Les travailleurs de la FEMA modifient certains efforts de récupération suite à un ouragan en Caroline du Nord après avoir reçu des menaces

RALEIGH, Caroline du Nord — Les secouristes fédéraux ont interrompu puis modifié certains de leurs efforts de rétablissement après l’ouragan en Caroline du Nord, notamment en abandonnant les visites en porte-à-porte, après avoir reçu des menaces selon lesquelles ils pourraient être pris pour cible par une milice, ont déclaré des responsables, alors que la réponse du gouvernement à Hélène est la cible d’une désinformation galopante.

Les menaces sont apparues au cours du week-end. Le bureau du shérif du comté de Rutherford a déclaré lundi dans un communiqué avoir reçu un appel samedi au sujet d’un homme avec un fusil d’assaut qui avait fait un commentaire « sur le fait qu’il pourrait nuire » aux employés de l’Agence fédérale de gestion des urgences travaillant dans les zones durement touchées de Lake Lure et Chimney Rock, dans les montagnes de Caroline du Nord.

Les autorités ont obtenu une description du véhicule et de la plaque d’immatriculation d’un suspect et l’ont ensuite identifié comme étant William Jacob Parsons, 44 ans, de Bostic. Les responsables du shérif ont déclaré dans un communiqué que Parsons – qui était armé d’une arme de poing et d’un fusil – avait été accusé de « s’être armé pour terroriser le public », un délit. Il a été libéré après avoir déposé une caution.

Le bureau du shérif a déclaré que les premiers rapports indiquaient qu’un « camion chargé de miliciens » était impliqué dans l’expression de la menace, mais une enquête plus approfondie a déterminé que Parsons avait agi seul.

Les messages laissés demandant des commentaires sur les listes téléphoniques de Parsons et d’un éventuel parent n’ont pas été immédiatement renvoyés.

Dans une publication sur Facebook, le shérif du comté d’Ashe, B. Phil Howell, a déclaré que l’Agence fédérale de gestion des urgences avait suspendu certains travaux pendant qu’elle évaluait les menaces.

« Restez calme et stable pendant notre rétablissement, aidez les gens et s’il vous plaît, ne remuez pas la situation », a écrit Howell dimanche.

La FEMA a confirmé lundi dans un communiqué avoir ajusté ses opérations. Il a souligné que les centres de reprise après sinistre restent ouverts et que la FEMA continue « d’aider la population de Caroline du Nord à se rétablir ».

Les travailleurs de les équipes d’intervention en cas de catastrophe de l’agence – qui aident les survivants à demander l’aide de la FEMA et les mettent en contact avec des ressources nationales et locales supplémentaires – ont cessé de faire du porte-à-porte et travaillent à partir d’emplacements fixes pendant que les menaces potentielles sont évaluées, a déclaré à l’Associated Press une personne proche du dossier. La personne a parlé sous couvert d’anonymat car elle ne pouvait pas discuter publiquement des détails des opérations.

La personne a souligné que la FEMA effectuait les ajustements « par beaucoup de prudence ».

La FEMA n’a pas immédiatement fourni de détails sur les menaces.

Le personnel du gouverneur Roy Cooper a déclaré lundi dans un communiqué que son bureau était au courant de « rapports faisant état de menaces contre les intervenants sur le terrain », ainsi que de « désinformations importantes en ligne ». Cooper a demandé aux responsables de l’application des lois de l’État de travailler avec les autorités locales pour identifier « les menaces et les rumeurs spécifiques ».

Le Washington Post signalé Dimanche, le Service forestier américain, qui soutient les travaux de reconstruction après l’ouragan, a envoyé un message à plusieurs agences fédérales, avertissant que la FEMA avait conseillé à tous les intervenants fédéraux du comté de Rutherford de quitter le comté immédiatement.

Le message indiquait que les troupes de la Garde nationale avaient rencontré des « milices armées » affirmant qu’elles « chassaient la FEMA ».

La FEMA a fait face à une désinformation généralisée sur sa réponse à Helene, qui a frappé la Floride le 26 septembre avant de se diriger vers le nord et de repartir une traînée de destruction dans six États.

Les critiques affirment que l’agence n’en fait pas assez pour aider les survivants, alors que fausses rumeurs Les rumeurs qui circulent avant l’élection présidentielle incluent des affirmations selon lesquelles les personnes bénéficiant de l’aide fédérale pourraient voir leurs terres saisies ou que la FEMA arrête les camions remplis de fournitures.

Entre-temps, une confusion est apparue quant à ce que l’agence fait et ne fait pas quand une catastrophe survient.

Les gouvernements étatiques ou tribaux peuvent tendre la main à demander de l’aide fédérale. Mais la catastrophe doit dépasser leur capacité de réponse, ce qui signifie que toutes les catastrophes ne finissent pas par bénéficier d’une aide fédérale. Le président approuve les déclarations de catastrophe.

Une fois qu’une urgence est déclarée, cela peut déclencher différents types d’aide de la FEMA. Une grande partie de ce que fait l’agence consiste à distribuer de l’argent dans les immédiatement après une catastrophe et pour les années à venir.

Cela peut inclure une aide à personnes touchées par des catastrophescomme des paiements de 750 $ pour payer des besoins immédiats comme des médicaments ou des couches. Cela peut aussi signifier de l’argent supplémentaire pour louer un appartement parce que leur maison est détruite ou pour payer un box de stockage.

Hélène des villes isolées décimées dans les Appalachesa laissé des millions sans alimentation, service cellulaire interrompu et tué au moins 243 personnes. Il s’agit de l’ouragan le plus meurtrier à avoir frappé le continent américain depuis Katrina en 2005.

Brumfield a rapporté de Baltimore.