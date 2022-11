Les travailleurs de 100 sites Starbucks aux États-Unis quittent le travail dans le cadre d’une campagne de syndicalisation

Les travailleurs de plus de 100 magasins Starbucks aux États-Unis sont en grève jeudi dans le cadre de leur plus grande action syndicale depuis le début d’une campagne de syndicalisation des magasins de l’entreprise à la fin de l’année dernière.

Les débrayages coïncident avec la journée annuelle de la coupe rouge de Starbucks, lorsque l’entreprise offre des gobelets réutilisables gratuits aux clients qui commandent une boisson des fêtes. Les travailleurs disent que c’est souvent l’un des jours les plus occupés de l’année. Starbucks a refusé de dire combien de gobelets rouges il prévoyait de distribuer.

Les travailleurs disent qu’ils recherchent un meilleur salaire, des horaires plus cohérents et des niveaux de dotation plus élevés dans les magasins très fréquentés. Les magasins de 25 États prévoyaient de participer à l’action syndicale, selon Starbucks Workers United, le groupe organisant l’effort. Les grévistes distribuent leurs propres tasses rouges avec des logos syndicaux.

Starbucks, qui s’oppose à l’effort de syndicalisation, a déclaré être au courant des débrayages et respecter le droit de ses employés de manifester légalement. La société de Seattle a noté que les manifestations se déroulaient dans un petit nombre de ses 9 000 sites américains gérés par la société.

“Nous restons attachés à tous nos partenaires et continuerons à travailler ensemble, côte à côte, pour faire de Starbucks une entreprise qui travaille pour tout le monde”, a déclaré jeudi la société dans un communiqué.

REGARDER | Starbucks la cible de la poussée syndicale : Les efforts de syndicalisation arrivent chez Starbucks, les travailleurs des services alimentaires Starbucks est la dernière grande entreprise de services alimentaires à avoir récemment vu des efforts de syndicalisation s’étendre à travers le Canada.

Certains travailleurs ont prévu de piqueter toute la journée tandis que d’autres feront des débrayages plus courts. Le syndicat a déclaré que l’objectif était de fermer les magasins pendant les grèves et a noté que l’entreprise avait généralement du mal à recruter du personnel pendant la journée de la Coupe rouge en raison de l’affluence.

Willow Montana, chef de quart dans un magasin Starbucks à Brighton, dans le Massachusetts, prévoyait de faire grève parce que Starbucks n’avait pas commencé à négocier avec le magasin malgré un vote syndical réussi en avril.

“Si l’entreprise ne négocie pas de bonne foi, pourquoi devrions-nous venir travailler là où nous sommes en sous-effectif, sous-payés et surmenés ?” dit Montana.

D’autres, dont Michelle Eisen, organisatrice syndicale dans l’un des premiers magasins à s’organiser à Buffalo, NY, ont déclaré que les travailleurs étaient en colère que Starbucks ait promis des salaires et des avantages plus élevés aux magasins non syndiqués.

Starbucks dit qu’il respecte la loi et ne peut pas accorder d’augmentations de salaire aux magasins syndiqués sans négociation.

Au moins 257 magasins Starbucks ont voté pour se syndiquer depuis la fin de l’année dernière, selon le National Labor Relations Board. Cinquante-sept magasins ont organisé des votes où les travailleurs ont choisi de ne pas se syndiquer.

Des employés en grève de Starbucks se rassemblent devant un magasin de Chicago, jeudi. Les débrayages coïncident avec la Journée annuelle de la Coupe Rouge de l’entreprise, lorsque les clients qui commandent une boisson des Fêtes reçoivent des gobelets réutilisables gratuits. (Nam Y. Huh/Associated Press)

Pourparlers à plusieurs dizaines d’endroits

Starbucks et le syndicat ont entamé des négociations contractuelles dans 53 magasins, avec 13 sessions supplémentaires prévues, a déclaré Starbucks Workers United. Aucun accord n’a été conclu jusqu’à présent.

Le processus a été controversé.

Plus tôt cette semaine, un directeur régional du NLRB a déposé une demande d’injonction contre Starbucks devant un tribunal fédéral, affirmant que l’entreprise avait violé le droit du travail en licenciant un organisateur syndical à Ann Arbor, dans le Michigan.

Le directeur régional a demandé au tribunal d’ordonner à Starbucks de réintégrer l’employé et de cesser d’interférer dans la campagne de syndicalisation à l’échelle nationale.

C’était la quatrième fois que le NLRB demandait à un tribunal fédéral d’intervenir.

En août, un juge fédéral a décidé que Starbucks devait réintégrer sept organisateurs syndicaux licenciés à Memphis. Une affaire similaire à Buffalo n’a pas encore été tranchée, tandis qu’un juge fédéral a statué contre le NLRB dans une affaire à Phoenix.

Pendant ce temps, Starbucks a demandé au NLRB de suspendre temporairement toutes les élections syndicales dans ses magasins américains, citant des allégations d’un employé du conseil d’administration selon lesquelles les responsables régionaux auraient mal coordonné les organisateurs syndicaux. Une décision dans cette affaire est en attente.