Les travailleurs de la technologie ont travaillé sur la route pendant Covid, pourraient ne pas revenir

Avec l’aimable autorisation de Kartik Vasan et Smriti Bhadauria

Lorsqu’Erica Horn a reçu un e-mail professionnel en mai 2020 disant que son entreprise serait totalement éloignée pour l’année prochaine, elle a tout de suite su qu’il était temps de réaliser son rêve de longue date de vivre dans une camionnette. « Rien d’autre n’avait plus de sens que la vie en camionnette une fois que cette réalité est devenue réalité », a déclaré Horn, qui vivait à Oakland avant d’emménager dans sa camionnette. « Je n’avais aucune raison, rien, de me lier à cet endroit spécifique ou à ce montant de loyer. » Horn n’est pas seul. De nombreux travailleurs dont les emplois leur permettent de travailler à distance pendant la pandémie ont laissé derrière eux leur situation de logement sédentaire et ont emménagé à temps plein dans des camionnettes. Ces travailleurs à distance conduisent d’un endroit à l’autre dans leurs maisons, travaillant à partir de points d’accès Internet dans leurs camionnettes et passant leur temps libre dans la nature et explorant de nouveaux endroits. Alors que les vaccins sont déployés et que les États commencent à s’ouvrir, certains travailleurs retournent dans leurs bureaux. Mais de nombreux travailleurs qui ont adopté la vie en fourgon ne veulent pas y renoncer. « C’est devenu un mode de vie », a déclaré Smriti Bhadauria, qui vit dans sa camionnette avec son mari Kartik Vasan et leur chien Everest. Bhadauria et Vasan voyagent dans leur Dodge B200 Tradesman 1977 depuis leur départ de Toronto en Août 2020. « Nous sommes extrêmement heureux dans cette vie et la liberté qu’elle donne », a déclaré Bhadauria. « Il n’y a pas de date limite en vue. » Comme la randonnée à l’étranger, la vie en fourgonnette s’adresse à ceux qui aiment les voyages ou le plein air qui ont le privilège de travailler à distance et le budget pour dépenser des milliers de dollars pour acheter et installer leurs fourgonnettes. Ils peuvent transférer l’argent des paiements de loyer et de voiture vers un mode de vie de voyages sans fin. « J’ai toujours été quelqu’un qui aime voyager, mais je suis définitivement un casanier en même temps », a déclaré Cailey Dillon, qui travaille à distance au service client pour Outdoorsy, une entreprise de location de fourgonnettes et de camping-cars. « J’aime vraiment qu’avec la vie en van, vous pouvez toujours voyager mais votre maison est toujours avec vous. »

Avec l’aimable autorisation de Kenzo Fong Hing

Pour certains, travailler dans une camionnette est moins une question de voyage qu’une alternative à la location d’un bureau. Kenzo Fong, PDG de la start-up technologique Rock, a commencé à travailler dans sa camionnette en mai 2020 après que ses enfants ont commencé à faire leurs devoirs à la maison pendant la pandémie. Fong vit toujours dans sa maison de San Francisco, mais pendant les jours, il monte dans sa camionnette et choisit un nouvel emplacement dans la ville. Fong passe sa journée à travailler depuis le bureau qu’il a installé dans sa camionnette et prend des pauses pour se promener pour profiter de la variété des lieux et rassembler ses idées. Fong préfère cela à un trajet d’une heure dans chaque sens de San Francisco à Mountain View, en Californie, comme il l’a fait pour son précédent emploi chez Google. « Je ne peux tout simplement pas m’imaginer le faire à nouveau parce qu’il y a tellement de flexibilité à travailler de n’importe où », a déclaré Fong, dont la société crée des logiciels pour les travailleurs à distance.

Avec l’aimable autorisation de Kartik Vasan et Smriti Bhadauria

« Internet est la chose la plus importante »

L’achat et l’installation d’une camionnette peuvent être un processus rapide. Mais les gens qui s’y mettent vraiment peuvent passer des mois ou des années à s’installer. Fong, par exemple, a acheté une camionnette déjà convertie et l’a financée, et paie quelques centaines de dollars chaque mois. « Beaucoup moins que d’avoir un bureau à San Francisco », a-t-il déclaré. En revanche, Horn a passé des mois à travailler sur sa camionnette avec son père et un entrepreneur, installant la camionnette selon les spécifications qu’elle souhaitait. À la fin du projet, elle avait dépensé environ 60 000 $ – 25 000 $ pour une fourgonnette d’occasion et environ 35 000 $ pour la construction. Les camionnettes de sauvetage ont besoin de quelques éléments de base : un endroit pour dormir, un bureau ou une table, des équipements de cuisine et une sorte d’aménagement de salle de bain. Mais le plus important est peut-être l’équipement informatique et Internet. Certains condamnés à perpétuité n’ont besoin que d’un ordinateur portable. D’autres ont des configurations plus élaborées avec plusieurs moniteurs. Mais la plupart transportent au moins deux points chauds de différents fournisseurs de réseau afin qu’ils puissent capter le signal d’au moins un des services lorsqu’ils atteignent de nouveaux emplacements. « Internet est la chose la plus importante », a déclaré Fong, qui dispose d’un point d’accès pour AT&T, Verizon, Sprint et T-Mobile. « J’ai essentiellement tous les principaux transporteurs au cas où j’en aurais besoin. » Ces exigences Internet nécessitent parfois des solutions innovantes. Horn raconte avoir trouvé un bon camping à Sedona, en Arizona, mais ne pas avoir trouvé un bon signal. Ainsi, chaque matin, elle conduisait 30 minutes jusqu’à une ville voisine et se garait devant un magasin Staples où elle pouvait enfin établir une connexion solide. « Ce n’est pas toujours glamour », a déclaré Horn en riant. Travailler de neuf à cinq heures peut également être une nuisance pour les travailleurs de la vie des fourgons. Pour les employés à temps plein comme Horn, un horaire de travail typique signifie qu’ils peuvent être garés dans un endroit magnifique sans pouvoir en profiter jusqu’au week-end. C’est pourquoi beaucoup dans le mode de vie des fourgonnettes sont des travailleurs indépendants, a déclaré Jess Shishler, la fondatrice de Sekr, une application qui aide les personnes qui vivent dans des fourgonnettes à trouver des campings ou des emplacements wi-fi. « Un neuf à cinq est difficile mais faisable », a déclaré Shisler, qui vit également dans une camionnette. « Le type de carrière à distance qui vous permet une plus grande flexibilité de votre horaire est plus facile à faire dans ce mode de vie. » Bhadauria et Vasan, par exemple, font un travail basé sur des projets. Vasan travaille dans les technologies de l’information tandis que Bhadauria a un emploi en marketing numérique. Les deux passent les premières heures de leurs journées à l’extérieur, puis se mettent directement au travail. Dans l’après-midi, ils feront une pause dans leur travail et exploreront leur région ou se rendront à leur prochain emplacement. Quoi qu’il en soit, ils donnent la priorité au coucher du soleil tous les soirs. Ironiquement, une grande partie de leur travail réel se fait le samedi et le dimanche. « Nous ne faisons presque jamais d’activités le week-end car il y a généralement beaucoup de monde, donc les week-ends finissent par être des jours de travail pour nous », a déclaré Vasan.

Les inconvénients incluent la saleté et la solitude

Il y a aussi beaucoup de travail à faire pour vivre dans une camionnette. Dillon a dit qu’elle était surprise de voir à quel point sa camionnette était sale. Elle a passé les quatre premiers mois de 2021 à vivre sur la route, et elle est maintenant chez elle à Platte City, Missouri, travailler et se préparer à acheter une fourgonnette améliorée afin qu’elle puisse retourner à ses voyages cet été. En vivant dans sa camionnette, elle nettoyait et nettoyait, mais la camionnette se salissait à nouveau dès que le vent soufflait. Finalement, a déclaré Dillon, vous apprenez simplement à vivre un peu plus sale. Un autre grand défi consiste à faire face à la solitude qui accompagne la vie sur la route. Dillon a déclaré qu’elle s’était sentie très seule au cours de ses trois premières semaines sur la route, et ce n’est que lorsqu’elle a eu son chien Koda qu’elle a commencé à surmonter cette solitude. « J’aime être solitaire, mais cela devient parfois un peu trop solitaire », a-t-elle déclaré. « Avoir mon chien m’a vraiment beaucoup aidé avec cette solitude. »