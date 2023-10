Les travailleurs de Kaiser Permanente sont prêts à prolonger leur grève

Le Le plus grand débrayage des travailleurs de la santé de l’histoire des États-Unis est sur le point de se terminer, avec une grève de trois jours des employés de Kaiser Permanente prêt à conclure tôt samedi (7 octobre). Mais les dirigeants syndicaux affirment qu’une grève plus longue pourrait suivre.

Quelque 75 000 travailleurs syndiqués de Kaiser Permanente avoirNous avons fait du piquetage dans les hôpitaux et les centres médicaux depuis mercredi, exigeant des salaires plus élevés, un meilleur personnel et un financement pour l’éducation et la formation.

Le Coalition des syndicats Kaiser Permanente a déclaré dans un communiqué qu’une grève plus longue, d’une durée de 10 jours, pourrait être déclenchée ce samedi si l’entreprise « continue à commettre des pratiques de travail déloyales et à négocier de mauvaise foi ».

L’externalisation et la sous-traitance sont devenues des points de friction clés dans les négociations, les syndicats affirmant que les dirigeants de Kaiser ont « refusé d’imposer des limites » à l’une ou l’autre. Il est essentiel de lutter contre l’externalisation pour « conserver les travailleurs de la santé expérimentés dans leur emploi et assurer une forte continuité des soins aux patients », a déclaré la coalition.

Selon Kaiser Permanente, la prochaine séance de négociation est prévue pour le 12 octobre. « Nous sommes impatients de parvenir à un nouvel accord qui continue d’offrir à nos employés des salaires et des avantages sociaux parmi les meilleurs du marché et qui garantit que nos soins de haute qualité sont abordables et disponibles. pour répondre aux besoins de nos membres », a déclaré la société dans un communiqué.

L’externalisation des soins de santé réduit la qualité des soins aux patients

UN étude publié en 2021 et dirigé par des chercheurs de la Mays Business School de la Texas A&M University, a découvert que l’externalisation des services de santé peut favoriser des incohérences dans les normes de soins. Les risques comprennent des erreurs médicales, une baisse de la satisfaction des patients et des employés, une atteinte au moral et aux revenus des cliniciens, ainsi que des atteintes à la culture, à la réputation et aux performances financières à long terme d’un établissement de santé.

L’étude a révélé que L’externalisation contribue à réduire les coûts à court terme, mais conduit finalement à une diminution des retours sur investissement.

On estime que le marché de l’externalisation des soins de santé atteindre 468,5 milliards de dollars d’ici 2026, selon le cabinet de conseil MarketsandMarkets. La demande croissante est largement due à la loi sur les soins abordables, qui visait à réduire les coûts et à accroître l’accessibilité des soins de santé. Les fournisseurs se sont tournés vers les pays à bas coûts pour gérer une plus grande partie de leurs processus commerciaux, afin de réduire leurs coûts opérationnels.