Les travailleurs du secteur technologique du New York Times ont entamé une demi-journée de grève lundi après-midi, accusant l’entreprise de médias d’avoir tenté de les forcer unilatéralement à revenir au bureau, sans négocier de bonne foi.





Les employés, qui comprennent des ingénieurs logiciels et des chefs de produits, ont voté l’année dernière par 404 voix contre 88 pour se syndiquer à la NewsGuild, prolongeant ainsi une vague plus large de syndicalisation dans les entreprises américaines de technologie et de médias.

L’arrêt de travail a commencé à 13 heures, le syndicat organisant des manifestations sur Zoom et en personne devant le siège du Times à Manhattan, que la guilde des technologies a également organisée. diffusé en direct sur Instagram.

Plus de 150 membres et sympathisants du syndicat se sont tenus devant le bâtiment du New York Times lundi après-midi, les membres parlant à tour de rôle de leurs revendications contractuelles, protestant contre les politiques de retour obligatoire au pouvoir et critiquant ce qu’ils considéraient comme un blocage de la direction. Certains manifestants portaient des costumes d’Halloween. La grande majorité des quelque 700 employés du secteur technologique ont accepté de participer à la grève, a indiqué le syndicat.





Les travailleurs sont en pourparlers contractuels avec la direction du Times depuis 15 mois et ont déclaré que l’entreprise traînait les pieds dans les négociations tout en essayant de restreindre leur capacité à travailler à domicile. Les procureurs du National Labor Relations Board des États-Unis ont conclu que l’entreprise avait violé la loi fédérale en mettant en œuvre unilatéralement un plan de retour au pouvoir et en ne parvenant pas à négocier avec le syndicat à ce sujet, selon Kayla Blado, porte-parole du conseil. En l’absence d’un règlement, un directeur régional de l’agence déposera une plainte contre le Times, a déclaré Blado dans un courrier électronique.

Danielle Rhoades Ha, porte-parole du New York Times, a nié tout acte répréhensible et a déclaré que l’entreprise avait suivi les directives du gouvernement sur le protocole Covid-19, ajoutant qu’aucun membre ou juge du NLRB ne s’était prononcé contre l’approche de l’entreprise. Elle a déclaré que la direction du Times se réunissait régulièrement pour des négociations contractuelles avec la guilde et avait proposé de se réunir plus fréquemment en petits groupes, plutôt que d’inviter l’ensemble des membres à y assister.

“Nous pensons qu’offrir aux gens la flexibilité de travailler ensemble au bureau à certains moments et à distance à d’autres moments profite à tout le monde en garantissant que nous maintenons l’environnement de collaboration solide qui est venu définir notre culture et conduire notre succès”, a déclaré Rhoades Ha dans un email.

La guilde affirme que permettre aux membres d’être présents dans les négociations est important pour la transparence. « Pourquoi cette entreprise ferait-elle autant d’histoires à propos de ses propres employés qui regardent silencieusement les négociations sur Zoom, à moins que l’entreprise n’ait quelque chose à cacher ? » a déclaré Kathy Zhang, présidente de la guilde technologique.

En imposant des politiques unilatérales et en menaçant les travailleurs de sanctions s’ils ne s’y conforment pas, la direction du Times se comporte comme si les employés ne s’étaient jamais syndiqués, a déclaré Zhang, qui travaille au sein de l’équipe d’audience du Times.

« L’entreprise continue d’agir comme si nous n’existions pas », a déclaré Zhang. “Nous espérons que lorsque nous montrerons notre solidarité et le nombre de membres très fortement opposés aux actions de la direction, ils comprendront que nous sommes sérieux.”

Le personnel technique du Times s’est inspiré d’autres les grévistes cette annéedit-elle, y compris Membres des Travailleurs unis de l’automobile et les écrivains et acteurs hollywoodiens.

La grève de lundi est la première des travailleurs de la technologie du Times depuis 2021, lorsqu’ils ont débrayé pour protester contre la réponse de l’entreprise à leur campagne de syndicalisation, selon la NewsGuild, une filiale des Communications Workers of America. Les journalistes du Times, représentés par la guilde depuis des décennies, ont organisé une arrêt de travail d’une journée en décembre dernier, lors de leurs propres négociations contractuelles controversées. Ces employés ont conclu un accord en mai qui comprend des protections pour le travail hybride et une interdiction des accords de non-divulgation en cas d’abus ou de harcèlement, selon la guilde.

L’année dernière, le Times réglé une affaire dans laquelle les procureurs du NLRB ont accusé l’entreprise d’avoir illégalement interféré avec les droits d’organisation de ses travailleurs du secteur technologique en disant aux employés désignés comme « directeurs internes » qu’ils n’étaient pas autorisés à montrer leur soutien à la syndicalisation.

Les Communications Workers of America mènent des batailles juridiques concernant le travail hybride chez des employeurs, notamment Alphabet Inc. et Grindr Inc., accusant la direction d’utiliser les mandats de retour au pouvoir comme outils pour tenter de vaincre les campagnes de syndicalisation. Les entreprises ont nié tout acte répréhensible dans ces affaires, qui font toujours l’objet d’une enquête du NLRB. Les plaintes déposées par les procureurs du NLRB sont examinées par les juges de l’agence, dont les décisions peuvent faire l’objet d’un appel auprès des membres du conseil du travail à Washington, puis devant un tribunal fédéral.