Alors que la pandémie de coronavirus continue de frapper les États à travers l’Inde, nous rencontrons souvent des cas de médecins ou de patients essayant de se remonter le moral alors même qu’ils continuent de se battre contre le virus mortel. Dans un cas similaire, une vidéo est devenue virale à partir de Mumbai, où l’on voit des travailleurs de la santé serrer la jambe du populaire numéro marathi Zingaat et cela a réchauffé les cœurs collectifs d’Internet.

Prise au centre Nesco Covid-19 à Goregaon, Mumbai, la vidéo est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux et est désormais largement partagée sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. La vidéo a été prise lors d’un programme organisé le 2 juin pour marquer un an de fonctionnement du centre Covid et pour commémorer cela, les médecins et autres travailleurs de la santé ont fini par groover au son de la musique et au milieu de tout cela, cette vidéo a été tournée et est devenue virale une fois qu’elle a été partagé sur les réseaux sociaux. Les travailleurs sont vus danser sur la chanson Zingaat du film Marathi de 2016 Sairat.

Au cours de la dernière année, plusieurs vidéos de médecins chantant ou dansant sur des chansons dans les services hospitaliers sont devenues virales sur les réseaux sociaux. La vidéo montre des médecins et des infirmières dans des kits d’EPI qui groovent énergiquement sur la musique.

Dans le passé, il y a eu de nombreux cas de médecins/professionnels de la santé essayant d’animer l’atmosphère dans les services de covid. Une vidéo virale mettant en vedette deux étudiants en médecine du Kerala est devenue très populaire sur les sites de réseaux sociaux qui dansaient avec enthousiasme sur le classique de Boney M Rasputin. La vidéo a déjà gagné en popularité parmi les internautes pour son ambiance exaltante et groovy.

Plus récemment, une vidéo de danse d’un médecin et d’un patient qui ont vaincu le coronavirus est devenue virale sur Internet. Dans le clip joyeux partagé par ERT Bangalore, le médecin vêtu d’un kit d’EPI pouvait être vu en train de groover avec un patient dans un service général d’un hôpital basé à Bangalore.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici