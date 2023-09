Les travailleurs de la restauration rapide pleurent et applaudissent alors que le salaire minimum augmente à 20 dollars de l’heure en Californie | Actualités américaines

Les travailleurs de la restauration rapide en Californie recevront un salaire minimum de 20 dollars (16,36 £) à partir de l’année prochaine.

Il est en passe de devenir le salaire de base garanti le plus élevé du secteur – et le taux horaire minimum actuel de 15,50 $ (12,68 £) était déjà l’un des plus élevés du pays.

À titre de comparaison, un travailleur typique de la restauration rapide aux États-Unis gagnait 13,43 $ (10,99 £) de l’heure l’année dernière.

Le gouverneur démocrate Gavin Newsom a signé la loi entouré de travailleurs enthousiastes et a rejeté l’hypothèse selon laquelle les emplois dans la restauration rapide seraient destinés aux adolescents en quête d’expérience.

« C’est une version romancée d’un monde qui n’existe pas », a-t-il déclaré. « Nous avons l’opportunité de récompenser cette contribution, de récompenser ce sacrifice et de stabiliser une industrie. »

Le nouveau salaire minimum entre en vigueur en avril et s’applique aux restaurants comptant au moins 60 emplacements dans tout le pays.

À temps plein, cela équivaudrait à un salaire annuel de 41 600 dollars (34 000 £) – avec 550 000 personnes travaillant dans 30 000 points de restauration rapide à travers l’État.

Un nouveau conseil est également en cours de création qui pourra augmenter ce taux horaire d’un maximum de 3,5 % chaque année d’ici 2029.

Les politiciens californiens se tournent désormais vers d’autres secteurs et ont adopté un projet de loi qui augmenterait progressivement le salaire minimum des travailleurs de la santé à 25 dollars (20,46 £) de l’heure.

Dans d’autres secteurs, le salaire minimum fédéral est resté inchangé à 7,25 dollars (5,93 £) de l’heure depuis 2009, soit 15 080 dollars (12 340 £) par an pour quelqu’un qui travaille 40 heures par semaine.