Les travailleurs de la classe moyenne pourraient être employés par AI, selon Robert Reich

L’intelligence artificielle créera un nouveau système qui pourrait radicalement transformer la relation employeur-employé, selon l’ancien secrétaire au Travail, Robert Reich.

Dans une interview avec CNBC, Reich a expliqué comment l’IA aura un impact profond sur les travailleurs de la classe moyenne, créant ainsi une impulsion en faveur d’un revenu de base universel. Le professeur de l’Université de Californie à Berkeley a également expliqué que la croissance est une étape nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux.

« Nous allons travailler pour l’IA, les intermédiaires et les plateformes. Ces intermédiaires et ces plateformes vont nous payer une sorte de taux d’enchères au comptant. (…) Vous pourriez dire que c’est très efficace, mais c’est aussi extrêmement déstabilisant dans Je veux dire, comment pouvons-nous planifier notre vie si nous sommes sur un marché d’enchères au comptant en termes de ce que nous gagnons », a déclaré l’auteur de « Le système : qui l’a truqué, comment le réparer ».

Reich a déclaré que l’IA augmenterait l’efficacité et la productivité, en faisant pression sur l’avènement d’un revenu de base universel pour alimenter l’économie.

« Les gens doivent avoir suffisamment d’argent en poche pour acheter tout ce que la nouvelle économie est capable de produire. Si vous avez l’IA et toutes ces plateformes et que vous avez des gens dont on n’a pratiquement plus besoin, « Il y a un grand nombre de personnes, alors comment mettre de l’argent dans leurs poches pour acheter tout ce que l’économie est capable de produire ? Vous ne pouvez tout simplement pas avoir d’économie dans ces circonstances », a-t-il déclaré.

Reich est également convaincu que le ralentissement de la croissance n’est pas la solution au changement climatique.

« La croissance est nécessaire pour atteindre nos objectifs environnementaux. Ce sont les pays riches qui sont capables d’être respectueux de l’environnement parce qu’ils disposent de suffisamment de richesses. Ils peuvent investir dans l’éolien et le solaire et dans les mécanismes d’adaptation. Ce sont les pays les plus pauvres qui ont le plus de difficulté à s’adapter. « , a déclaré Reich.

