Les travailleurs de la génération X pourraient faire face à la plus grande crise du chômage : Generation

Selon un nouveau rapport, les travailleurs de la génération X, qui sont-, pourraient faire les frais d’une crise mondiale du chômage alors que la pandémie s’ajoute aux défis existants pour les travailleurs âgés. L’adoption rapide du numérique pendant la pandémie a accéléré l’automatisation des emplois et aggravé l’âgisme sous-jacent, ce qui rend plus difficile pour les travailleurs à mi-carrière d’obtenir des postes, selon le rapport de Génération, une organisation à but non lucratif pour l’emploi. Dans une étude mondiale intitulée « Meeting the world’s midcareer challenge », l’entreprise a constaté que les travailleurs débutants et intermédiaires âgés de 45 à 60 ans sont confrontés à des obstacles accrus en raison des préjugés des responsables du recrutement, ainsi que de la réticence des travailleurs à acquérir de nouvelles compétences. . Le PDG de Generation a déclaré que le rapport avait, pour la première fois, « mis un chiffre sur l’âgisme ».

Il est très clair qu’une fois que vous atteignez un certain âge, il devient beaucoup plus difficile d’accéder à une opportunité d’emploi. Dr Mona Mourshed PDG, Génération

« C’est un groupe démographique qui en a absolument besoin et il est très clair qu’une fois que vous atteignez un certain âge, il devient beaucoup plus difficile d’accéder à une opportunité d’emploi », a déclaré Mona Mourshed à CNBC Make It.

Les idées fausses âgistes prévalent

L’étude, qui a été menée entre mars et mai 2021, a interrogé 3 800 salariés et chômeurs âgés de 18 à 60 ans et 1 404 recruteurs dans sept pays. Malgré le paysage international varié de l’emploi – des États-Unis au Royaume-Uni et de l’Inde à l’Italie – les conclusions étaient globalement les mêmes : les 45 à 60 ans sont la tranche d’employés la plus négligée. En effet, au cours des six dernières années, les personnes à mi-carrière ont constitué un pourcentage constamment élevé des chômeurs de longue durée. Plus particulièrement, la recherche a révélé que les responsables du recrutement dans tous les domaines considéraient les personnes de 45 ans et plus comme la pire cohorte en termes de préparation à la candidature, de forme physique et d’expérience antérieure. Parmi leurs principales préoccupations figuraient la réticence perçue des travailleurs âgés à essayer de nouvelles technologies (38 %), une incapacité à acquérir de nouvelles compétences (27 %) et des difficultés à travailler avec d’autres générations (21 %).

Cela arrive malgré les preuves que les travailleurs plus âgés surpassent souvent leurs pairs plus jeunes. En effet, près de neuf responsables du recrutement sur 10 (87 %) ont déclaré que leurs embauches âgées de 45 ans et plus étaient aussi bonnes – ou meilleures – que les employés plus jeunes. Mourshed a déclaré que les résultats mettent en évidence les biais sous-jacents en jeu sur le lieu de travail. « Il arrive souvent que le semblable s’identifie au semblable lorsqu’il s’agit de » ismes « », a-t-elle déclaré. Par exemple, a-t-elle expliqué, les responsables du recrutement ont tendance à opter pour des embauches dans leur groupe d’âge. Pendant ce temps, les entretiens basés sur des CV peuvent rendre difficile pour les candidats de démontrer leurs compétences, a-t-elle ajouté.

Réengager une main-d’œuvre perdue

La formation pourrait apporter une solution au problème. Pourtant, le rapport a également souligné une réticence à poursuivre une formation chez les demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et plus. Plus de la moitié (57 %) des demandeurs d’emploi de niveau d’entrée et de niveau intermédiaire ont exprimé une résistance à la reconversion, tandis que seulement 1 % ont déclaré que la formation augmentait leur confiance en eux lorsqu’ils cherchaient du travail. Souvent, cela est dû à des expériences négatives en matière d’éducation, à des tâches personnelles conflictuelles et au manque de programmes disponibles et de soutien financier pour les travailleurs à mi-carrière, a déclaré Mourshed.

Étant donné que nous sommes en 2021, la main-d’œuvre intergénérationnelle doit être une réalité. Dr Mona Mourshed PDG, Génération