Les travailleurs de 38 fournisseurs automobiles de GM et Stellantis appelés à se joindre à la grève de l’UAW | Nouvelles du Michigan | Détroit

Cliquez pour agrandir Anna Liz Nichols, Michigan Avance La grève de l’UAW commence et des centaines de personnes viennent manifester devant l’usine d’assemblage du Michigan, propriété de Ford, à Wayne, dans le Michigan, dans la nuit du 14 septembre 2023.

Les travailleurs d’un total de 38 usines de pièces automobiles se joindront à la grève des Travailleurs unis de l’automobile (UAW) contre trois constructeurs automobiles de Détroit : Ford, General Motors et Stellantis.

Toutes les installations de distribution de pièces détachées pour General Motors et Stellantis à travers le pays sont appelées à se lever et à faire grève vendredi midi.

L’UAW a déclaré la grève il y a une semaine après l’échec des négociations avec les trois entreprises. Environ 13 000 travailleurs ont été appelés à faire grève la semaine dernière à l’usine d’assemblage de Ford au Michigan, à l’usine de GM à Wentzville dans le Missouri et à l’usine Jeep de Stellantis à Toledo, Ohio. Ces travailleurs resteront sur la ligne de piquetage.

Le président de l’UAW, Shawn Fain, a déclaré vendredi matin lors d’une diffusion en direct sur les réseaux sociaux que depuis deux mois, le syndicat informait les constructeurs automobiles de leurs revendications. Mais les entreprises n’ont pas manifesté d’intérêt pour les négociations, a-t-il ajouté.

Cependant, Fain a déclaré qu’au cours de la semaine dernière, Ford, en particulier, avait pris des mesures sérieuses pour répondre aux demandes. Même si les grèves se poursuivront, Fain a déclaré que Ford montrait qu’il était sérieux dans sa volonté de parvenir à un accord.

Et bien que Ford n’en soit pas encore là, a déclaré Fain, les efforts se concentrent aujourd’hui sur les usines des fournisseurs automobiles de GM et Stellantis dans 20 États, dont le Michigan, l’Ohio, le Wisconsin, la Floride, le Nevada, la Caroline du Nord, le Colorado, la Virginie occidentale, le Tennessee et le Minnesota. .

« Nous le disons depuis des semaines. Nous n’allons pas attendre éternellement un contrat équitable avec les Big Three. Les entreprises savent comment y remédier. Le public est de notre côté et les membres de l’UAW sont prêts à se lever », a déclaré Fain. « Et nous continuerons, continuerons à organiser et à étendre la grève Stand Up si nécessaire. »

Le syndicat utilise une stratégie de grève échelonnée pour « laisser les entreprises dans l’incertitude ». Ils appellent cela le plan « Stand Up Strike », dans le cadre duquel le président du syndicat annoncera périodiquement que les usines se mettront en grève ce jour-là, ce qui, selon le syndicat, laissera la possibilité d’intensifier la grève.

Le syndicat représente environ 150 000 travailleurs de l’automobile à travers le pays.

La grève marque un moment historique pour le syndicat puisque c’est la première fois en 88 ans d’histoire qu’il déclare une grève contre les trois constructeurs automobiles de Détroit en même temps.

Les grévistes sur la ligne de piquetage à l’usine d’assemblage Ford Michigan ont déclaré au Avance qu’après avoir aidé les dirigeants milliardaires de Ford à gagner des millions, on leur doit un salaire décent et des avantages sociaux équitables, y compris des horaires de travail appropriés.

Parmi les revendications du syndicat, l’UAW demande aux constructeurs automobiles une semaine de travail de 32 heures, ainsi que la fin du système de salaires différenciés entre les employés, alors qu’ils recherchent de meilleurs salaires et avantages sociaux tout au long de leur service.

Selon certaines informations, l’UAW aurait revu à la baisse ses demandes d’augmentation de salaire de 40 % sur une période de quatre ans, mais le Site Web de l’UAW semble maintenir le chiffre de 40%. Le syndicat demande également des avantages sociaux actualisés et améliorés, comme des pensions et davantage de congés payés.

Fain a invité le président Joe Biden à rejoindre les travailleurs de l’UAW sur la ligne de piquetage. Plusieurs dirigeants, dont le sénateur américain John Fetterman (démocrate de Pennsylvanie), le sénateur américain Bernie Sanders (I-Vt.) et la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer, ont rejoint les travailleurs syndiqués depuis la grève.

L’ancien président Donald Trump a annoncé qu’il prévoyait de renoncer mercredi au deuxième débat des candidats républicains à la présidentielle et de se rendre à Détroit pour rencontrer les travailleurs de l’automobile en grève, au grand mépris de Fain.

« Chaque fibre de notre syndicat est investie dans la lutte contre la classe milliardaire et contre une économie qui enrichit des gens comme Donald Trump aux dépens des travailleurs », a déclaré Fain dans un communiqué cette semaine. « Nous ne pouvons pas continuer à élire des milliardaires et des millionnaires qui ne comprennent pas du tout ce que signifie vivre d’un salaire à l’autre et qui luttent pour s’en sortir et qui attendent d’eux qu’ils résolvent les problèmes de la classe ouvrière. »

Les détails de l’événement n’ont pas été publiés.

Publié initialement par Avancement du Michigan. Il est republié avec autorisation.

