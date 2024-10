Les travailleurs de la santé californiens bénéficient d’une augmentation de salaire en vertu d’une nouvelle loi sur le salaire minimum

SACRAMENTO, Californie — Certains des travailleurs de la santé les moins bien payés de Californie bénéficieront d’une augmentation de salaire mercredi dans le cadre d’un Droit de l’État augmenter progressivement leur salaire jusqu’à au moins 25 dollars de l’heure.

Les travailleurs des établissements de santé ruraux et indépendants commenceront à gagner au moins 18 dollars de l’heure, tandis que les autres travailleurs des hôpitaux comptant au moins 10 000 employés à temps plein commenceront à être payés au moins 23 dollars de l’heure cette semaine. La loi augmentera les salaires des travailleurs au cours de la prochaine décennie, le taux horaire de 25 dollars entrant en vigueur plus tôt pour certains que pour d’autres.

Environ 350 000 travailleurs devront être payés davantage en vertu de la loi à partir de mercredi, selon le Berkeley Labor Center de l’Université de Californie.

Le gouverneur démocrate Gavin Newsom a signé la loi l’année dernière et les travailleurs devaient obtenir une augmentation en juin. Les législateurs et le gouverneur ont convenu cette année de retarder la loi pour aider à combler un déficit budgétaire estimé à 46,8 milliards de dollars.

Carmela Coyle, présidente et directrice générale de la California Hospital Association, a déclaré l’année dernière que la législation soutiendrait les travailleurs et protégerait l’accès aux services de soins de santé.

« Le SB 525 établit le juste équilibre entre une amélioration significative des salaires tout en protégeant les emplois et en garantissant les soins dans les hôpitaux communautaires de tout l’État », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le salaire minimum californien pour la plupart des travailleurs de l’État est de 16 dollars de l’heure. Les électeurs décideront en novembre s’ils souhaitent augmenter le taux progressivement jusqu’à 18 $ de l’heure d’ici 2026, ce qui serait le salaire minimum le plus élevé des États-Unis Travailleurs de la restauration rapide en Californie doivent désormais être payés au moins 20 dollars de l’heure en vertu d’une loi signée par Newsom l’année dernière.

Certains prestataires de soins de santé ont exprimé leurs inquiétudes lorsque la loi a été adoptée l’année dernière, car elle imposerait un fardeau financier aux hôpitaux alors qu’ils tentaient de se remettre de la pandémie de COVID-19. La loi pourrait conduire les prestataires à réduire leurs horaires et leurs emplois, ont déclaré les critiques.

De nombreux hôpitaux de l’État ont déjà commencé à mettre en œuvre des augmentations de salaire conformément au calendrier initial de la loi, a déclaré Sarah Bridge, vice-présidente du plaidoyer et de la stratégie de l’Association of California Healthcare Districts.

« Cela crée évidemment des pressions financières qui n’existaient pas auparavant », a déclaré Bridge à propos de la loi. « Mais nos membres sont tous prêts à adopter le changement. »

___

Austin est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés. Suivez Austin sur Twitter : @ sophieadanna