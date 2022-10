Les travailleurs de ces 15 entreprises sont les plus satisfaits de leur salaire : nouveau rapport

Les géants de la technologie basés en Californie dominent la liste des entreprises où les travailleurs se sentent le plus satisfaits de leur salaireselon le sixième rapport annuel de Comparably basé sur les avis des employés. Arrivant au premier rang, les employés d’Adobe déclarent être satisfaits de leur rémunération en termes de rémunération, d’avantages sociaux, de structures de bonus, d’équité et plus encore. Le rapport Comparably examine les évaluations anonymes des employés soumises au site d’avis de septembre 2021 à septembre 2022. Il ne manque pas de raisons macroéconomiques pour être moins satisfait de votre salaire ces jours-ci, de la montée en flèche de l’inflation à un marché boursier tumultueux qui dégonfle les actions, déclare Jason Nazar, PDG et fondateur de Comparably. Les entreprises qui sont restées en tête de liste cette année ont augmenté la mise pour continuer à payer de manière compétitive, en particulier dans un marché de l’embauche serré et une période inflationniste, ainsi qu’offrir des avantages plus étendus pour soutenir les intérêts et le bien-être des travailleurs. Voici le top 15 des entreprises où les travailleurs se sentent le plus satisfaits de leur salaire : Adobe: San José, Californie AnneauCentral: Belmont, Californie Méta: Menlo Park, Californie Microsoft: Redmond, Washington Google: Mountain View, Californie ZipRecruiter: Santa Monica, Californie Médailles: San Francisco, Californie Chegg: Santa Clara, Californie Réseaux de Palo Alto: Santa Clara, Californie Groupe de conseil de Boston: Boston, Massachusetts Snap inc.: Santa Monica, Californie SÈVE: Newtown Square, Pennsylvanie Espace carré: New York, New York IBM: Armonk, New York Calix: San José, Californie

Les entreprises les mieux notées ont réagi à l’inflation, au bien-être et à la volatilité des actions

De nombreuses entreprises ont augmenté leur salaire et leur rémunération afin de rester compétitives dans un marché de l’embauche serré. D’autres ont également souligné la nécessité d’augmenter les salaires pour dépasser l’inflation, ce qui peut saper le moral des employés. Par exemple, n ° 4 Microsoft a déclaré qu’à partir du 1er juillet, il presque doubler son budget pour les augmentations de salaire des employés et augmenter la rémunération en actions pour aider les travailleurs à faire face à l’inflation. Mais les travailleurs veulent se sentir soutenus au-delà de leur salaire. Chez Adobe n° 1, un employé note dans son avis qu’il apprécie la couverture par l’entreprise de certains frais de garde d’enfants jusqu’à l’âge de 6 ans. Pendant ce temps, un employé de Microsoft note que le “salaire est excellent” et qu’il bénéficie d’avantages sociaux flexibles. forfait comprenant un compte de dépenses à réclamer pour les loisirs, les soins familiaux, la promenade de chiens et plus encore. Les grandes entreprises ont également réussi à persévérer dans un marché boursier volatil. “La plus grande tendance que nous constatons est que, comme le marché boursier global a été affecté, la perspective des gens sur leur rémunération l’est également”, a déclaré Nazar. “Les entreprises qui ont obtenu de meilleurs résultats au cours de la dernière année ont eu l’avantage que les membres de leur équipe se sentent mieux au sujet de leur rémunération.” Notamment, les succès des premières pandémies, notamment Peloton et Zoom, qui ont subi leur propre hausse et baisse de la valorisation des actions au cours de la dernière année, tombé de la liste des 15 meilleurs pour 2022.

Les travailleurs accordent plus de valeur à la transparence des salaires