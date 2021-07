Les travailleurs de la santé devraient porter des autocollants indiquant leur statut vaccinal Covid, suggère le chef du Parti libéral vert de Suisse

Les politiciens suisses ont commencé à explorer les moyens de « inciter » vaccination, citant une diminution du nombre de personnes faisant la queue pour le vaccin. Environ 43% de la population suisse est complètement vaccinée, tandis que 52% ont reçu au moins une dose du médicament. Cependant, il semble que l’autre moitié du pays ne soit pas pressée de retrousser ses manches.

Juerg Grossen, président des Verts libéraux, a déclaré aux médias locaux que si la vaccination obligatoire n’est peut-être pas réalisable, d’autres méthodes peuvent être utilisées pour tenter de réduire la transmission de Covid-19, en particulier dans les hôpitaux du pays. Selon le média local nau.ch, Grossen pense que les personnes travaillant dans les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers et les établissements similaires devraient être étiquetées différemment en fonction de leur statut vaccinal – peut-être avec un « autocollant. » Il a fait valoir qu’un tel programme aurait du sens dans les institutions publiques où les individus peuvent être à risque d’infection.

Bien qu’en faveur de l’obligation pour les travailleurs de la santé de montrer leur statut vaccinal, il s’est dit opposé à ce qu’on les force à se faire vacciner, insistant sur le fait que la coercition est « pas exactement à la manière suisse. » Le législateur a également averti que faire de la vaccination Covid une exigence pour travailler dans le secteur de la santé aurait des conséquences dévastatrices.

« Si tous les non vaccinés du secteur de la santé doivent quitter leur travail, alors bonne nuit » Grossen a déclaré, suggérant qu’un grand nombre de travailleurs médicaux dans le pays restent intacts.

Son opposition à la vaccination obligatoire a été reprise par d’autres politiciens suisses, qui avaient leurs propres idées sur la façon d’accroître l’enthousiasme pour la campagne publique de vaccination.

Lire la suite















Ruth Humbel, présidente de la Commission de la santé de l’Assemblée fédérale, a déclaré aux médias locaux qu’une politique de vaccination obligatoire similaire à celle introduite en France voisine « ne pas être exécutoire ». Au lieu de cela, elle a suggéré que ceux qui choisissent de rester non vaccinés soient traités différemment par le système de santé s’il y avait un autre « vague » du virus.

« Si les hôpitaux étaient à nouveau utilisés, le patient Covid non vacciné devrait prendre du recul », elle a dit.

Alors que la France s’apprête à introduire un régime très conflictuel exigeant une preuve de vaccination ou un statut Covid négatif pour de nombreuses activités de routine, la Suisse voisine a commencé à débattre du bien-fondé d’adopter des mesures tout aussi agressives. Le pays dispose déjà d’un système de certificat numérique Covid, mais il n’est requis que dans certaines situations, comme pour assister à un grand concert. Grossen a suggéré que la carte d’identité sanitaire devienne obligatoire pour les petites salles afin de pousser plus de ses compatriotes à se faire vacciner, en particulier les jeunes.

Au cours des derniers mois, certains militants au Royaume-Uni, aux États-Unis et ailleurs qui ont protesté contre les programmes de vaccination coercitifs et d’autres mesures Covid ont été aperçus portant des écussons de l’étoile de David et d’autres marquages ​​afin de souligner la nature discriminatoire de telles politiques. La pratique a été largement critiquée comme extrême.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !