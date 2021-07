Les travailleurs de Frito-Lay sont en grève au Kansas. Faut-il boycotter leurs produits ?

Les travailleurs d’une usine Frito-Lay à Topeka, Kansas, sont en grève depuis plus de deux semaines pour réclamer de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. La façon dont ils le disent, ils ont de bonnes raisons d’agir : certains des 850 employés de l’usine ont été soumis à des heures supplémentaires forcées et à travailler 84 heures par semaine, sans jours de congé. Un travailleur a écrit une lettre publique à l’entreprise décrivant une scène déchirante où un collègue s’est effondré au travail et est décédé. Les personnes responsables, a-t-elle écrit, « nous ont fait déplacer le corps et mettre un autre collègue pour maintenir la ligne ».

Frito-Lay dit qu’il s’est engagé à «fournir un lieu de travail sûr et équitable» et a proposé un contrat de deux ans qui, selon lui, répond aux préoccupations des travailleurs, notamment en plafonnant les heures de travail requises à… 60 heures par semaine. Jusqu’à présent, les parties ne sont pas parvenues à un accord.

La grève a attiré beaucoup d’attention dans les médias et en ligne, comme cela a tendance à se produire avec les actions collectives des travailleurs. (Voir : la récente tentative infructueuse des travailleurs d’Amazon de se syndiquer en Alabama, ou des candidats à la présidentielle se présentant sur les lignes de piquetage de Stop & Shop.) Comme cela a également tendance à se produire, le public discute de la manière de soutenir les travailleurs. La meilleure façon de le faire n’est pas toujours claire : les publications sur les réseaux sociaux aident à sensibiliser le public, mais elles n’accomplissent pas grand-chose de manière tangible. L’efficacité des boycotts peut varier. Et se concentrer sur les mauvaises actions d’une seule entreprise peut brouiller l’image systémique dans son ensemble.

Mark McCarter, palettiseur et steward chez Frito-Lay à Topeka, a déclaré à Vice que lui et ses collègues « préféreraient que personne n’achète » de produits Frito-Lay tant que la grève dure, y compris Fritos, Doritos, Tostitos, Funyuns et Cheetos. . Il a dit qu’ils préféreraient que les gens évitent également les produits de la société mère PepsiCo. C’est un peu la rupture avec les travailleurs d’Amazon plus tôt cette année, qui ont spécifiquement déclaré qu’ils n’appelaient pas au boycott.

À la lumière de tout cela, j’ai contacté Kate Bahn, directrice de la politique du marché du travail et économiste en chef par intérim au Washington Center for Equitable Growth, pour discuter de ce qui se passe. Nous avons parlé de l’évolution du débat public autour des droits des travailleurs, de ce que cela signifie pour les gens d’être attentifs et de la façon dont les individus peuvent mieux diriger leurs énergies s’ils veulent rendre le travail plus juste et plus sûr. (Indice : la meilleure façon d’aider les travailleurs de Frito-Lay n’est peut-être pas d’arrêter d’acheter des Doritos pendant deux semaines, mais plutôt de soutenir les politiciens et les politiques favorables au travail.)

Notre conversation, légèrement modifiée pour plus de longueur et de clarté, est ci-dessous :

Emily Stewart

J’ai l’impression qu’il y a eu plus d’attention aux droits des travailleurs parmi le grand public ces derniers temps. Est-ce vrai, et est-ce bien ?

Kate Bahn

Les gens font plus attention. Ce que je vois en quelque sorte comme un point d’inflexion, c’est le mouvement #RedforEd, [a series of teachers strikes and protests] qui a commencé en 2018, qui a illustré une nouvelle vague de mouvement syndical et une nouvelle vague de prise de conscience. Il y a des recherches de cette période qui montrent que les gens sont devenus plus conscients parce que cela a affecté leur vie quotidienne. Une étude examine les parents dont les enfants sont scolarisés par rapport aux parents ou aux enfants légèrement plus jeunes qui ne sont pas scolarisés. Il a révélé que les parents confrontés à plus d’activisme syndical sont devenus non seulement plus sympathiques à ces militants syndicaux du mouvement #RedforEd, mais ont également exprimé plus d’intérêt pour l’action collective sur leur propre lieu de travail.

Emily Stewart

Autour de Frito-Lay, en particulier, il y a eu des questions sur l’opportunité de boycotter ses produits, ou PepsiCo’s, sa société mère. Enfin, l’un des employés de l’entreprise est sorti et a déclaré que les gens ne devraient pas acheter les produits de ces entreprises pendant qu’ils font la grève. Les consommateurs devraient-ils attendre les travailleurs sur des directives comme celle-ci ?

Kate Bahn

Absolument. Vous suivez toujours l’exemple des travailleurs. D’une manière générale, les boycotts visent principalement à sensibiliser le public plutôt qu’à causer un préjudice économique majeur à certaines de ces entreprises. Il s’agit plutôt de favoriser la solidarité. C’est ma perception de l’origine des boycotts. C’est comme une campagne d’image publique, et cela met beaucoup plus de pression sur l’entreprise si elle est largement consciente qu’elle ne fait pas bien par ses employés.

Emily Stewart

Ça a du sens. Et quelque chose de similaire s’est produit avec les travailleurs d’Amazon essayant de se syndiquer en Alabama cette année, mais la demande était en quelque sorte le contraire, n’est-ce pas ? Les travailleurs n’ont pas demandé le boycott, et certains l’ont quand même demandé.

Kate Bahn

Encore une fois, c’est là que je dis, vous suivez l’exemple des travailleurs, parce que j’ai confiance dans le fait que les travailleurs travaillent avec des organisateurs et des stratèges syndicaux et des personnes qui maîtrisent le meilleur moyen de sensibiliser le public. Dans certains cas et certains produits, il peut être utile d’avoir un boycott. Dans certains cas, comme Amazon, je m’en remets au fait que [workers] sont des experts dans leur travail et travaillent avec des gens qui sont des experts des campagnes syndicales. Ils en savent plus que le consommateur ordinaire.

Emily Stewart

Mais le public devient-il plus intelligent en ce qui concerne les droits des travailleurs en général ?

Kate Bahn

Il a continué d’évoluer. Particulièrement au début de la pandémie, des mesures ont été prises en matière de sécurité au travail. Il a mis en évidence des problèmes de longue date en matière de sécurité au travail. Cela a atteint un point d’ébullition, et peut-être un point où les gens ont pu être plus perspicaces parce que nous étions tous confrontés à une crise de santé publique. Il y avait des inquiétudes concernant la santé des personnes qui travaillaient dans les épiceries, et les gens avaient également peur d’aller dans les épiceries et comprenaient la menace de la même manière.

Nous avons connu 40 ans d’inégalité des revenus croissante, et cela vient d’atteindre un seuil où les gens commencent à reconnaître qu’une grande partie de ce qui a causé ces grandes tendances de l’inégalité des revenus et de l’inégalité économique, d’une manière générale, est beaucoup de disparité de pouvoir dans l’économie. Nous ne pouvons pas avoir une répartition efficace de nos ressources dans une structure de pouvoir vraiment disparate. Certaines des façons de faire face à ces énormes tendances économiques à long terme consistent à rééquilibrer le pouvoir. Et cela se fait à travers des choses comme le mouvement syndical.

Emily Stewart

Devrions-nous être surpris de certaines des conditions auxquelles les travailleurs sont encore confrontés ? Certains des problèmes décrits par les travailleurs de Frito-Lay sont assez inquiétants.

Kate Bahn

Je ne pense pas. Encore une fois, en raison de ces grandes tendances, les attaques à grande échelle contre le mouvement ouvrier qui ont commencé à la fin des années 1970 et au début des années 1980 ont miné l’infrastructure sociale qui était nécessaire pour protéger les travailleurs. Application efficace de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) [has been diminished]. La densité de syndicats n’est pas suffisamment élevée pour garantir la sécurité des lieux de travail. Ce sont des tendances à long terme.

On pourrait certainement soutenir que la situation a empiré au cours des quatre dernières années, car certains des outils dont nous disposions pour lutter contre certains de ces grands effets des inégalités économiques et la façon dont elles affectent les travailleurs et les lieux de travail ont été rognés. Il n’y avait manifestement pas beaucoup de dotation en personnel au niveau de la direction, beaucoup de diminution intentionnelle de la main-d’œuvre fédérale. Et nous avons vraiment besoin de ce type d’institutions.

L’économie ne s’occupe pas de ce genre de problèmes. Les preuves économiques montrent que l’économie ne se contentera pas de s’autoréglementer pour garantir la sécurité des lieux de travail. Et nous avons besoin d’institutions, c’est-à-dire du gouvernement et du mouvement syndical, pour rééquilibrer le pouvoir.

Emily Stewart

Pour de nombreux consommateurs, cela fait du bien de pouvoir faire quelque chose pour au moins sentir qu’ils peuvent soutenir les mouvements des travailleurs, que ce soit en tweetant un hashtag ou en boycottant ou quoi que ce soit d’autre. Mais est-ce vraiment utile ? Par exemple, est-ce que le fait de décider de ne pas acheter de Doritos pendant une semaine fait une différence ?

Kate Bahn

C’est bien que les gens soient sensibilisés. Les boycotts et les médias sociaux sont des outils qui contribuent à sensibiliser le public. Mais ce qui doit arriver, c’est une réforme politique, à la fois en changeant le droit du travail et en améliorant le fonctionnement du ministère du Travail après quatre ans d’éviction. C’est ce dont nous avons réellement besoin pour renverser la vapeur contre ces forces d’exploitation.

Afin d’apporter ces changements de politique, nous avons besoin de plus de soutien public afin que les gens votent pour plus de politiciens pro-travaillistes et fassent pression sur les politiciens pour qu’ils adoptent une législation qui aide les travailleurs. C’est ce dont nous avons besoin en fin de compte. Il ne s’agira pas de boycotts ponctuels fondés sur l’action collective des travailleurs ayant reçu le plus d’attention dans les médias, mais une étape dans ce sens consiste à sensibiliser le public.

Emily Stewart

Pouvez-vous creuser un peu plus sur ce que seraient des correctifs à plus grande échelle ici ? Je pense qu’il est facile de penser que vous avez tweeté sur les employés de Frito-Lay ou autre et que vous avez l’impression d’avoir aidé.

Kate Bahn

Nous nous sentons bien lorsque nous faisons ces actions individuelles. Mais cela vous donne une excuse pour penser qu’il ne s’agit que de Frito-Lay. Ce n’est pas. Il s’agit des grandes tendances de l’inégalité économique et du pouvoir démesuré des entreprises. Ce dont nous avons besoin, ce sont des choses comme un changement structurel général.

Une première étape est la Loi sur la protection du droit d’organisation (la Loi PRO), qui est un projet de loi qui a été réintroduit sur la Colline à plusieurs reprises pour faciliter la syndicalisation des travailleurs. C’est un premier pas vers la diminution de certains des obstacles que nous avons vus vers la syndicalisation à tous les niveaux. Les employeurs sont très à l’aise d’enfreindre la loi et de violer les droits des travailleurs parce qu’il y a très peu de recours. Alors pourquoi ne feraient-ils pas des choses illégales pour empêcher la syndicalisation s’ils peuvent s’en tirer sans problème? Ou si les amendes sont très minimes ?

C’est bien de se syndiquer dans l’ancien modèle, mais il y a eu une restructuration de l’économie qui signifie que nous devons penser de manière large à l’avenir. Nous avons de très grandes entreprises qui ont du pouvoir dans tout le pays. Nous avons un lieu de travail fissuré, ce qui signifie que, par exemple, peut-être que les personnes qui nettoient à l’usine Frito-Lay ne sont pas réellement employées par Frito-Lay mais sont employées par un tiers. Et donc, si vous avez des normes communes à l’employeur, cela signifierait que si vous êtes la personne qui nettoie et travaille pour un entrepreneur mais chez Frito-Lay, alors Frito-Lay a une certaine responsabilité en matière de sécurité au travail, même s’il ne vous appartient pas directement. employeur.

La prochaine étape serait quelque chose comme la négociation sectorielle. Il y a des propositions qui faciliteraient l’organisation et la négociation entre les secteurs. Même en l’absence de véritables conventions collectives, il pourrait y avoir des choses comme des conseils de travailleurs qui aideraient à établir des normes de sécurité au travail et de qualité du travail.

Nous avons besoin de ces premières étapes d’adoption de la loi PRO et d’augmentation du salaire minimum, la vaste gamme de politiques qui ont été réintroduites année après année et n’ont pas beaucoup progressé. Et puis nous devons réfléchir à la façon dont l’économie a changé au cours des 50 dernières années, et à la façon dont nous devons réformer nos institutions et nos lois pour refléter la structure actuelle de l’économie.

Emily Stewart

Si les réponses sont vraiment les politiques et l’application, alors que devrait faire un consommateur normal ? Comment êtes-vous censé aider?

Kate Bahn

Le vieil adage selon lequel il n’y a pas de consommation éthique sous le capitalisme est vrai. Nous n’allons pas faire de changement à grande échelle par des choix de consommation individuels.

Le coup économique que Frito-Lay pourrait connaître au cours des prochaines semaines ne va pas les faire changer l’ensemble de leur modèle commercial. Si leur modèle d’affaires est basé sur l’exploitation, c’est leur résultat net. Diminuer leur marge bénéficiaire pendant quelques semaines ne les obligera pas à se restructurer fondamentalement.

Les gens peuvent participer à la construction de mouvements, comme le mouvement pour la justice raciale l’été dernier, participer à des manifestations et rejoindre des lignes de piquetage. Ils peuvent plaider auprès des décideurs politiques en votant pour les décideurs politiques qui adoptent une réforme favorable au travail et en les tenant pour responsables, en faisant pression sur eux. Et nous avons besoin des deux. L’histoire nous a montré que nous avons besoin de construire un mouvement parallèlement à une réforme politique, vous ne pouvez pas avoir l’un ou l’autre.