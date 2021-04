Alors que l’Inde est témoin d’une augmentation quotidienne de plus de 3,5 lakh nouveaux cas de COVID-19 au cours des derniers jours, les médecins et les infirmières traitent l’hôpital surchargé de patients. La situation résultant de l’augmentation du nombre de cas actifs a exercé une pression énorme sur les médecins et autres travailleurs de première ligne qui luttent contre la crise sanitaire avec le sourire aux lèvres. La situation dans les hôpitaux, en particulier dans les services Covid-19, peut être sombre. La situation, le plus souvent, devient déprimante et épuisante pour les deux médecins, qui traitent les patients même à haut risque de contracter l’infection contagieuse.

Au milieu de la situation « sombre » due à la pénurie de fournitures médicales et de bouteilles d’oxygène, une vidéo est devenue virale montrant des agents de santé dansant sur une chanson en punjabi. Au milieu de toute négativité due aux décès en l’absence de traitement opportun et à l’indisponibilité de lits dans les hôpitaux, la vidéo est saluée comme un rayon de positivité en ces temps de test.

Dans la vidéo virale, le personnel de l’hôpital et les médecins peuvent être vus danser dans des kits EPI pour remonter le moral des patients infectés par Covid. Ils ont également encouragé les patients à danser avec eux. Certains patients peuvent également être vus applaudir et répéter les pas de bhangra au son de la chanson tout en se reposant sur leur lit.

La vidéo a été partagée sur Twitter par un utilisateur, identifié comme Gurmeet Chadha, mercredi soir.

Les médecins dansaient sur les airs de la chanson punjabi Zindagi.Il a des voix de la chanteuse et parolière Sharry Mann.

Les utilisateurs des médias sociaux ont encouragé les médecins après avoir découvert cette vidéo réconfortante sur Internet. Ils ont apprécié les agents de santé pour avoir répandu la positivité dans une période sombre.

Cette thérapie par la danse donnera aux patients une nouvelle vie. Le zèle de vivre et de se battre. Bon truc – Prashant Jaisinghani (@PeacePrashant) 29 avril 2021

Un travail incroyable, se dirige vers tous les travailleurs de la santé. Ils peuvent répandre plus de sourire et sauver le monde avec un meilleur système de santé. 🙏🙏@Narendra Modi @MoHFW_INDIA– Amit Goyal (@ amitgoyal79) 29 avril 2021

L’Inde a enregistré 3 79 257 nouveaux cas de Covid-19 et 3 293 décès au cours des dernières 24 heures, selon les données mises à jour jeudi matin par le ministère de la Santé de l’Union. Le nombre total de morts dans le pays a franchi la barre des 2 00 000 hier.

