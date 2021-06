Les travailleurs de la santé d’Odisha soignent les patients de Covid-19 avec des rasages et des cheveux tressés

Avec la pandémie de Covid-19 infectant des millions de personnes, de nombreux patients de Covid-19 ont dû passer des jours dans des lits d’hôpitaux avec un minimum ou aucun personnel de soins ou de soutien. Pour les garder de bonne humeur, les travailleurs de la santé du MKCG Medical College et de l’hôpital d’Odisha sont allés au-delà de leur devoir et se sont personnellement occupés de soigner les patients. Les images de travailleurs de la santé se rasant la barbe et tressant les cheveux des patients de Covid sont devenues virales et ont suscité beaucoup d’appréciation sur les réseaux sociaux.

Le service désintéressé est devenu viral sur les réseaux sociaux et a conquis le cœur des internautes. Dans la vidéo, on peut voir un travailleur de la santé peigner les cheveux d’une patiente tandis que d’autres rasent très cordialement une patiente âgée à l’hôpital, rapporte l’ANI.

Les travailleurs de la santé ont reçu beaucoup d’appréciation de la part des sites de microblogging ainsi que du secrétaire en chef de l’État.

« Nous conseillons aux autres hôpitaux de lancer cette initiative », a déclaré à ANI V Keerthi Vasan, sous-collecteur, Gajam.

Le secrétaire en chef d’Odisha, Suresh Mohapatra, et le collecteur du district de Ganjam, Bijay Amruta Kulange, ont également apprécié l’initiative spéciale, rapporte l’ANI.

Jetez un œil à certains des commentaires :

Nous apprécions sincèrement le travail des travailleurs de la santé. Le courage mis en œuvre pour traiter les patients comme une atmosphère chaleureuse n’est pas facile. Cela montre le lien développé entre les patients et les agents de santé. Cela donne un coup de pouce moral aux patients et fait un pas vers le rétablissement – Kvg Ravi Kumar (@kumar_kvg) 8 juin 2021

Fier de ma fraternité… Le médecin, l’infirmière, les garçons de la salle et l’ensemble du personnel jouent un rôle énorme pour garder le patient dans un esprit positif, loin de sa famille. Beaucoup d’amour ️— Docteur Neha (@DrNehaRahul) 8 juin 2021

Respect à nos agents de santé, je prie Dieu qu’ils restent à l’abri de Covid – Sickular Dada (@Secular_Dada) 7 juin 2021

Les internautes qui sont tombés sur les photos réconfortantes ont félicité les agents de santé pour leur service désintéressé.

