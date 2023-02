Les travailleurs de la technologie acceptent de plus en plus des emplois contractuels

Christine Ruiz a quitté son emploi de 9 à 5 l’été dernier pour faire le même travail d’entrepreneur à la place. Aux deux endroits, elle est responsable de la conformité, la personne qui s’assure que le logiciel d’une entreprise n’enfreint aucune politique. Mais Ruiz voulait poursuivre des études supérieures et pensait que passer d’un emploi régulier à un travail indépendant lui donnerait plus de flexibilité. Elle, comme beaucoup de travailleurs indépendants avec qui nous avons parlé, a également eu la chance de maintenir une couverture de soins de santé par l’intermédiaire de son conjoint.

“Au cours des années passées, cela m’aurait peut-être un peu plus stressé”, a déclaré Ruiz, “Cela a très bien fonctionné pour moi pendant cette période.”

Ruiz est l’un des nombreux travailleurs hautement qualifiés qui ont trouvé des raisons de quitter un emploi traditionnel pour un travail indépendant, qui peut inclure un contrat, un travail indépendant et tout autre arrangement d’emploi contingent ou non traditionnel. Ce type de travail est généralement considéré comme moins stable et il manque de nombreux avantages et protections dont bénéficient les emplois typiques, comme les soins de santé et l’assurance-chômage. Cela signifie qu’il convient mieux aux travailleurs qui ont un coussin financier ou familial. Mais il y a aussi plus de flexibilité quant au moment et à l’endroit où les gens travaillent, ainsi qu’un salaire horaire plus élevé. Beaucoup interprètent cette proposition comme justifiant suffisamment le risque de devenir indépendant.

Les entreprises aiment aussi l’idée. Ils intègrent de plus en plus le recours à des sous-traitants hautement qualifiés et bien rémunérés – responsables informatiques, ingénieurs en logiciel, analystes de données, comptables, infirmières, avocats, professionnels de la finance – dans leurs plans d’affaires, comme moyen moins coûteux d’attirer des talents dans -exigent des ensembles de compétences qui ont généralement beaucoup d’options dans un marché d’embauche serré. Les entreprises sont souvent disposées à payer ces personnes plus sur une base horaire en échange de pouvoir les embaucher pour des contrats à court terme.

« C’est un peu la poule ou l’œuf : est-ce que les nouveaux travailleurs, la génération Y, la génération Z préfèrent avoir plus de liberté et un meilleur équilibre travail-vie personnelle, ou est-ce vraiment là que se trouvent les meilleures opportunités pour leurs compétences ? ” a déclaré Andrew Bartolini, fondateur et directeur de la recherche de la société de recherche sur la gestion de l’offre Ardent Partners.

Une partie de ce qui amène plus de personnes à travailler de manière indépendante est que l’emploi régulier n’a pas l’air si chaud en ce moment dans certaines industries. Après une récente série de licenciements dans les entreprises technologiques les plus importantes et les plus rentables, dont Amazon et Google, certains travailleurs se retrouvent au chômage et ont du mal à trouver les raisons pour lesquelles, alors que beaucoup d’entre eux étaient considérés comme très performants, au sommet de leur domaine. . Ces entreprises technologiques autrefois en vogue commencent à se comporter un peu comme le reste des entreprises américaines lourdes, procédant à des coupes simplement pour apaiser les investisseurs. Pendant ce temps, les industries traditionnelles appellent les travailleurs, qui avaient fait leur travail à domicile pendant la pandémie, à retourner au bureau dans ce qui peut sembler être un jeu de pouvoir arbitraire.

Tout d’un coup, le travail à contrat ne s’annonce pas si mal.

Les travailleurs et les employeurs semblent tous deux penser que c’est une bonne affaire

Les personnes qui exécutent un travail contractuel le considèrent de plus en plus comme une alternative stable à l’emploi traditionnel. L’année dernière, 67 % des sous-traitants ont déclaré qu’ils se sentaient plus en sécurité lorsqu’ils travaillaient de manière indépendante, contre 32 % il y a environ dix ans, selon les données de MBO Partners, une société de conformité des sous-traitants. La même étude a révélé que 76 % de ces travailleurs sont « très satisfaits » de leur décision de faire un travail indépendant, et 64 % ont déclaré que cette décision était leur choix, et non parce qu’ils ne pouvaient pas trouver un emploi traditionnel. Une enquête réalisée l’année dernière par la plateforme indépendante Upwork a révélé que 73 % des indépendants ont déclaré que la perception de la profession indépendante en tant que carrière devenait plus positive, contre 68 % en 2021.

“La sous-traitance ressemble à une forme d’emploi moins stable, mais je ne sais pas si les sous-traitants eux-mêmes ressentent cela”, a déclaré Liz Wilke, économiste principale de la plateforme RH Gusto, qui mesure le moment où les sous-traitants travaillent directement avec leurs employeurs, plutôt que par l’intermédiaire d’un cabinet de placement. Lorsqu’il s’agit de peser le pour et le contre du travail contractuel par rapport au travail traditionnel, “les entrepreneurs nous disent que ces compromis leur conviennent dans l’ensemble”, a-t-elle déclaré.

“La sous-traitance ressemble à une forme d’emploi moins stable, mais je ne sais pas si les entrepreneurs eux-mêmes ressentent cela”

La flexibilité quant au moment et au lieu de travail était de loin la priorité absolue de ces travailleurs, selon une enquête Gusto. (L’enquête Upwork a révélé que la flexibilité était la deuxième raison la plus courante, après avoir gagné de l’argent supplémentaire.) Et les employés indépendants utilisent cette flexibilité pour décider combien et pour combien d’entreprises ils veulent travailler. La grande majorité des personnes interrogées par Gusto, 73%, avaient plusieurs clients – une stratégie que Wilke lit comme une tentative de stabilité.

“C’est presque comme diversifier votre portefeuille d’actions”, a-t-elle déclaré. “Au lieu de travailler pour une entreprise, je vais travailler pour plusieurs car si l’une d’entre elles n’a pas de travail, les autres en ont.”

Les employeurs aiment embaucher ces types de postes hautement qualifiés pour un certain nombre de raisons, mais la principale est que c’est moins cher que d’embaucher des gens à temps plein. Ardent estime qu’en plus du salaire de base traditionnel d’un employé, une entreprise paie 30 à 45 % supplémentaires. Les coûts supplémentaires comprennent des éléments tels que l’assurance-chômage, les soins de santé, les frais d’embauche et les indemnités de départ si cela ne fonctionne pas.

Alors que les salaires horaires sont souvent plus élevés pour les travailleurs indépendants, les entreprises économisent parce qu’elles n’ont pas à payer pour tout le reste, selon Sean Middleton, directeur des revenus de la plateforme de freelance hautement qualifiée Toptal.

“C’est moins cher, tout compris”, a-t-il déclaré.

Embaucher des personnes – et se faire embaucher – sur une base contractuelle est plus facile qu’auparavant grâce à la pléthore de marchés en ligne comme Toptal, Upwork, Catalant, We Work Remotely et Kunai. L’essor du travail à distance rend également le mélange des équipes moins étrange et moins difficile, car il est moins évident qu’une personne sur un écran Zoom travaille directement pour l’entreprise alors qu’une autre ne le fait pas.

« La technologie a facilité les choses. Pensez à tous les outils de collaboration qui existent aujourd’hui et qui n’existaient même pas il y a cinq ans », a déclaré Kate Duchene, PDG de la société de recrutement professionnel RGP.

Les entreprises doivent également agir plus rapidement qu’auparavant lorsqu’il s’agit d’identifier un besoin ou de mettre un produit sur le marché, selon Jim McCoy, vice-président principal des solutions d’entreprise chez le fournisseur de personnel ManpowerGroup. Cela signifie qu’ils ont besoin de beaucoup d’expertise, mais ils n’ont besoin de cette expertise que pour une courte période.

“Récemment, il est devenu plus facile de trouver des gens qui veulent faire ça”, a déclaré McCoy.

Le travail contractuel n’est pas pour tout le monde

Pour être clair, malgré la croissance du travail contractuel, l’emploi traditionnel représente toujours la grande majorité des modalités de travail aux États-Unis. Cependant, la popularité du travail à contrat augmente depuis un certain temps. Il y a cinq ans, une personne sur 10 payée via la plateforme RH de Gusto était sous-traitante. Aujourd’hui, c’est une personne sur cinq. Et le ralentissement économique actuel ne semble pas ralentir cette tendance.

Selon une enquête d’Ardent Partners, quelque 70 % des organisations prévoient d’augmenter leur utilisation de la main-d’œuvre non salariée au cours des six prochains mois. Une enquête RGP auprès des cadres supérieurs a révélé que les professionnels du conseil et du recrutement et les entrepreneurs indépendants représentaient 38 % des équipes de projet critiques en 2020. Ce chiffre devrait atteindre près de 50 % d’ici 2024.

Tout cela pourrait être moins un testament au travail contractuel qu’une mise en accusation d’un emploi régulier.

“Ces chiffres ne seraient pas aussi importants qu’ils l’étaient si les emplois traditionnels n’étaient pas nuls”, a déclaré Steve King, associé de la société de conseil en avenir du travail Emergent Research. “Si les gens étaient satisfaits, engagés et passionnés par leur travail – et gagnaient suffisamment pour vivre – ces chiffres seraient bien inférieurs.”

À mesure qu’il monte sur le marché pour inclure des emplois mieux rémunérés et plus qualifiés, le travail contractuel devient également plus attrayant. MBO Partners a constaté qu’entre 2011 et 2022, le nombre de travailleurs indépendants gagnant plus de 100 000 dollars par an avait plus que doublé pour atteindre 4,4 millions. La société de recherche sur le travail contingent SIA a constaté que de 2019 à 2022, les dépenses en personnel professionnel – qui comprend les personnes qui font de l’informatique, de l’ingénierie, des soins infirmiers et de la comptabilité, entre autres emplois – ont augmenté de 61% pour atteindre 130 milliards de dollars aux États-Unis. Pendant ce temps, les dépenses en personnel commercial moins bien rémunéré, qui comprend les emplois industriels ainsi que les services de bureau, n’ont augmenté que de 13%.

“Ces chiffres ne seraient pas aussi importants qu’ils l’étaient si les emplois traditionnels n’étaient pas nuls”

L’augmentation du travail contractuel comporte de nombreux risques que nous avons mentionnés plus tôt, comme l’instabilité, le fait de devoir obtenir ses propres soins de santé et le fait de ne pas avoir d’assurance-chômage lorsqu’un emploi contractuel tombe à l’eau.

Afin de tolérer ce risque, bon nombre des personnes qui choisissent un tel travail ont des filets de sécurité comme des économies, un conjoint avec une assurance ou même un autre emploi traditionnel. Certains sont à la retraite, d’autres sont jeunes.

“Vous verrez bien sûr plus de jeunes, qui sont seuls et n’ont pas de famille, être prêts à faire quelque chose comme ça”, Sandeep Sood, PDG de Kunai, qui engage des techniciens pour aider à créer des outils numériques pour les entreprises.

Il existe également une pente glissante entre la sous-traitance d’emplois à des travailleurs domestiques et l’externalisation du travail à l’étranger. Si un employeur pense que quelque chose peut être fait aussi bien par un tiers, pourquoi ne pas embaucher quelqu’un dans un autre pays où cela peut être fait encore moins cher ? Dans ce cas, ce qui pourrait sembler être une aubaine pour les travailleurs américains à court terme pourrait ne pas l’être à long terme.

Et tandis que le travail sous contrat professionnel peut être bénéfique pour certains, il peut être abusif pour d’autres. Des entreprises technologiques comme Google et Meta, par exemple, emploient toute une main-d’œuvre fantôme comme sous-traitants, qui n’ont pas les mêmes salaires, avantages ou avantages que leurs homologues employés. Ils peuvent aussi faire face à des conditions de travail terribles. Les sous-traitants de YouTube de Google qui effectuent une grande partie du travail pénible pour la plate-forme vidéo et gagnent 19 $ de l’heure décidément anti-Googley se sont mis en grève en février. Embauchés à distance, ils disent qu’on leur demande de venir au bureau au Texas, où un quart d’entre eux ne vivent même pas, comme un moyen de faire éclater leur syndicat.

Pour chaque travail à distance qui donne de la flexibilité aux travailleurs contractuels, il existe également des contrats de travail dans des secteurs comme l’hôtellerie et l’entreposage qui ne confèrent pas beaucoup d’avantages. Les travailleurs comme les chauffeurs Uber et les acheteurs Instacart finissent souvent par gagner très peu par heure. Le montant que les plates-formes prennent est en constante évolution, et cela signifie que les travailleurs des concerts au fil du temps rapportent de moins en moins à la maison.

King d’Emergent Research a déclaré que l’objectif pour les employés est de trouver un travail contractuel dont les avantages l’emportent largement sur les coûts.

“Si vous n’avez pas d’autonomie, de contrôle et de flexibilité, vous avez le pire des deux mondes”, a-t-il déclaré.

Même dans des situations flexibles et bien rémunérées, le travail contractuel n’est pas pour tout le monde. Leur capacité à faire ce travail dépend d’un certain nombre d’autres facteurs, comme les finances personnelles et la tolérance au risque, qui leur permettent de faire un choix ostensiblement risqué.

Kerry Anne Hoffman était traditionnellement employée comme chef de projet au cours de la dernière décennie lorsqu’elle a été licenciée de son dernier emploi dans une startup technologique le mois dernier. Elle a regardé autour d’elle le paysage, marqué par d’autres licenciements technologiques, et a pensé qu’il était peut-être temps d’essayer la pige, car elle pensait que les entreprises pourraient hésiter à embaucher de nouveaux employés.

“Je me suis toujours demandé si le travail indépendant à temps plein était une option viable pour payer mes factures, me faire sentir satisfait, me mettre au défi, mais je n’ai jamais voulu quitter un emploi”, a déclaré Hoffman à Recode. « Être licencié m’a semblé être le moment d’essayer.

Hoffman a des soins de santé par l’intermédiaire de son conjoint et des économies de son emploi précédent, elle s’est donc sentie en sécurité pour essayer de contracter à temps plein, ce qu’elle considère comme un moyen de relever des défis et de lui permettre de travailler sur de nombreux projets différents avec différents clients – quelque chose elle considère comme très attrayant. Elle a donc tiré parti de son réseau sur LinkedIn, s’adressant directement aux entreprises et passant par des plateformes d’embauche contractuelle. Hoffman espère gagner 60 à 70% de son salaire précédent la première année, alors qu’elle essaie de s’établir et d’obtenir des clients réguliers.

“Je considère cela comme une excellente opportunité de voir à quel point un travail différent pourrait potentiellement être”, a déclaré Hoffman.