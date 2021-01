Un groupe d’ingénieurs de Google et d’autres travailleurs ont annoncé lundi qu’ils avaient formé un syndicat, créant un pied-à-terre rare pour le mouvement syndical dans l’industrie technologique.

Environ 225 employés de Google et de sa société mère Alphabet sont les premiers membres cotisants de l’Alphabet Workers Union. Ils représentent une fraction de la main-d’œuvre d’Alphabet, bien en deçà du seuil nécessaire pour obtenir une reconnaissance formelle en tant que groupe de négociation collective aux États-Unis.

Mais le nouveau syndicat, qui sera affilié aux plus grands Communication Workers of America, dit qu’il servira de «structure qui garantira que les employés de Google peuvent activement faire pression pour de réels changements au sein de l’entreprise.» Ses membres disent qu’ils veulent plus d’une voix non uniquement sur les salaires, les avantages et les protections contre la discrimination et le harcèlement, mais aussi des questions éthiques plus larges sur la manière dont Google mène ses activités commerciales.

La campagne de syndicalisation est le dernier signal des employés qui ne croient pas que l’entreprise est à la hauteur de ses idéaux déclarés, tels qu’exprimés dans son slogan original «Ne soyez pas mauvais».

Google a déclaré lundi qu’il tentait de créer un lieu de travail favorable et gratifiant, mais a suggéré qu’il ne négocierait pas directement avec le syndicat.

«Bien sûr, nos employés ont protégé les droits du travail que nous soutenons», a déclaré une déclaration de Kara Silverstein, directrice des opérations humaines de l’entreprise. «Mais comme nous l’avons toujours fait, nous continuerons à dialoguer directement avec tous nos employés.»

Les campagnes de syndicalisation n’ont pas toujours été en mesure de gagner beaucoup de terrain parmi les travailleurs technologiques d’élite, qui reçoivent des salaires élevés et d’autres avantages comme la nourriture gratuite et les trajets en navette pour se rendre au travail. Mais l’activisme sur le lieu de travail chez Google et dans d’autres grandes entreprises technologiques s’est développé ces dernières années alors que les employés demandent une meilleure gestion du harcèlement et de la discrimination sexuels et évitent les utilisations nuisibles des produits qu’ils aident à fabriquer et à vendre.

De nombreux employés ont commencé à voir la puissance de leur activisme sur le lieu de travail en 2018 lorsqu’un tollé interne a conduit Google à abandonner son travail en fournissant au Pentagone des services d’intelligence artificielle pour les zones de conflit. Plus tard en 2018, des milliers d’employés de Google sont sortis pour protester contre la manière dont l’entreprise a traité les allégations d’inconduite sexuelle contre des dirigeants.

Chewy Shaw, ingénieur logiciel de Google, qui a été élu au conseil exécutif du nouveau syndicat, a déclaré que lui et d’autres avaient décidé de former le groupe après avoir vu des collègues expulsés de leurs rôles en raison de leur activisme.

«Nous voulons avoir une contre-force pour protéger les travailleurs qui s’expriment», a déclaré Shaw.

Les derniers exemples sont survenus le mois dernier, lorsque l’éminente chercheuse en éthique de l’IA, Timnit Gebru, a déclaré qu’elle avait été licenciée pour un document de recherche dont Google voulait se dissocier; et en tant qu’agence fédérale du travail, a déposé une plainte accusant l’entreprise d’espionnage d’employés, puis de licenciement de certains d’entre eux lors d’un effort de 2019 pour organiser un syndicat. Google a nié les allégations dans l’affaire, qui est prévue pour une audience en avril.

Les premiers membres du syndicat comprennent des ingénieurs, ainsi que des associés aux ventes, des assistants administratifs et les travailleurs qui testent les véhicules autonomes à la division automobile Alphabet Waymo. Beaucoup travaillent au siège de Google dans la Silicon Valley, tandis que d’autres travaillent dans des bureaux du Massachusetts, de New York et du Colorado.

«L’une des raisons pour lesquelles il a fallu un certain temps aux travailleurs pour en arriver là est que les dirigeants de ces entreprises ont bien réussi à convaincre les travailleurs qu’ils étaient ces gens bienveillants qui allaient leur fournir, une sorte de modèle paternaliste, », A déclaré Beth Allen, directrice des communications au CWA.

«Cela leur a permis de faire un long chemin», a déclaré Allen, mais les travailleurs se sont de plus en plus rendu compte qu’ils ont besoin «de se rassembler et de se renforcer eux-mêmes et d’avoir une voix dans ce qui se passe».

Le Conseil national des relations du travail reconnaît généralement les pétitions visant à former de nouveaux syndicats lorsqu’elles suscitent l’intérêt d’au moins 30% des employés dans un lieu ou une classification de poste donné aux États-Unis; une majorité de travailleurs concernés doit alors voter pour en former un. Alphabet emploie environ 130 000 personnes dans le monde.

Allen a déclaré que le syndicat des travailleurs d’Alphabet ne prévoyait pas actuellement de rechercher une reconnaissance officielle en tant que groupe de négociation collective. Au lieu de cela, elle a déclaré que cela fonctionnera de la même manière que les syndicats du secteur public dans les États qui ne permettent pas aux employés du secteur public de négocier collectivement.

«Nous aimerions avoir une représentation juridique directe, mais l’objectif actuel est que nous n’allons pas dépendre de cela», a déclaré Shaw.