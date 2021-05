Les travailleurs de la santé sont trois fois plus susceptibles de contracter le Covid-19 que les autres: étude

Les travailleurs de la santé étaient trois fois plus susceptibles d’être infectés pendant la pandémie de Covid-19 par rapport à la population générale, selon une étude. Environ un travailleur sur cinq infecté était asymptomatique et ignorait qu’il était atteint du Covid-19.

L’étude, publiée dans ERJ Open Research, a inclus un total de 2063 membres du personnel de santé, qui ont été testés pour des anticorps contre Covid-19, entre mai et septembre 2020. La présence de ces anticorps est une indication très précise qu’une personne a été infectée par Covid19.

Les analyses de sang ont montré que 14,5% des agents de santé avaient été infectés. C’est plus de trois fois plus élevé que la proportion de personnes infectées dans la population locale.

Les taux d’infection les plus élevés parmi les travailleurs étaient ceux de la dentisterie (26 pour cent), des assistants de santé (23,3 pour cent) et des porteurs d’hôpitaux (22,2 pour cent). Le taux parmi le personnel administratif était le même que celui des médecins (21,1%). Environ 18,7 pour cent ne pensaient pas avoir jamais eu Covid-19 et étaient complètement asymptomatiques. Les chercheurs disent que c’est important car les personnes sans symptômes sont susceptibles d’aller travailler et pourraient potentiellement infecter d’autres personnes.

« Pendant la pandémie, les EPI ont fait l’objet de beaucoup d’attention pour les médecins et les infirmières, mais nous avons constaté que les dentistes, les assistants de soins de santé et les porteurs étaient les membres du personnel les plus susceptibles d’être testés positifs », a déclaré le chercheur principal, le professeur James Chalmers, médecin respiratoire consultant de la Université de Dundee, Royaume-Uni.

Cependant, les travailleurs de la santé qui avaient été infectés étaient très peu susceptibles de contracter Covid-19 une deuxième fois dans les six mois suivants, selon l’étude. Dans les mois qui ont suivi leurs analyses de sang, 39 travailleurs ont développé une infection symptomatique au Covid-19, mais un seul d’entre eux était un travailleur qui avait déjà été testé positif. Cela équivaut à une réduction de 85% du risque, ce qui est similaire à la protection fournie par les vaccins Covid-19.

« C’est vraiment une bonne nouvelle pour les personnes qui ont déjà eu Covid-19, car cela signifie que les chances d’une deuxième infection sont très faibles », a déclaré Chalmers. L’équipe espère poursuivre la recherche pour voir combien de temps dure l’immunité et comment la vaccination affecte infections parmi les agents de santé.

