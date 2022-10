Les travailleurs d’Apple dans l’Oklahoma votent pour le deuxième magasin syndical américain de l’entreprise

Un acheteur regarde un mur entièrement occupé par des étuis pour iPhone dans le magasin Apple de la multinationale américaine de technologie à Hong Kong. Les prix à la consommation en Chine ont augmenté à un rythme plus lent que prévu en août au milieu des vagues de chaleur et des flambées de Covid-19, tandis que l’inflation à la production a atteint son plus bas niveau depuis février 2021, selon les données officielles.

Budrul Chukrout | Fusée lumineuse | Getty Images