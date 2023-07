Les travailleurs de la santé de Hamilton prescrivent des fruits et légumes frais. Les patients disent que c’est le coup de pouce dont ils ont besoin

D’un grand sac en papier, Maria Tunon sort un bouquet croustillant de laitue frisée rouge, des pintes de cerises et de pommes de terre locales, ainsi que des poivrons oranges frais, des pommes et des épis de maïs.

« C’est de la bonne qualité et pas cher », a déclaré Tunon en souriant.

La salade est au menu ce soir, dit-elle, comme prescrit.

Leah Jenzen, agente de développement communautaire, dirige le programme FVRx et ajoute parfois aux boîtes de produits cultivés dans le jardin de Compass Community Health. (Samantha Beattie/CBC)

Tunon est l’un des 30 résidents de Hamilton qui font partie du programme FVRx de Compass Community Health et reçoivent une ordonnance pour une boîte de produits toutes les deux semaines.

Le programme est le seul du genre à Hamilton et, un an plus tard, il est un succès avec une « liste d’attente sans cesse croissante », a déclaré Leah Jenzen, agente de développement communautaire.

« Nous ressentons définitivement un énorme besoin », ont-ils déclaré. « Ce n’est qu’un petit élément pour aider à la sécurité alimentaire à Hamilton. C’est certainement l’un des plus grands domaines sur lesquels nous travaillons. »

Les fournisseurs de soins de santé de Compass rédigent des ordonnances pour les patients qui luttent contre des maladies chroniques comme le diabète et qui, autrement, ne pourraient pas se permettre d’acheter des aliments frais, a déclaré Jenzen.

Les patients paient 10 $ pour chaque transport, qui provient de l’épicerie en ligne locale MRKTBOX.

Com. Cameron Kroestch a également récemment engagé plus de 5 000 $ dans le programme du budget du quartier 2, qui le prolongera jusqu’en janvier, a déclaré Jenzen.

Un réfrigérateur plein de légumes verts à feuilles

FVRx est un type de prescription sociale, a déclaré Brent Esau, directeur de l’exploitation de Compass.

« Les prestataires de soins de santé reconnaissent qu’il existe d’autres facteurs affectant votre santé autres que le mode de vie et la génétique », a déclaré Esau. « C’est reconnaître que les programmes sociaux et communautaires ont autant d’impact sur votre santé qu’une prescription de médicaments. »

Chris Hasler dit que FVRx l’a aidé à manger plus sainement et à contrôler sa glycémie afin qu’il n’ait pas à prendre de médicaments. (Samantha Beattie/CBC)

Chris Hasler est pré-diabétique et reçoit la boîte. Il a dit que cela l’avait aidé à manger des légumes verts et moins de glucides, ce qui est important pour gérer sa glycémie sans prendre de médicaments.

Il a noté que 10 $ à l’épicerie ne lui rapporteraient qu’un sac de pommes. Grâce au programme de prescription, 10 $ permettent d’obtenir suffisamment de nourriture pour deux semaines.

« C’est un excellent prix », a-t-il déclaré.

Vanessa Iker a déclaré que la prescription de produits avait transformé sa vie.

Elle est également pré-diabétique, ressentant des engourdissements dans les pieds et les mains et des douleurs lancinantes le long de ses jambes.

Elle a dit qu’elle n’avait pas les moyens d’acheter des produits frais et qu’elle mangeait beaucoup d’aliments en conserve et surgelés. Mais maintenant, elle a toujours sous la main des fruits et des légumes qu’elle est ravie de préparer – des « carottes fantaisie », une soupe à la crème de brocoli et des smoothies au chou frisé, a-t-elle déclaré.

« Quand j’ouvre mon frigo, il est plein », dit-elle. « Il y a toujours une sorte de fruit – des pommes, des oranges, des bananes – toujours. »

Après avoir mangé plus sainement pendant des mois, a déclaré Iker, elle se sent plus énergique, sa peau est éclatante et une partie de la douleur et de l’engourdissement s’est améliorée.

« Je suis très fière de moi », a-t-elle déclaré.