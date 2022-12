Les travailleurs de la santé ayant des tendances psychopathes sont moins disposés à aider les patients souffrant de douleur : étude UBCO

Les médecins ayant des tendances psychopathes sont moins disposés à traiter les patients qui souffrent, conclut une recherche de l’UBCO à Kelowna.

La chercheuse, Kimberley Kaseweter, Ph.D., boursière postdoctorale, Département de psychologie de l’Université de la Colombie-Britannique (Okanagan) a fait passer des tests aux médecins résidents pour déterminer le niveau de psychopathie qu’ils présentent.

La psychopathie est un diagnostic posé aux personnes qui manifestent un comportement manipulateur et antisocial, de l’insensibilité, de l’absence de remords et parfois de la violence.

Le trouble touche environ un pour cent de la population, mais n’est pas un diagnostic clair.

(Kimberley Kaseweter, PhD./ Soumis)

Kaseweter a expliqué que certaines personnes peuvent avoir une tendance à la psychopathie sans répondre à tous les critères requis pour un diagnostic.

En règle générale, les personnes qui présentent des traits psychopathiques ont une capacité réduite à interpréter les émotions et un manque d’empathie, a expliqué Kaseweter.

Grâce à ses recherches, elle a déterminé que non seulement les personnes présentant des traits psychopathiques sont incapables de comprendre les émotions des gens, mais elles sont également incapables de reconnaître quand les gens souffrent.

Elle a demandé à un groupe d’étudiants de premier cycle de passer des tests pour évaluer les niveaux de traits psychopathiques qu’ils présentent. Elle a constaté que plus ils présentaient de traits, moins ils étaient précis lors de l’interprétation de la douleur sur le visage des autres.

Elle a ensuite demandé aux médecins résidents de passer le même test de psychopathie et a découvert que ceux qui présentaient des niveaux élevés de traits psychopathiques étaient moins disposés à passer du temps à traiter des patients souffrant de douleur.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

douleur chroniqueMédecinsSantéSanté et médecinerecherche