Les travailleurs de 14 maisons de retraite de Pennsylvanie se mettent en grève

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Les travailleurs de 14 maisons de soins infirmiers de Pennsylvanie se sont mis en grève vendredi après que les négociations contractuelles du marathon n’aient pas abouti à un accord.

Environ 700 travailleurs syndiqués ont quitté le travail dans un conflit sur les salaires, les avantages sociaux et les niveaux de dotation. Des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux montraient des piquets de grève devant de nombreuses maisons, des travailleurs portant des pancartes et portant les t-shirts violets de leur syndicat, SEIU Healthcare Pennsylvania.

“Notre objectif a toujours été – et continue d’être – d’obtenir un contrat équitable qui investit dans l’ensemble de cette main-d’œuvre et résoudra de manière significative la crise de la dotation”, a déclaré Matthew Yarnell, président du SEIU.

Il a accusé les exploitants de foyers de soins de “n’avoir pas réussi à créer le type d’échelles salariales que nous avons pu obtenir avec d’autres prestataires”.

Les pourparlers ont commencé jeudi matin et se sont terminés tôt vendredi sans accord, sans nouvelles négociations prévues. La grève a touché des foyers dans une douzaine de comtés de l’État.

Les maisons de soins infirmiers ont longtemps lutté avec un roulement élevé, que la pandémie de COVID-19 a aggravé, et certaines installations ont été contraintes de fermer ou de réduire leurs effectifs en raison du retard des remboursements de Medicaid, selon des groupes commerciaux.

Les législateurs de l’État et l’administration du gouverneur Tom Wolf ont récemment augmenté les paiements de Medicaid aux maisons de soins infirmiers de près de 300 millions de dollars par an et envoyé 130 millions de dollars supplémentaires d’aide fédérale contre les coronavirus pour les aider à embaucher et à conserver des travailleurs.

La Pennsylvanie compte environ 700 maisons de retraite agréées.

The Associated Press