Les travailleurs de la santé de Cross River procéderont à la vaccination contre le Covid-19 dans le village de J&K

Dans une vidéo devenue virale, une équipe d’agents de santé a été vue en train de traverser une rivière jusqu’aux genoux pour atteindre un village reculé de Rajouri au Jammu-et-Cachemire pour organiser une campagne de vaccination contre le Covid-19. Le Dr Iram Yasmin, responsable du centre de santé de Tralla, a partagé une vidéo qui montrait quelques agents de santé traversant une rivière pour effectuer une vaccination porte-à-porte contre le COVID-19 dans le village de Tralla du district.

« Nous avons reçu l’ordre des autorités supérieures de vacciner les habitants du quartier en les contactant de porte à porte », a déclaré le Dr Yasmin, cité par l’agence de presse ANI.

« C’était très difficile, mais nos agents de santé ont rempli avec succès leurs tâches en traversant des rivières, des montagnes et bien d’autres obstacles. Ils ont contacté les gens pour les vacciner », a-t-elle ajouté.

#Regarder J&K | Des agents de santé traversent une rivière pour effectuer une vaccination porte-à-porte contre le COVID19 dans le village de Tralla du district de Rajouri (Source de la vidéo : Dr Iram Yasmin, responsable, Centre de santé de Tralla) pic.twitter.com/884C36ZBhA – ANI (@ANI) 10 juillet 2021

Les travailleurs de la santé ont été à la pointe de la lutte contre la pandémie en surmontant les difficultés pour atteindre les patients et fournir un traitement. Une image récente de guerriers covid transportés dans le chargeur d’un engin de terrassement à travers une rivière Ladakh est également devenue virale récemment.

Le député du Ladakh Jamyang Tsering Namgyal dans un tweet avait félicité les guerriers de Covid avec une image montrant une équipe médicale transportée sur un engin de terrassement.

Les internautes ont salué les efforts déployés par le personnel médical pour atteindre les patients malgré le manque d’infrastructures appropriées.

Dans un autre exemple flagrant du courage des travailleurs de la santé pour leurs fonctions, une infirmière sage-femme auxiliaire contractuelle qui a été chargée de mener un programme de vaccination pour les jeunes enfants dans le bloc Mahuadanr de Latehar dans le Jharkhand. Pour cela, Manti Kumari doit parcourir jusqu’à 35 kilomètres dans des forêts denses et traverser une rivière en portant sa fille d’un an et demi sur le dos avec une boîte de vaccins sur l’épaule. Manti doit couvrir huit villages, elle fait la même routine depuis plus d’un an maintenant après trois mois de congé maternité.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici