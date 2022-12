Les travailleurs de la technologie licenciés sont courtisés par le gouvernement fédéral

Le rythme apparemment effréné des licenciements dans le secteur de la technologie peut sembler stupéfiant. Rien qu’en novembre, les 76 835 mises à pied ont presque doublé par rapport à octobre.

Mais le nombre total, depuis le début de l’année, est le deuxième plus bas jamais enregistré, selon un rapport de Challenger, Gray & Christmas qui suit les suppressions d’emplois depuis 1993.

“Lorsque nous examinons les licenciements à tous les niveaux, alors que nous avons vu une légère hausse par rapport au faible taux de licenciement historique [numbers] nous avons [had] ces deux dernières années, nous ne constatons pas d’énormes licenciements massifs”, a récemment déclaré le vice-président senior Andrew Challenger à CNBC.

Chez CNBC Sommet du Conseil des directeurs financiers plus tôt ce mois-ci à Washington, DC, l’économiste en chef de KPMG, Diane Swonk, a fait part de ses inquiétudes concernant les récents licenciements lorsqu’elle a déclaré : “Je ne m’inquiète pas pour ces [tech] les travailleurs ne trouvent pas d’emploi assez rapidement. »

Avec des travailleurs qualifiés toujours en demande, une question croissante est de savoir où tout ce talent technologique atterrit finalement – ​​et combien de temps cela prend. Un secteur y joue un rôle : le gouvernement fédéral.

Kurt DelBene, directeur de l’information au département américain des Anciens Combattants, a déclaré qu’il avait pour mission d’embaucher les concepteurs, les ingénieurs et les cyber-talents qui ont été licenciés par Meta, Google, Twitter et d’autres entreprises technologiques licenciant des travailleurs face à leur propre croissance ralentie et un climat économique plus difficile.

DelBene a passé 30 ans chez Microsoft, dont un passage en tant que président de sa division Office, avant de rejoindre la VA plus tôt cette année. Il espère capitaliser sur la disponibilité des talents technologiques licenciés en positionnant la VA comme un lieu où les ingénieurs et les concepteurs de logiciels peuvent “vraiment s’attaquer à la conception et à la refonte de nouveaux systèmes” pour faire de l’agence une organisation axée sur le numérique.

Il envisage également de s’appuyer sur l’histoire et la mission de la VA elle-même.

“C’est une chose de créer un logiciel de productivité pour les individus”, a déclaré DelBene. “C’en est une autre de penser à la façon dont vos systèmes offrent des prestations de soins de santé aux anciens combattants qui se sont donnés de manière si désintéressée pour défendre notre pays.”