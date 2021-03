Les travailleurs de la santé soumis à plus de 400 attaques en tentant de lutter contre Covid-19 – rapport

Un rapport d’ONG a révélé qu’il y avait eu 1172 actes de violence contre des travailleurs de la santé dans le monde en 2020, avec plus de 400 incidents de personnel médical travaillant pour lutter contre Covid-19 ayant subi des passages à tabac, des insultes verbales et même des détentions.

Le dernier rapport de la Coalition pour la sauvegarde de la santé dans les conflits sur les agents de santé exposés au risque de violence au cours de leur service a décrit comment les médecins ont été victimes de harcèlement ciblé ou d’attaques de la part de personnes qui s’opposaient à leurs efforts pour limiter la propagation du Covid-19 et traiter les patients atteints de coronavirus. .

Alors que plus de 80% des incidents signalés impliquaient des civils, même des responsables publics et des autorités ont menacé ou ciblé des professionnels de la santé pour avoir tenté de lutter contre la pandémie. Le rapport a souligné comment le personnel médical critiquant la gestion du virus par le gouvernement égyptien a été arrêté par les forces de sécurité pour appartenance à un groupe terroriste.

Christina Willie, directrice d’Insecurity Insight, l’une des organisations à l’origine du rapport, a décrit les abus auxquels sont confrontés les professionnels de la santé comme un « crise ».

La violence et l’intimidation contre les soins de santé ont été une véritable crise mondiale en 2020, touchant 79 pays.

Len Rubenstein, président de la Coalition pour la sauvegarde de la santé dans les conflits, s’est dit préoccupé par le fait que le «Étendue de la violence» contre les médecins et les infirmières ont affecté la qualité des soins de santé fournis et la rapidité des programmes de vaccination qui aident à lutter contre les virus, les décrivant comme «La destruction du tissu des systèmes de santé».

Le rapport a appelé les États membres de l’ONU à mettre pleinement en œuvre une résolution adoptée en 2019 qui s’engageait à lutter contre la violence contre les travailleurs de la santé, ainsi qu’à mieux protéger les médecins par le biais de leurs propres ministères de l’Intérieur et de la Défense.

La Coalition pour la sauvegarde de la santé dans les conflits comprend un certain nombre de groupes, dont Human Rights Watch, l’Association médicale mondiale, le Comité international de la Croix-Rouge et la John Hopkins School of Public Health, et travaille au niveau international pour promouvoir la sécurité des agents de santé.

