Les travailleurs de la santé manifestent devant les hôpitaux américains et lancent une grève de trois jours

LOS ANGELES –

Des dizaines de milliers de travailleurs de Kaiser Permanente ont manifesté mercredi dans plusieurs États, lançant une grève massive qui, selon l’entreprise, pourrait entraîner des retards dans ses hôpitaux et cliniques qui servent près de 13 millions d’Américains.

La Coalition des syndicats Kaiser Permanente, qui représente environ 85 000 employés du système de santé à l’échelle nationale, a approuvé une grève de trois jours en Californie, au Colorado, en Oregon et à Washington.

Quelque 75 000 personnes étaient attendues aux piquets de grève. Cela comprend environ 180 travailleurs d’installations de Virginie et de Washington, DC, qui prévoyaient de manifester une seule journée, car beaucoup ont dû parcourir de longues distances pour converger vers Springfield, en Virginie, mercredi, selon la secrétaire-trésorière de la section locale 2, Sarah Levesque.

La plupart des établissements se trouvent en Californie, où de nombreux travailleurs ont manifesté devant les hôpitaux.

« Kaiser n’a pas négocié avec nous de bonne foi et cela nous pousse donc à venir ici et à faire grève », a déclaré Jacquelyn Duley, technologue en radiologie parmi les centaines de manifestants au Kaiser Permanente Orange County – Irvine Medical Center. « Nous voulons être à l’intérieur et simplement prendre soin de nos patients. »

La société à but non lucratif basée à Oakland, en Californie, a déclaré que ses 39 hôpitaux, y compris les salles d’urgence, resteraient ouverts. Les médecins ne participent pas et Kaiser a déclaré qu’il faisait appel à des milliers de travailleurs temporaires pour combler les lacunes. Néanmoins, les rendez-vous et les procédures non urgentes pourraient être repoussés.

Tôt mercredi, les travailleurs du centre médical Kaiser Permanente de Los Angeles ont applaudi à l’arrivée de la date limite de grève. Les grévistes comprennent des infirmières professionnelles agréées, des aides-soignants à domicile et des échographistes, ainsi que des techniciens des services de radiologie, de radiographie, de chirurgie, de pharmacie et d’urgence.

Brittany Everidge, transcriptrice de service au service de santé maternelle et infantile du centre médical, faisait partie des manifestants. Elle a expliqué qu’en raison du manque de personnel, les femmes enceintes en travail actif peuvent devoir attendre des heures avant d’être enregistrées. D’autres fois, un nombre insuffisant de transcripteurs peut entraîner des retards dans la création et la mise à jour des dossiers des nouveaux bébés.

« Nous ne voulons jamais nous retrouver dans une situation où les infirmières doivent faire notre travail », a-t-elle déclaré.

Des patients comme Carlos Herrera, 65 ans, ont défilé devant des manifestants à Los Angeles.

Herrera, qui était là pour un test rénal, a déclaré qu’il y avait peu de personnes aux soins d’urgence et que son rendez-vous de 10 h 40 était à l’heure. Il a déclaré qu’il soutenait les grévistes car ils ont besoin de plus de personnel pour lutter contre le manque de personnel et traiter des patients comme lui.

La grève survient une année où des arrêts de travail ont eu lieu dans plusieurs secteurs, notamment les transports, le divertissement et l’hôtellerie.

Au moins 453 000 travailleurs ont participé à 312 grèves aux États-Unis cette année, selon Johnnie Kallas, titulaire d’un doctorat. candidat et directeur de projet du Labor Action Tracker de l’Université Cornell. Ce chiffre inclut les travailleurs de Kaiser.

Les agents de santé de Kaiser Permanente se rassemblent devant le centre médical Kaiser Permanente de Los Angeles, à Los Angeles, le mercredi 4 octobre 2023. (AP Photo/Damian Dovarganes)

Il a déclaré que la grève nuirait probablement plus à la réputation de Kaiser et à son discours sur les soins aux patients qu’à ses résultats financiers.

« Je pense qu’il existe un lien profond entre ce que les travailleurs de la santé ont dû endurer en première ligne d’une pandémie mondiale », a-t-il déclaré, ajoutant que le sentiment est désormais « qu’ils méritent vraiment beaucoup plus en termes de salaire, de personnel, de lieu de travail ». santé et sécurité. »

Le secteur des soins de santé à lui seul a été touché par plusieurs grèves cette année, confronté à l’épuisement professionnel dû à de lourdes charges de travail – des problèmes qui ont été considérablement exacerbés par la pandémie de COVID-19.

En août, les syndicats représentant les travailleurs de Kaiser ont demandé un salaire horaire minimum de 25 dollars, ainsi que des augmentations de 7 pour cent chaque année au cours des deux premières années et de 6,25 pour cent chaque année au cours des deux années suivantes.

Les membres du syndicat affirment que le manque de personnel augmente les bénéfices du système hospitalier mais nuit aux patients, et les dirigeants ont fait preuve de mauvaise foi lors des négociations.

Tonya Harris, qui était sur la ligne de piquetage à Irvine, à environ 64 kilomètres au sud de Los Angeles dans le comté d’Orange, a déclaré que les assistants médicaux comme elle sont souvent invités à faire équipe avec des médecins, chacun d’entre eux ayant jusqu’à 20 patients. — au lieu de travailler en tête-à-tête.

« Vous courez partout et vous essayez essentiellement de suivre le flux », a-t-elle déclaré, portant sa veste de capitaine de grève par-dessus sa blouse.

La mère célibataire de deux enfants qui vont à l’université a déclaré qu’elle ne pouvait pas non plus se permettre de vivre dans le comté d’Orange avec son salaire actuel.

Kaiser a déclaré mercredi dans un communiqué qu’il avait augmenté sa proposition visant à augmenter le salaire horaire minimum de quelques dollars et qu’il offrait désormais entre 23 et 25 dollars l’année prochaine selon le lieu.

L’entreprise a déclaré avoir également embauché 10 000 personnes supplémentaires, s’ajoutant aux 51 000 travailleurs que le système hospitalier a recrutés depuis 2022.

Les revenus d’exploitation de Kaiser Permanente ont grimpé de 7 pour cent au deuxième trimestre de cette année pour atteindre plus de 25 milliards de dollars. Le géant de la santé a déclaré en août que de solides revenus de placements l’avaient aidé à réaliser un bénéfice de 2,1 milliards de dollars pour le trimestre, contre une perte de 1,3 milliard de dollars un an plus tôt. Cependant, l’entreprise a déclaré qu’elle était toujours aux prises avec l’inflation et la pénurie de main-d’œuvre.

La directrice de Kaiser, Michelle Gaskill-Hames, a déclaré que les pratiques, la rémunération et la rétention de l’entreprise sont meilleures que celles de ses concurrents, même si l’ensemble du secteur est confronté aux mêmes défis.

« Notre objectif, pour les dollars que nous apportons, est de les maintenir investis dans des soins basés sur la valeur », a déclaré Gaskill-Hames, président du plan de santé de la Fondation Kaiser et des hôpitaux de Californie du Sud et d’Hawaï.

Elle a ajouté que Kaiser ne fait face qu’à un chiffre d’affaires de 7 pour cent, contre 21 pour cent, la norme du secteur, malgré les effets de la pandémie.

Le dernier contrat des travailleurs a été négocié en 2019, avant la pandémie.

——

Les rédacteurs d’Associated Press Eugene Garcia à Irvine, en Californie, et Tom Murphy à Indianapolis ont contribué à ce rapport.