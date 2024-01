Les travailleurs de la santé pro-vie appellent à des politiques favorables à la famille alors que les principales institutions médicales encouragent l’avortement

Lisez cet article gratuitement ! De plus, bénéficiez d’un accès illimité à des milliers d’articles, de vidéos et bien plus encore avec votre compte gratuit ! S’il vous plaît, mettez une adresse email valide. En saisissant votre adresse e-mail, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. Pour accéder au contenu, vérifiez votre courrier électronique et suivez les instructions fournies.

Les défenseurs de la vie ont peut-être été confrontés à des revers politiques à travers le pays depuis que l’affaire Roe v. Wade a été annulée, accordant ainsi aux États la capacité de réglementer l’avortement.

Alors que des milliers de personnes se rassemblaient sous la neige vendredi sur le National Mall avant la marche autour du Capitole jusqu’à la Cour suprême, beaucoup ont appelé à une expansion continue de la cause pro-vie pour inclure des politiques et des programmes visant à aider les mères et les familles, et pas seulement à travailler sur batailles juridiques.

“Il est important que nous ne combattions pas seulement les méfaits de l’avortement qu’il cause à nos patientes, mais que nous reconnaissions également pourquoi les femmes cherchent souvent à avorter et que nous fassions quelque chose à ce sujet”, Christina Francis, PDG de l’Association américaine des obstétriciens et gynécologues pro-vie ( AAPLOG), a déclaré à Fox News Digital en marge de la Marche pour la vie vendredi.

Mais certains militants pro-vie du secteur de la santé ont déclaré à Fox News Digital qu’ils voyaient d’autres victoires depuis que la décision de la Cour suprême dans l’affaire Dobbs contre Jackson a annulé près de 50 ans de précédent Roe. Les médecins et les professionnels de la santé rejettent les messages des partisans de l’avortement.

“Nous avons certainement constaté une croissance du nombre de nos membres au cours des deux dernières années, en particulier juste après Dobbs. Nous avons eu une énorme augmentation du nombre de nos membres”, a déclaré Francis.

Les bourses d’étudiants et de résidents en médecine d’AAPLOG sont passées d’environ 200 à environ 400 depuis la décision Dobbs de 2022, et le nombre total de membres est passé de 7 000 à environ 7 500. Au cours de la dernière décennie, le nombre total de membres du groupe a triplé.

Certains nouveaux membres rejoignent l’AAPLOG parce qu’ils se sentent laissés pour compte par les positions pro-choix des principales institutions médicales, selon Francis.

“Ce qu’ils réalisent maintenant, c’est que nous sommes la cible d’attaques actives, je dirais… pas seulement de la part des partisans de l’avortement, mais de la part de nos principaux organismes de certification”, a déclaré Francis.

“Beaucoup d’entre eux constatent que le voile a été levé, je pense, sur la véritable position de certaines de nos principales associations médicales.”

Le Collège américain des obstétriciens et gynécologues (ACOG), selon Francis, a agi de manière incompatible avec les convictions de nombreux obstétriciens et gynécologues concernant la fourniture de soins de santé de qualité.

En août 2023, le président par intérim de l’ACOG, Christopher Zahn, a écrit dans une lettre au Washington Post exprimant sa conviction que l’accès à l’avortement ne devrait pas être limité.

“L’avortement est sans danger. Il améliore et sauve des vies, et il doit être disponible sans restrictions, sans limites et sans barrières – comme tout autre élément essentiel des soins de santé”, a écrit Zahn.

“Je pense que de nombreux médecins réalisent désormais à quel point cette position est radicale”, a déclaré Francis. “Peut-être qu’ils ne sont pas exactement dans la même position que moi sur l’avortement, mais ils reconnaissent qu’il devrait au moins y avoir certaines limitations, et que des garanties devraient être mises en place pour la sécurité des femmes et pour garantir qu’elles soient en bonne santé. Nous voyons vraiment de nombreux médecins et autres professionnels de la santé prendre conscience de ce qui se passe dans notre profession depuis un certain temps.

L’année dernière, l’ACOG a publié une fiche d’information qui qualifie de désinformation certains termes pro-vie – en particulier les affirmations selon lesquelles les défenseurs de l’avortement souhaitent que l’avortement soit légal jusqu’au moment de la naissance.

“‘[A]l’avortement jusqu’à la naissance » ou « l’avortement après la naissance » sont des exemples de langage désobligeant utilisé par les opposants à l’accès à l’avortement qui n’est pas fondé sur des faits. Ni l’un ni l’autre n’est exact et aucun n’utilise un langage cliniquement approprié”, indique le site Web de l’ACOG.

L’ACOG affirme également que l’avortement plus tard au cours de la grossesse est rare et indique que “quelque chose s’est terriblement mal passé concernant la santé de la patiente ou la grossesse”.

Considérer l’avortement comme quelque chose impliquant une seule patiente, selon Francis, est l’un des problèmes qui poussent les médecins à remettre en question les principaux groupes de santé qui insistent sur le fait que l’avortement est un soin de santé.

“Nous savons que l’avortement provoqué n’est pas un soin de santé. Il met fin à la vie de l’une de nos patientes et nuit considérablement à nos autres patientes”, a déclaré Francis.

“Cette lutte contre l’avortement ne concerne pas seulement les cliniques Planned Parenthood et les centres de grossesse, elle s’étend aujourd’hui aux soins de santé”, a déclaré Chris Faddis, président de Solidarity HealthShare.

“Le système de santé pousse de plus en plus les gens vers des tests fœtaux précoces, afin qu’ils puissent pousser les gens à avorter et leurs enfants à, vous savez, Planned Parenthood pour des soins réguliers aux femmes, afin qu’ils puissent les mettre sous contrôle des naissances et à un conseil d’administration. patients et ce genre de choses”, a déclaré Faddis.

La présidente de Concerned Women for America, Penny Nance, a déclaré à Fox News Digital que la priorité du mouvement pro-vie devait être d’élargir les moyens permettant aux femmes enceintes et aux mères en difficulté d’obtenir de l’aide, qu’elle soit publique ou privée.

“Nous savons que la première raison pour laquelle une femme choisit l’avortement est qu’elle n’est pas soutenue”, a déclaré Nance.

Une proposition est un centre d’information national où une femme enceinte peut rechercher dans son code postal des ressources à proximité d’elle – pas seulement médicale, mais aussi une aide financière, une aide pour les factures, la nourriture ou l’emploi. L’idée est similaire à un programme lancé dans le Mississippi l’année dernière pour collecter l’aide publique et les organisations à but non lucratif dans une seule base de données consultable.

La Marche pour la vie est également un groupe de défense politique et, à la lumière des récents revers électoraux sur les questions d’avortement, les pro-vie ont exhorté les politiciens pro-vie à ne pas éluder la question, mais à mettre les démocrates sur la défensive.

“Ils doivent souligner la nature extrême et radicale de ce qui [Democrats] ils le feront s’ils arrivent au pouvoir et obtiennent la majorité à la Chambre, au Sénat et à la Maison Blanche. Ce sera un avortement jusqu’à la naissance. Dans les débats, lorsque vous affrontez votre adversaire démocrate, faites-lui défendre cela”, a déclaré le représentant Chris Smith, RN.J.