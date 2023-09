Les travailleurs de la génération Z sont des demandeurs d’emploi. Que faire des anciens comptes de retraite

Selon une nouvelle étude, la communication au bureau devient beaucoup plus informelle et la génération Z mène le changement.

La génération Z adopte des changements d’emploi fréquents, ou des changements d’emploi, comme approche de carrière.

En fait, 83 % des travailleurs interrogés de la génération Z se considèrent comme des « job hoppers », selon à ResumeLab, qui a interrogé plus de 1 100 travailleurs nés entre le milieu des années 1990 et le début des années 2010. Ils considèrent le changement d’emploi comme une stratégie pour acquérir de nouvelles compétences, relever de nouveaux défis et rechercher des environnements qui correspondent à leurs valeurs, selon le site Web de rédaction de CV et de lettres de motivation.

Cependant, il est important que ces travailleurs ne perdent pas de vue leurs programmes d’épargne à long terme, tels que les plans 401(k), liés à leurs anciens employeurs.

« Lorsque vous changez d’emploi, il est très facile d’oublier les anciens comptes. Vous pouvez oublier de les déplacer ou de les déployer », a déclaré le planificateur financier certifié Shaun Williams, associé et conseiller en patrimoine privé de Paragon Capital Management basé à Denver. L’entreprise est classée n°57 sur la liste CNBC FA 100 cette année.