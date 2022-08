Les travailleurs de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia disent que les Russes les “torturent” pour qu’ils gardent le silence avant la visite de l’AIEA

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les travailleurs ukrainiens de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia (ZNPP) ont déclaré que les soldats russes occupant la centrale les “torturaient” pour les faire taire avant une visite du chien de garde nucléaire de l’ONU, a déclaré samedi la société nucléaire ukrainienne Energoatom.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a fait pression pendant des semaines pour accéder au site car les bombardements ont menacé l’intégrité de l’infrastructure de la centrale et la sécurité nucléaire de l’Europe.

On ne sait toujours pas quand l’AIEA arrivera à l’usine, mais le directeur général Rafael Grossi a déclaré vendredi qu’il espère que la mission sera “très bientôt” et tente d’obtenir une visite sur le site “dans les prochains jours”.

L’AGENCE NUCLÉAIRE UKRAINE AVERTIT LE RISQUE D’HYDROGÈNE ET DE FUITES RADIOACTIVES SUITE À DES DOMMAGES À LA CENTRALE DE ZAPORIZHZHIA

Mais selon un article de Telegram d’Energoatom faisant référence à une interview que les travailleurs de l’usine ont donnée au Telegraph, il y a une “atmosphère de peur à la station” alors qu’ils attendent l’arrivée de l’AIEA.

Des ouvriers de l’usine auraient été “arrêtés” par des soldats russes et emmenés au sous-sol où des “conversations” ont ensuite lieu.

Les détails concernant ce qui s’est passé dans le sous-sol sont restés nuls car les personnes détenues auraient refusé de discuter de ce qui s’est passé avec leurs collègues ukrainiens.

Les employés du ZNPP soupçonnent la Russie de prévoir de réduire le nombre d’ouvriers ukrainiens dans la mesure du possible lors de la visite de l’AIEA et de placer “plusieurs représentants russes dans chaque pièce du centre de contrôle”.

L’UKRAINE RESTAURE L’ÉNERGIE À LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE ZAPORIZHZHIA AU MILIEU DES PHOTOS, LE CHIEN DE GARDE AVERTIT LA SÉCURITÉ TOUJOURS AU TOP

On pense également que les responsables russes se préparent à politiser la visite et prévoient de “crier haut et fort qu’ils attendaient la” libération “du régime de Kyiv”, selon un message de Telegram de l’agence nucléaire ukrainienne.

Les ouvriers de l’usine de Zaporizhzhia ont suggéré que la Russie utiliserait la visite comme excuse pour augmenter les “provocations” contre l’usine et ensuite blâmer l’Ukraine.

Les responsables ont tiré la sonnette d’alarme sur le fait que les retombées des dommages causés à la plus grande centrale nucléaire d’Europe pourraient créer un problème catastrophique non seulement pour l’Ukraine mais aussi pour le continent européen.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Energoatom a déclaré samedi que les dommages à l’infrastructure du ZNPP ont déjà augmenté “les risques de fuite d’hydrogène et [the] pulvérisation de substances radioactives.

L’agence nucléaire ukrainienne a appelé à des “mesures immédiates” de la part de la communauté internationale “pour forcer la Russie à libérer la ZNPP et à transférer la centrale électrique sous le contrôle de notre pays pour le bien de la sécurité du monde entier”.