Les travailleurs de la santé constatent une augmentation de l’intérêt pour les DIU 2 mois après le début de la Colombie-Britannique rendant la contraception gratuite

Deux mois après le début de la Colombie-Britannique, rendant la contraception gratuite pour les personnes atteintes de MSP, une infirmière praticienne affirme que les patients demandent plus d’informations sur les différents types de contrôle des naissances – et les attentes pour les DIU ont presque doublé.

L’infirmière praticienne de Vancouver, Sara Eftekhar, a déclaré que depuis le 1er avril – lorsque la Colombie-Britannique est devenue la première au pays à offrir plusieurs types de contraception gratuitement à ceux qui ont des plans de services médicaux – elle a vu une augmentation du nombre de personnes qui ont choisi un autre type de contrôle des naissances, en particulier intra-utérin dispositifs, une forme de contraception à action prolongée.

Eftekhar avait l’habitude de prescrire des pilules contraceptives, qui étaient généralement l’option la moins chère pour la contraception.

«Mais maintenant, lors des rendez-vous, les gens sont intéressés à se renseigner sur les injections ou les différents types de stérilets. Et ce n’était pas vraiment le cas avant », a-t-elle expliqué. « Maintenant, la conversation a changé, les gens pouvant choisir, ce qui est vraiment stimulant et vraiment important pour atteindre l’équité en santé.

En règle générale, a déclaré Eftekhar, les DIU étaient beaucoup plus chers. Même avec des prestations, les gens pourraient encore payer 100 $ ou plus.

« Beaucoup de gens ont choisi de ne pas l’obtenir même si nous savons par des preuves que les DIU à long terme, ils ont les meilleurs avantages. »

Mais cela entraîne maintenant des attentes plus longues pour que les gens les obtiennent entre essayer d’obtenir un rendez-vous chez le médecin et prendre rendez-vous pour obtenir un DIU.

Avant le 1er avril, Eftekhar a déclaré que les attentes étaient d’environ trois à quatre semaines. Maintenant, ils pourraient être plus de huit semaines.

«C’est l’un des grands obstacles, c’est comme la façon dont le gouvernement a introduit cette nouvelle politique, mais n’a pas vraiment pensé aux moyens de soutenir les médecins de famille, comme les infirmières praticiennes ou les médecins de famille, et à la rendre accessible aux gens pour qu’ils puissent trouver. »

Black Press Media a contacté le ministère de la Santé pour voir s’il disposait de données sur les prescriptions de contraception au cours des deux derniers mois, mais un porte-parole a déclaré qu’il était trop tôt pour commenter les tendances.

Eftekhar a déclaré que plusieurs types de contraception ne sont pas non plus inclus dans la liste du gouvernement. Cet écart, dit-elle, est décevant.

Au-delà des temps d’attente, il y a aussi les problèmes d’accès équitable dans toute la province.

Pour Eftekhar, elle trouve que la langue est une barrière.

«Je vois beaucoup de gens qui veulent la contraception gratuite qui sont majoritairement blancs et anglophones. Alors que je ne vois pas vraiment cela… pour beaucoup de communautés qui ne sont pas anglophones.

Elle a dit que cela a beaucoup à voir avec la façon dont la province a commercialisé la contraception gratuite. Elle souligne le COVID-19 autour de l’éducation et des vaccins, qui a été traduit en plusieurs langues avec un engagement de grande envergure.

La demande de différents types de contraception pourrait encore augmenter, a-t-elle déclaré.

Pour AccessBC, qui a fait campagne pour le contrôle des naissances gratuit en Colombie-Britannique, il y a toujours une pression pour un accès plus équitable dans les régions non métropolitaines de la province.

«Il est beaucoup plus facile d’avoir accès à la contraception, sur ordonnance ou autre, dans un grand centre métropolitain, comme Victoria ou Vancouver, mais beaucoup plus difficile pour les habitants des communautés rurales et éloignées», a déclaré Teale Phelps Bondaroff, chercheur et conseiller municipal de Saanich.

Mais il espère qu’avec la possibilité pour les pharmaciens de prescrire des contraceptifs dès cette semaine, cela pourrait aider.

« La nécessité d’aller se faire prescrire la pilule, tous les trois mois, est un fardeau pour notre système de santé. Si quelqu’un se sent à l’aise avec la pilule depuis 2, 3 ou 4 ans, le fait de lui faire perdre du temps par le médecin et de prendre du temps sur sa journée pour obtenir un rendez-vous supplémentaire pour remplir cette ordonnance est un fardeau inutile.

