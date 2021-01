OAKLAND, Californie: Plus de 200 employés de Google et d’autres unités d’Alphabet Inc ont formé lundi un syndicat pour les bureaux américains et canadiens, s’appuyant sur des années de manifestations contre les conditions de travail et les pratiques commerciales, mais manquant de loin le soutien nécessaire pour forcer le géant de la technologie à la table de négociation.

Les partisans pensent que le «syndicat des travailleurs de l’alphabet», qui est issu d’un groupe informel d’employés militants, protégera mieux ses membres contre les licenciements ou d’autres formes de représailles. Cela permettra également au groupe de collecter des cotisations pour embaucher du personnel de soutien et d’attaquer l’entreprise plus agressivement que par le passé, ont déclaré des dirigeants internes et des experts du travail extérieurs.

Le syndicat fera partie du groupe de travail Communications Workers of America, qui représente également les employés de Verizon Communications Inc et les membres d’AT & T Inc Alphabet paieront des cotisations de 1% de leur rémunération totale.

Kara Silverstein, directrice des opérations humaines chez Google, a déclaré lundi en réponse que l’entreprise soutenait les «droits du travail protégés» de ses employés et qu’elle «continuerait à dialoguer directement avec tous nos employés».

Contrairement aux syndicats traditionnels aux États-Unis, le groupe Alphabet est un soi-disant «syndicat minoritaire» qui ne pourra pas forcer l’entreprise à négocier collectivement sur les salaires ou d’autres questions.

En vertu du droit du travail américain, Alphabet peut ignorer les revendications du syndicat jusqu’à ce qu’une majorité d’employés l’appuient. En outre, le syndicat prévoit de représenter des entrepreneurs tiers, une classe de travailleurs dont Alphabet peut également ignorer les revendications.

Les dirigeants syndicaux reconnaissent qu’un large soutien est peu probable dans un proche avenir. Des emplois bien rémunérés, avec des avantages tels que des repas gratuits et des salles de sport, ont pour la plupart éloigné la syndicalisation de l’industrie de la technologie.

Mais l’activisme syndical s’insinue dans le secteur de la technologie alors que les travailleurs et les régulateurs sont aux prises avec le pouvoir des entreprises Internet tentaculaires, dont Alphabet.

Chewy Shaw, vice-président du syndicat Alphabet, a déclaré que de petites fractions de la main-d’œuvre ont protesté avec succès ces dernières années contre l’équité en milieu de travail et les pratiques commerciales éthiques. Ces actions ont incité Google à introduire de nouvelles politiques concernant les enquêtes sur les lieux de travail et à abandonner un projet de logiciel de drone avec l’armée américaine.

Le syndicat vise à organiser des campagnes similaires, le nouveau financement et la nouvelle structure conférant une plus grande légitimité et des ressources, a déclaré Shaw.

Google a été critiqué https://www.reuters.com/article/us-alphabet-google-labor-idUSKBN28C35V du régulateur du travail américain, qui a accusé l’entreprise d’avoir interrogé illégalement plusieurs travailleurs qui ont ensuite été licenciés pour avoir protesté contre les politiques de l’entreprise et essayer d’organiser un syndicat. Google a déclaré qu’il était convaincu d’avoir agi légalement.

Des syndicats non traditionnels de sous-traitants ou une petite tranche d’employés d’entreprises, d’universités et d’agences gouvernementales ont réussi à faire pression pour obtenir des changements pendant plus d’un siècle, a déclaré Joseph McCartin, historien du travail à l’Université de Georgetown.

Shaw, ingénieur en fiabilité de site chez Google, a déclaré avoir étudié la syndicalisation par de petits groupes, notamment des enseignants des écoles publiques de Chicago, ainsi que du personnel et des professeurs des collèges du Tennessee.

Plus récemment, l’Independent Drivers Guild, un groupe de 4 ans représentant 80 000 chauffeurs sous contrat d’applications de covoiturage à New York, a remporté des avantages pour ses membres en ce qui concerne les pourboires, les appels disciplinaires et les pauses.