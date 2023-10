Les travailleurs de Gaza sont coincés en Israël, sans famille alors que la crise s’aggrave

Commentez cette histoire Commentaire

JERICHO, Cisjordanie — Pendant les quatre premiers jours de la guerre, Adly Saleem a continué à travailler sur un chantier de construction près de Tel Aviv, essayant de ne pas paniquer. Comme des milliers d’autres travailleurs palestiniens de Gaza, il s’est retrouvé soudainement bloqué en Israël et séparé de sa famille. Saleem essayait frénétiquement de rester en contact avec sa femme et ses sept enfants dans l’enclave assiégée au milieu des frappes aériennes israéliennes incessantes. Israël a rapidement annulé tous les permis des travailleurs gazaouis et les a effacés de l’application téléphonique qu’ils utilisent pour prouver leur statut légal.

« Israël m’a amené ici légalement », a déclaré Saleem. La police l’a battu et arrêté, a-t-il déclaré, avant qu’il ne se rende finalement à Ramallah, puis à Jéricho. « Maintenant, je veux juste rentrer à la maison. »

Des milliers de travailleurs gazaouis ont cherché refuge en Cisjordanie, où ils ont été accueillis par les communautés palestiniennes, unies au-delà des divisions politiques et géographiques. Les hommes interrogés par le Washington Post ont déclaré qu’ils avaient perdu contact avec leurs amis et membres de leur famille travaillant dans le pays et pensaient qu’ils étaient détenus en Israël.

La confusion quant à l’endroit où se trouvent les travailleurs de Gaza est révélatrice du chaos qui s’est emparé d’Israël depuis le 7 octobre, lorsque des hommes armés du Hamas ont saccagé le sud et tué au moins 1 400 personnes. Les frappes israéliennes en représailles ont tué plus de 2 700 Palestiniens à Gaza et une invasion terrestre se profile.

Un nombre indéterminé de Palestiniens de Gaza sont détenus dans un « centre de détention » israélien en Cisjordanie, selon un communiqué du Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires, ou COGAT, une branche du ministère israélien de la Défense.

« La question de continuer à les détenir et d’en transférer d’autres vers l’établissement est examinée par l’échelon politique », indique le communiqué.

Depuis que le Hamas a pris le contrôle de Gaza en 2007, Israël a bloqué l’enclave côtière pour contenir le groupe militant, tout en maintenant une paix économique officieuse. L’octroi – et l’acceptation – par Israël de permis de travail était un élément clé de sa stratégie visant à influencer le Hamas et à améliorer les conditions de vie de certains des 2 millions d’habitants de Gaza.

Israël a approuvé 18 500 permis pour les travailleurs de Gaza ; on ne sait pas combien se trouvaient dans le pays au moment de l’attaque.

L’obtention d’un permis impliquait des contrôles de sécurité approfondis. Les travailleurs ont traversé le terminal d’Erez, où Israël leur a permis de transporter uniquement un petit sac sans appareils électroniques ni articles de toilette. Ils passaient généralement une semaine ou deux à la fois à la campagne et rentraient chez eux le week-end.

Le Hamas, à son tour, s’est montré de plus en plus intéressé à gouverner ces dernières années, ce qui a conduit certains analystes à attribuer au groupe un virage plus pragmatique.

Aujourd’hui, Israël a juré de détruire le Hamas et les travailleurs de Gaza sont pris au purgatoire légal.

Saleem détient depuis deux ans l’un des permis de travail les plus convoités, ce qui lui permet d’échapper au chômage écrasant à Gaza, où 8 personnes sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Mercredi, plusieurs policiers se sont approchés de Saleem sur son chantier de construction et lui ont demandé d’où il venait. Lorsqu’il a parlé de Gaza, ils l’ont frappé à la tête et dans le dos, lui ont attaché les mains et les pieds et l’ont emprisonné, a-t-il déclaré.

Au bout de deux jours, selon Saleem, la police l’a déposé à un point de contrôle de Cisjordanie. La police israélienne n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Vendredi, Saleem est arrivé à Jéricho, où les autorités palestiniennes hébergent quelque 1 900 travailleurs gazaouis, a déclaré l’adjoint au maire, Yusra Sweiti.

Les Gazaouis bloqués – personne ne peut dire combien – se sont également rendus à Tulkarem, Tubas, Ramallah et dans d’autres villes palestiniennes de Cisjordanie, a-t-elle déclaré.

À Jéricho, environ 450 Gazaouis sont hébergés dans un grand centre de formation de la police dirigé par le Fatah, le rival acharné du Hamas, le parti qui domine l’Autorité palestinienne basée en Cisjordanie.

« Vous êtes peut-être assis et soudain quelqu’un vient lui arracher les cheveux et crier ‘J’ai perdu ma maison, mes enfants sont tombés en martyr' », a déclaré Daoud Abdullah Borgol, 60 ans, responsable administratif de l’établissement.

Les hommes dorment dans des chambres remplies de longs coussins et de draps et couvertures dépareillés. Les autorités fournissent de la nourriture, des vêtements et des médicaments, a indiqué Sweiti.

« Ils resteront à Jéricho jusqu’à la fin de la guerre et pourront retourner à Gaza », a-t-elle déclaré. Mais le désespoir augmente.

« Ramenez-moi auprès de mes enfants », a plaidé Ibrahim Abu Awad, de la ville de Bani Suhaila, au sud de Gaza. Sa famille, comme des centaines de milliers de Gazaouis déplacés, avait fui vers une école des Nations Unies à Khan Younis.

Abu Awad a quitté Gaza le 5 octobre, deux jours avant l’attaque. Il travaillait samedi à Césarée lorsqu’il a été arrêté, puis relâché par la police israélienne. Son propriétaire arabe lui a demandé de louer un taxi avec deux autres travailleurs, qui les ont déposés à un poste de contrôle en Cisjordanie.

« Je ne peux pas rester ici, à manger et à boire pendant que mes enfants meurent », a-t-il déclaré. « Il n’y a ni électricité, ni eau, ni rien. Laissez-moi mourir là-bas, entre mes enfants.

À trente kilomètres de là, à Al-Ram, juste derrière la barrière de séparation entre Israël et la Cisjordanie, 35 ouvriers séjournaient dans une salle de réception généralement utilisée pour les célébrations.

Lundi, ils se sont réunis pour un petit-déjeuner composé de pita, de pain rond de Jérusalem et de houmous, servis dans des assiettes en plastique rose. Ensuite, ils se sont assis, ont fumé des cigarettes et ont attendu avec lassitude que leurs familles à Gaza répondent au téléphone.

Odai Moussa, du camp de réfugiés de Deir al-Balah, est diplômé en éducation sportive. Au cours des huit derniers mois, il a travaillé à peindre des bâtiments en Israël. Sa famille restée au pays est « à l’agonie », a-t-il déclaré. Il est collé à l’actualité à la télévision et sur les réseaux sociaux. « Mon message, a-t-il déclaré, est d’arrêter cette guerre. Nous ne voulons pas de conflits, de guerres ou quoi que ce soit.

Le fils de Moussa, âgé de 8 ans, souffre d’une maladie du foie. Il avait récemment obtenu un permis israélien lui permettant de quitter Gaza et de recevoir des soins dans un hôpital de Jérusalem, a-t-il déclaré. Ce n’est plus sur la table maintenant. Dans le chaos de la guerre, alors que le système de santé de Gaza s’effondre, il n’a pas du tout accès aux médicaments dont il a besoin, a déclaré Moussa.

Raed al-Aklouk est originaire de Beit Lahiya, dans le nord de Gaza, où Israël a ordonné l’évacuation de quelque 1,1 million de personnes ces derniers jours. Il est fier que ses enfants aînés soient des ingénieurs et des architectes, et non des ouvriers comme lui.

Lors d’un appel téléphonique lundi, sa famille a tenté de le rassurer sur le fait qu’ils allaient bien. « L’électricité est-elle revenue ? Il a demandé. Le premier téléphone portable qu’il avait essayé d’appeler était éteint. «Non», a répondu Heba, sa plus jeune, 10 ans. « Comment est l’eau? » Il a demandé. « Il y a de l’eau, ne vous inquiétez pas », dit-elle. « Nous avons tout, ne vous inquiétez pas. »