augmentations du coût de la vie qui n’ont pas été compensées par des augmentations proportionnelles des salaires. Et même si les entreprises ont réalisé de gros bénéfices pendant la pandémie, une grande partie de ces bénéfices n’a pas été partagée avec les travailleurs de première ligne qui font l’essentiel du travail. Les inégalités de cette dynamique ont été encore exacerbées par le fait que de nombreux travailleurs de première ligne ont été publiquement félicités et salués pour les risques personnels qu’ils ont pris pendant la pandémie, mais qu’ils n’ont ensuite pas été correctement compensés.

De plus, les travailleurs ont été responsabilisés par un marché du travail relativement solide et un faible taux de chômage, ce qui signifie qu’ils ont plus de poids dans certaines industries pour faire avancer ces demandes. Par coïncidence, plusieurs grands syndicats ont des contrats qui sont en cours de négociation ou sur le point d’expirer cette année, ce qui conduit à davantage d’actions collectives en ce moment.

Les experts disent également qu’il y a eu une augmentation importante de ce qu’on appelle la «solidarité horizontale», ou des travailleurs de différentes industries qui se soutiennent les uns les autres ou les inspirent. Un tel soutien découle des frustrations et des menaces communes auxquelles les personnes de différents secteurs ont été confrontées, notamment la montée de l’intelligence artificielle, le changement climatique et la stagnation des salaires.

« Les syndicats eux-mêmes ont de plus en plus compris, ‘Hé, la prochaine fois, ça pourrait être nous' », a déclaré à Molla Susan Schurman, professeur à l’école de travail et de gestion de l’Université Rutgers. « Une partie consiste simplement à comprendre que l’économie est maintenant beaucoup plus interconnectée. »